Es oficial: la nueva regla de Costco que aplica a todas las tiendas de EE.UU. desde septiembre

Costco comenzó a implementar en todas sus tiendas de Estados Unidos una nueva regla que concede a los socios ejecutivos —el nivel más alto de membresía— un beneficio exclusivo que antes solo se había probado de manera limitada en algunos locales del país norteamericano: ingresar antes que el resto de los clientes a sus sucursales.

Nuevo horario exclusivo de apertura para socios ejecutivos de Costco en EE.UU.

La nueva política de la cadena minorista diferencia los horarios de apertura según el tipo de membresía. Desde ahora, quienes tengan la máxima categoría podrán acceder en franjas exclusivas en todas las tiendas de EE.UU., mientras que los socios Gold Star y Business mantendrán el horario general, informó Fox Business.

La nueva medida busca clientes de mayor gasto Foto de Cotsco

El nuevo esquema de horarios es:

Ejecutivos: lunes a viernes y domingos, de 9 a 10 hs (hora local).

lunes a viernes y domingos, de 9 a 10 hs (hora local). Ejecutivos: sábados, de 9 a 9.30 hs.

sábados, de 9 a 9.30 hs. Gold Star y Business: lunes a viernes y domingos, desde las 10 hs.

lunes a viernes y domingos, desde las 10 hs. Gold Star y Business: sábados, desde las 9.30 hs.

Estos cambios en los horarios ya están visibles en la página de Costco. Según Fox Business, los food courts, ópticas y centros de atención abren en ese turno anticipado. Las farmacias también participan, salvo los domingos, cuando permanecen cerradas.

¿Cuánto cuestan las membresías de Costco y qué beneficios ofrece?

Según el sitio oficial de Costco, la suscripción ejecutiva tiene un valor anual de US$130 más impuestos e incluye un 2% de reembolso anual, horarios de compra exclusivos y un crédito mensual de US$10 en SameDay.Costco.com o a través de Instacart, además de beneficios adicionales en servicios de la cadena. También incorpora dos tarjetas de membresía y garantía de satisfacción total.

Las membresías Gold Star cuestan US$65 al año en Costco Andy.LIU

En contraste, la Gold Star, que cuesta US$65 más impuestos, no incluye estos beneficios extra, aunque igualmente permite comprar en línea y en tiendas físicas, con dos tarjetas y la misma garantía de satisfacción.

Costco apuesta a clientes de mayores ingresos con beneficios exclusivos

Costco cerró el tercer trimestre fiscal con 37,6 millones de membresías ejecutivas. La estrategia se alinea con la de otros grandes minoristas y empresas de viajes y gastronomía, que buscan reforzar la relación con clientes de mayor poder adquisitivo, informó la cadena de noticias especializada en negocios.

David Tinsley, economista del Bank of America Institute, explicó a Fox Business: “El crecimiento del gasto de los hogares de ingresos medios y altos supera al de los de ingresos bajos. La brecha se está ampliando y eso influye en las decisiones comerciales”.

Cómo fueron las pruebas piloto de Costco antes del lanzamiento nacional de los nuevos horarios

Cuando Costco anunció a fines de junio el nuevo beneficio para sus clientes ejecutivos, todavía no estaba activo en todos los locales. Una de las primeras pruebas se realizó en una sucursal de Manhattan, donde la periodista Talia Lakritz, de Business Insider, registró su experiencia en una crónica publicada en julio.

Más de 37 millones de personas reciben el beneficio. Foto de Cotsco

La corresponsal relató que decidió actualizar su membresía del nivel Gold Star al ejecutivo, lo que le implicó un costo adicional de US$65 anuales sobre la cuota base que ya pagaba, y así comprobó en primera persona cómo era ingresar antes de la apertura general. Llegó diez minutos antes de las 9 hs, cuando comenzaba la franja anticipada para socios del nivel superior, y se encontró con un estacionamiento casi vacío y sin filas en la entrada.

Según su testimonio, los pasillos estaban tranquilos, sin los ruidos habituales de carros y compradores, y el silencio en las áreas más concurridas, como la de productos refrigerados, hizo que la experiencia resultara más cómoda. También destacó que la espera en la caja fue mínima y que pudo terminar su compra antes de las 10 hs, cuando el resto de los clientes accedió al supermercado. “Sentí que tenía la tienda para mí sola”, aseguró.

Lakritz valoró además la facilidad para estacionar, la rapidez para moverse por los sectores y la ausencia de multitudes como ventajas centrales de la tarjeta ejecutiva. Como aspecto negativo, señaló que algunos productos de comida —entre ellos los pollos rostizados— no estaban disponibles en ese horario.