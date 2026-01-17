Buenas noticias de Costco: así puedes obtener más de 2500 dólares por tus dispositivos electrónicos

Costco lanzó una promoción para sus clientes en Estados Unidos. A partir de un programa de entrega de dispositivos electrónicos usados, la cadena recibe artefactos antiguos de quienes quieran canjearlos. A cambio, los miembros pueden recibir hasta 2550 dólares de crédito para usar en las tiendas.

Cómo funciona el programa de canje de dispositivos electrónicos de Costco

El sitio web de Costco explica cuáles son los detalles de la iniciativa, denominada como “Trade-In Program”. Allí, se detallan los pasos a seguir y cuáles son los requisitos en cada instancia para completar el proceso de manera correcta.

Costco ofrece un programa de canje de dispositivos electrónicos PATRICK T. FALLON� - AFP�

El programa surge a partir de un acuerdo entre la cadena de tiendas y Phobio, una empresa que se dedica a este tipo de canjes.

Concretamente, un usuario que quiera canjear su dispositivo viejo por crédito para comprar en Costco debe seguir estos pasos:

Entrar al sitio de la iniciativa.

de la iniciativa. Solicitar una cotización . El usuario deberá seleccionar el modelo de su dispositivo, responder algunas preguntas sobre su estado actual. A partir de esa información, obtendrá una cifra estimada de su valor comercial.

. El usuario deberá seleccionar el modelo de su dispositivo, responder algunas preguntas sobre su estado actual. A partir de esa información, obtendrá una cifra estimada de su valor comercial. Conseguir una caja que cumpla los requisitos e imprimir la etiqueta de envío para colocarla. Otra opción para el usuario es solicitar una con suministros prepagos e instrucciones de embalaje.

que cumpla los requisitos e imprimir la etiqueta de envío para colocarla. Otra opción para el usuario es e instrucciones de embalaje. Empaquetar el dispositivo electrónico correctamente con los datos correspondientes y entregarlo.

Con respecto al último paso, Costco aclara que una vez que reciba el paquete elimina todos los datos que el usuario incluyó para enviarlo.

Costco tiene un programa de canje de dispositivos electrónicos Captura

En caso de que todo esté en orden, la persona recibirá una Costco Shop Card digital cargada con el valor correspondiente, en un plazo de entre tres y cinco días hábiles. La tarjeta puede usarse tanto para comprar en línea como en tiendas físicas.

Cuáles son los tipos de dispositivos electrónicos que acepta Costco y cuánto paga

La cotización dependerá de múltiples factores como la antigüedad, el estado del aparato y otras cuestiones relacionadas. Más allá de eso, la cadena aclara en las condiciones de su programa cuáles son los tipos de dispositivo que pueden participar:

Teléfonos celulares : de marcas como Apple, Samsung, Motorola y otras. Se paga hasta US$920 .

: de marcas como Apple, Samsung, Motorola y otras. Se paga hasta . Tablet : fabricadas por Apple, Samsung o Microsoft. Pueden generarle al comprador hasta US$500 .

: fabricadas por Apple, Samsung o Microsoft. Pueden generarle al comprador hasta . Smartwatch : tienen que ser de Apple, Samsung o Garmin. Tienen un valor máximo de US$931 .

: tienen que ser de Apple, Samsung o Garmin. Tienen un valor máximo de . Computadora de escritorio : de Apple o Microsoft. Costco paga hasta US$1125 .

: de Apple o Microsoft. Costco paga hasta . Computadoras portátiles: comprende una extensa lista de marcas posibles. Tiene un valor de hasta US$2550 en el programa.

El dinero obtenido por el canje se puede utilizar en tiendas de Costco PATRICK T. FALLON� - AFP�

No todos los modelos de las mencionadas compañías son aceptados. Dentro del apartado del sitio web del programa, se pueden consultar en detalle cuáles están habilitados.

Qué es la Costco Shop Card, donde se recibe el pago del programa

La tarjeta es prepaga y se puede cargar con crédito para usar en las tiendas, tanto al comprar virtual como presencialmente en cualquier sucursal de la cadena. No son intercambiables por efectivo.

En caso de que Costco acepte el dispositivo de un usuario, le comunicará cuál es el pago que recibirá por su dispositivo. Ese monto será cargado en la Shop Card del cliente.