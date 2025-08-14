Buena noticia para los argentinos: el beneficio que una aerolínea estadounidense lanzó para celebrar su aniversario

La aerolínea estadounidense American Airlines cumple 35 años en Argentina y, para celebrar su aniversario, lanzó diferentes promociones aéreas para vuelos con destino a Miami y Nueva York. De esta manera, los viajeros argentinos podrán comprar pasajes ida y vuelta para la temporada alta de verano austral por menos de 1000 dólares.

American Airlines lanza vuelos baratos para celebrar su aniversario en la Argentina

El 1° de julio se cumplieron 35 años desde que American Airlines realizó su primer vuelo entre Miami y Buenos Aires en 1990. Para festejar esta fecha, la aerolínea estadounidense ofrecerá tarifas especiales para viajes durante las vacaciones de verano de Argentina.

American Airlines ofrece tarifas promocionales para vuelos desde Buenos Aires hacia Miami Pilar-Camacho

Entre los vuelos más baratos se encuentra la ruta Buenos Aires-Miami, con pasajes ida y vuelta por alrededor de US$938, lo que equivale a 1.253.535 pesos argentinos a la tasa actual. La promoción aplica para viajar entre el 1° de septiembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026 y está sujeta a una disponibilidad de 7500 asientos.

La oferta rige para compras realizadas en el sitio web de la aerolínea o a través de la aplicación móvil y estará disponible hasta el domingo 24 de agosto de 2025.

“Estamos muy contentos de celebrar nuestro 35 aniversario en Argentina junto a nuestros clientes, ofreciendo tarifas especiales que los acercan a los lugares y personas que aman durante las vacaciones y la temporada alta de viajes de verano”, expresó Alexandre Cavalcanti, director de Ventas para Florida, América Latina y el Caribe de la compañía, según informó Aviación Online.

En esa misma línea, agregó: “Como la aerolínea estadounidense más grande del país, este hito pertenece a nuestros clientes, a los miembros de nuestro equipo y a nuestros socios locales que han permitido el crecimiento y el éxito de American a lo largo de los años”.

American Airlines realizó su primer vuelo desde Argentina a Estados Unidos en 1990 X: @AmericanAir

American Airlines también incrementa sus operaciones en temporada alta

Durante el pico más alto del verano austral, la aerolínea ofrecerá hasta 42 vuelos semanales desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia sus tres principales terminales aéreas internacionales en Estados Unidos: Miami (MIA), Dallas/Fort Worth (DFW) y Nueva York (JFK).

La ampliación de las operaciones representa un incremento del 11% en la cantidad de vuelos y una suba del 9% en la capacidad de asientos, en comparación con la disponibilidad durante la misma temporada del 2024. Así, American Airlines se posiciona como la compañía estadounidense con mayor oferta de servicios entre Argentina y EE.UU.

Además, American Airlines ampliará sus operaciones en la temporada alta del verano y durante la Copa Mundial de Fútbol Instagram: @Americanair

Además, la empresa incorporará vuelos estacionales en 2026 a propósito de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

En tanto, American Airlines sumará operaciones entre Ezeiza y el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth. Desde el 21 de mayo hasta el 3 de agosto de 2026, ofrecerá cuatro frecuencias semanales. Al mismo tiempo, tendrá más vuelos entre Buenos Aires y el Aeropuerto Internacional de Miami: pasará de 14 a 17 por semana.

El objetivo, tal como sucedió durante el Mundial de Clubes 2025, es responder a una mayor demanda de vuelos impulsada por el próximo torneo de la FIFA que llevará a miles de fanáticos del fútbol a visitar EE.UU.