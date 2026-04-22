Alivio para el campo en Virginia: Spanberger anuncia nuevas ayudas para el sector agrícola

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, anunció la reapertura del Programa de Subvenciones en Bloque para la Recuperación Agrícola. El objetivo es darles ayuda económica a los productores afectados por el huracán Helene.

En Virginia apoyarán a los trabajadores agrícolas

Spanberger explicó en un comunicado que el apoyo será para todos los propietarios “cuyas operaciones se vieron afectadas” y no solicitaron ningún tipo de subvención en su momento.

La idea es que se les proporcione un financiamiento para poder reparar lo que el desastre natural les dañó en alguna de las 27 ciudades designadas como “zonas federales de desastre”.

Spanberger explicó en un comunicado que el apoyo será para todos los propietarios “cuyas operaciones se vieron afectadas” @GovernorVA

Toda persona que sufrió daños en la infraestructura, productos forestales o que incluso tuvo que deshacerse de bienes básicos, podrá recibir apoyo si presenta una solicitud a partir de este mes.

“Muchos agricultores y propietarios forestales afectados por la tormenta continúan reconstruyendo sus propiedades, casi dos años después de que las aguas retrocedieran”, declaró la gobernadora.

Cómo solicitar la ayuda económica que Virginia da para el campo

El portal de solicitud del Programa de Subvenciones en Bloque para la Recuperación Agrícola de Virginia se abrirá este 27 de abril, según el comunicado.

Los interesados tendrán desde ese día hasta el 1° de julio de 2026 a las 17 hs locales.

Los trabajos agrícolas suelen ser los más afectados durante los huracanes GETTY IMAGES

El proceso consta de:

Registrarse para obtener una cuenta de VDACS WebGrants. Es necesaria para todo el trámite.

Completar el formulario de VDACS WebGrants. Cualquiera que tenga dudas sobre cómo hacer la solicitud puede visitar la página oficial.

Cargar los documentos de presentación que se piden. Los documentos varían según el tipo de reclamación.

Es importante destacar que si un productor tiene más de una propiedad ubicada en diferentes localidades, podrá presentar una solicitud por cada una de ellas.

Quiénes son elegibles para solicitar el apoyo económico en Virginia

El beneficio está disponible para quienes no lo hayan solicitado durante el período de inscripción inicial del programa. Son elegibles:

Agricultores que sufrieron una pérdida en alguna de las ciudades elegibles.

Propietarios forestales involucrados en la cosecha o fabricación de productos forestales que tengan los derechos de madera de una propiedad.

Virginia busca que sus productores y trabajadores agrícolas se recuperen después de dos años Unsplash/Tim Mossholder

Los solicitantes deben cumplir algunos de los siguientes requerimientos, según la página oficial del programa:

Ser ciudadano de Estados Unidos.

Ser extranjero con residencia permanente.

Ser parte de una sociedad compuesta exclusivamente por ciudadanos o residentes extranjeros de EE.UU.

Ser parte de una corporación, sociedad de responsabilidad limitada u otra estructura organizativa agrícola bajo la ley estatal que “consista únicamente en ciudadanos o extranjeros residentes”.

Formar parte de una tribu indígena u organización tribal, según se define en la sección 4(b) de la Ley de Autodeterminación y Asistencia Educativa Indígena (25 USC 5304).

Ser una persona extranjera o entidad extranjera que “cumpla con todos los requisitos descritos en 7 CFR parte 1400″.

Condados y ciudades donde está disponible el apoyo agrícola en Virginia

Antes de solicitar el pago, hay que asegurarse de que la propiedad está en alguna de estas ubicaciones:

Condados

Bedford

Bland

Buchanan

Carroll

Craig

Dickenson

Floyd

Giles

Grayson

Lee

Montgomery

Patrick

Pittsylvania

Pulaski

Russell

Scott

Smyth

Tazewell

Washington

Wise

Wythe

Ciudades