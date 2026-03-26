Brasil vs. Francia, hoy: hora y cómo ver en vivo desde EE.UU. la fecha FIFA rumbo al Mundial 2026

Brasil y Francia se miden este jueves en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, en el choque de mayor jerarquía de la fecha FIFA de marzo, con dos campeones del mundo afinando motores a pocos meses del inicio de la Copa del Mundo. El encuentro forma parte de la doble fecha en la que Francia también visitará a Colombia, mientras Brasil prepara su debut en el Grupo C. La presencia de Kylian Mbappé convierte a Brasil–Francia en el plato más atractivo de la doble fecha estadounidense: según consignó The Sporting News, los galos viajaron con 27 jugadores a EE.UU. y el cruce ante la Canarinha abrirá una gira que cierra cuatro días después en Landover ante Colombia.

Hora y cómo ver en vivo Brasil vs. Francia desde EE.UU.

El encuentro se jugará este jueves 26 de marzo en el Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts , con inicio a las 4:00 p.m. (ET) .

, . En EE.UU., el partido se transmite por Fox/FS1 en inglés y por Telemundo, Universo y Peacock para la audiencia hispana, con ViX como opción de streaming.

Convocados de Brasil y Francia

Francia confirmó un plantel de 27 jugadores con Kylian Mbappé como figura principal, convocado por Didier Deschamps pese a su reciente regreso de lesión.

La lista incluye además a Randal Kolo Muani y Maghnes Akliouche, mientras que Bradley Barcola se pierde la fecha por lesión.

Brasil no ha publicado su convocatoria detallada en las fuentes disponibles al cierre de esta edición, pero se espera una alineación de máxima jerarquía con sus principales figuras de la Premier League, Serie A y Liga española.

Grupo C con Brasil en el Mundial 2026

Selección Brasil Marruecos Escocia Haití

Historial entre Brasil y Francia

La final del Mundial 1998 —un 3 a 0 para Francia en París— es el capítulo más recordado de una rivalidad con cruces en 1986, 2006 y 2014, siempre en citas mundialistas.

En la final de la Copa Mundial de Fútbol de 1998, Francia ganó 3 a 0 a Brasil y se convirtió en Campeón Mundial por primera vez en su historia.

El historial reciente favorece a los europeos, lo que agrega condimento a un amistoso que también puede anticipar un posible cruce en la fase de eliminación directa de 2026.