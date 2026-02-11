Hasta US$500: quiénes pueden pedir la ayuda oficial para pagar el alquiler en Miami

La ciudad de Miami tiene a disposición un programa de asistencia en el alquiler por el que ciertos residentes pueden recibir hasta 500 dólares mensuales para destinar a la renta de su vivienda. La iniciativa está diseñada para adultos mayores, que también deben cumplir otros requisitos de ingresos si quieren acceder a la ayuda.

Miami entrega hasta US$500 mensuales para ayudar a adultos mayores a pagar el alquiler

Según consta en el sitio web oficial del llamado Programa de Asistencia de Alquiler para Personas Mayores, la iniciativa está dirigida a personas de la tercera edad de bajos ingresos.

Adultos mayores de bajos ingresos pueden acceder a una ayuda para pagar el alquiler en Miami FaustFoto

El programa se mantiene durante un año para cada beneficiario. En ese período, el usuario recibirá una suma mensual por parte de la ciudad de Florida destinada a ayudar con el pago del alquiler.

El dinero debe destinarse a pagar el mes correspondiente de la renta. Los fondos no se pueden utilizar para cubrir pagos atrasados u otro tipo de deudas relacionadas con el alquiler.

La cifra de US$500 por mes representa el tope de lo que entrega el programa y no necesariamente la suma que obtendrá cada beneficiario. El monto final lo decidirá la ciudad de Miami a partir de las particularidades de cada caso que se presenten en las solicitudes.

La iniciativa de Miami ayuda a los adultos mayores que tengan dificultades para pagar el alquiler Freepik

Sobre este punto, en el sitio oficial también se aclara que el financiamiento es limitado y depende de los fondos disponibles en cada oficina de distrito.

Requisitos para acceder al Programa de Asistencia de Alquiler para Personas Mayores de Miami

Junto con los montos y las condiciones generales del programa, Miami también establece cuáles son los requisitos para acceder:

Edad : el solicitante debe tener 62 años o más .

: el solicitante debe tener . Ubicación: debe ser inquilino dentro de los límites de la ciudad .

debe ser . Ingreso familiar : debe ser del 50% o menos del Ingreso Medio del Área (AMI , por sus siglas en inglés).

: debe ser del , por sus siglas en inglés). Costo de vivienda: el interesado debe gastar más del 30% de sus ingresos en alquiler .

el interesado debe . Estado de la propiedad: la unidad alquilada no puede tener violaciones al código de vivienda, multas o deudas pendientes con la ciudad.

Por su parte, Miami también aclara que no son elegibles para el programa quienes ya hayan recibido este beneficio anteriormente.

Cuáles son las fechas para acceder a la ayuda de alquiler en Miami

La presentación de solicitudes para participar en el Programa de Asistencia de Alquiler para Personas Mayores ya comenzó el 26 de enero. La fecha límite para presentarlas es el 20 de febrero.

Los interesados deben recoger una solicitud física en la ubicación correspondiente al distrito donde residen. Para poder acceder, las autoridades de la iniciativa de Miami exigen la siguiente documentación:

Solicitud completa y firmada.

Copia del contrato de alquiler vigente.

Identificación de Florida válida.

Prueba de ingresos recientes, por ejemplo, estados de cuenta del Seguro Social.

Una vez que la ciudad reciba todas las solicitudes para el programa, quienes cumplan con los requisitos estarán incluidos en un sorteo donde se definirán las listas. Los beneficiarios serán comunicados antes del 31 de marzo.

Quienes tengan dudas sobre el proceso o cualquier detalle del programa pueden llamar al número de teléfono 305-416-2080.