Buceaban cerca de la costa y de casualidad hallaron un asentamiento de la Edad de Piedra hundido en el océano

Hace más de 8500 años, la bahía de Aarhus, al norte de Dinamarca, quedó cubierta por el mar y sepultó un asentamiento de la Edad de Piedra Los rastros fueron hallados recientemente mientras investigadores buceaban la zona y, tras una excavación internacional, ahora buscan nueva evidencia para conocer cómo vivía esta sociedad costera.

Hallazgo arqueológico: un asentamiento de la Edad de Piedra bajo el mar

Durante el verano boreal, buzos especializados descendieron unos 26 pies (alrededor de ocho metros) debajo del nivel del mar en las costas de Aarhus y encontraron evidencia de un asentamiento de la Edad de Piedra que fue ocultado por la crecida del agua hace más de 8500 años.

Buzos descubrieron evidencia de un asentamiento de la Edad de Piedra en el mar de Dinamarca Captura video Youtube: Global News

“Es como una cápsula del tiempo, cuando el nivel del mar subió, todo se preservó en un ambiente sin oxígeno… el tiempo simplemente se detuvo”, explicó Peter Moe Astrup, arqueólogo submarino que lidera las excavaciones en el mar de Dinamarca, en declaraciones a Global News.

El resultado de las primeras inmersiones fue increíble: hallaron huesos de animales, herramientas de piedra, puntas de flecha, incluso un diente de foca y un trozo de madera trabajada.

“Encontramos madera completamente bien conservada; encontramos avellanas… todo está bien conservado”, destacó Moe Astrup.

Entre los diferentes descubrimientos, hallaron un pequeño hueso de animal, desenterrado en un asentamiento costero de la Edad de Piedra de 8.500 años de antigüedad (AP Foto/James Brooks) Hames Brroks - AP

De acuerdo a Associated Press, ahora los arqueólogos “limpian” el fondo del mar con una especie de aspiradora submarina para recolectar todo el material y más rastros de la comunidad para analizarlos.

La investigación es parte de un proyecto internacional que lleva seis años y cuenta con la inversión de US$15,5 millones. Del proceso participan científicos de Aarhus, de la Universidad de Bradford del Reino Unido y el Instituto de Baja Sajonia para la Investigación Costera Histórica en Alemania.

Cómo era la vida en las sociedades costeras de la Edad de Piedra en Aarhus

Al finalizar la Edad de Hielo, los glaciares se derritieron, aumentaron los niveles globales del mar y el agua tapó a los diferentes poblados. “La mayoría de las evidencias de tales asentamientos hasta ahora se han encontrado en ubicaciones tierra adentro desde la costa de la Edad de Piedra”, señaló el arqueólogo submarino Moe Astrup.

Y explicó que la sociedad que hallaron en la ciudad de Aarhus, Dinamarca, estaba ubicada directamente en la orilla. “Lo que realmente intentamos averiguar aquí es cómo era la vida en un asentamiento costero”, remarcó.

El objetivo de los investigadores es hallar rastros de cómo era la vida de los humanos hace 8500 años Captura video Youtube: Global News

De acuerdo a los especialistas, en los últimos 8500 años, el nivel del mar aumentó alrededor de 6,5 pies (dos metros) por siglo.

Para determinarlo, los investigadores daneses utilizaron la dendrocronología, el estudio de los anillos de los árboles. En este caso, que quedaron preservados por el agua desde la Edad de Piedra.

“Podemos decir con mucha precisión cuándo murieron estos árboles en las líneas de costa. Eso nos dice algo sobre cómo cambió el nivel del mar a lo largo del tiempo”, indicó el dendrocronólogo del Museo Moesgaard, Jonas Ogdal Jensen, según informó AP.

Investigación submarina en Aarhus: próximos pasos y excavaciones en Alemania

Los investigadores esperan realizar futuras excavaciones y encontrar otro tipo de rastros como arpones o anzuelos.

Investigadores continúan las inmersiones para encontrar más evidencia del asentamiento de la Edad de Piedra Captura video Youtube: Global News

De acuerdo a los especialistas, el trabajo en el fondo de la bahía de Aarhus fue tranquilo. Ahora, mientras continúan su revisión, realizarán inmersiones en una ubicación frente a la costa de Alemania, que es mucho más inhóspita.