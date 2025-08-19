Buenas noticias de la FDA: así funcionan las nuevas gotas que mejoran la visión de cerca y prometen acabar con los anteojos

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó el uso de las gotas oftálmicas Vizz, que prometen mejorar la visión de cerca y acabar con el uso diario de anteojos.

La FDA aprueba las gotas oftálmicas Vizz: cómo funcionan

Lenz Therapeutics, compañía farmacéutica que comercializa el producto, dio a conocer este es el primer y único colirio a base de aceclidina (al 1,44%) aprobado por la FDA para el tratamiento de la presbicia en adultos, un padecimiento que afecta a 128 millones en Estados Unidos.

Vizz es la primera solución de administración diaria para tratar la visión borrosa de cerca con eficacia probada hasta por 10 horas Lenz Therapeutics

La presbicia es la pérdida de la visión de cerca asociada con el envejecimiento. “Afecta la vida diaria de casi todas las personas mayores de 45 años”, señala la empresa. Generalmente, se controla con el uso de anteojos de lectura graduados o gafas bifocales, o lentes de contacto multifocales.

Vizz funciona gracias a la aceclidina, una sustancia que hace que la pupila se encoja hasta menos de 2 mm. Al volverse más pequeña, la pupila actúa como si fuera un “filtro natural” que enfoca mejor la luz, lo que permite ver de cerca con más claridad.

“La aceclidina, el único ingrediente activo de Vizz, es una nueva entidad química en Estados Unidos y su aprobación por la FDA marca una primicia mundial en el tratamiento de la presbicia”, indican.

La FDA aprobó el tratamiento tras tres estudios clínicos de fase 3 (Clarity 1, 2 y 3) que comprobaron su seguridad y eficacia. En los dos primeros, con 466 personas, se vio que mejora la visión cercana en solo 30 minutos y ese efecto dura hasta 10 horas, de manera constante y repetible.

Es el primer y único colirio a base de aceclidina aprobado para mejorar la visión de cerca en adultos con presbicia Freepik

El tercer estudio, con 217 participantes durante seis meses, confirmó su seguridad a largo plazo. En total, más de 30.000 días de uso demostraron que Vizz es seguro y bien tolerado.

¿Cuándo se podrán comprar las gotas Vizz?

La farmacéutica prevé la llegada de muestras a Estados Unidos a partir de octubre de 2025, y la comercialización del producto estará ampliamente disponible a mediados del cuarto trimestre de 2025.

“Las actividades de marketing y ventas dirigidas a profesionales de la salud visual se iniciarán de inmediato”, indicó Lenz Therapeutics.

El investigador clínico del producto, Marc Bloomenstein, del Schwartz Laser Eye Care Center en Scottsdale, Arizona, explicó que la aprobación de la FDA representa un cambio radical en las opciones de tratamiento para millones de personas que luchan con la inevitable pérdida de visión cercana relacionada con la edad.

La presbicia es la pérdida inevitable de la visión de cerca asociada con el envejecimiento; se controla con gafas de lectura graduadas o bifocales Freepik

“Creo que esta será una solución muy útil tanto para optometristas como para oftalmólogos, quienes ahora podrán ofrecer un tratamiento para la presbicia altamente efectivo y solicitado”, agregó.

Reacciones adversas y cuándo no usar las gotas

Lenz Therapeutics advirtió a los usuarios sobre la seguridad en el uso de las gotas oftálmicas, como:

No usar si se es alérgico a alguno de los ingredientes.

a alguno de los ingredientes. Para evitar posibles lesiones oculares o la contaminación del producto, evitar que la punta del vial toque el ojo ni ninguna superficie.

del producto, evitar que la punta del vial toque el ojo ni ninguna superficie. Retirarse los lentes de contacto antes del uso.

antes del uso. Si se utiliza más de un medicamento tópico para los ojos, los productos deben administrarse con al menos cinco minutos de diferencia.

Buscar atención médica inmediata si experimenta aparición repentina de luces intermitentes, moscas volantes o pérdida de la visión.

Las reacciones adversas más frecuentes notificadas por los participantes en los estudios fueron: irritación, visión borrosa y cefalea Freepik

La farmacéutica también indica que se puede experimentar visión borrosa o borrosa temporal después de usar Vizz.

Asimismo, precisa que las reacciones adversas más frecuentes notificadas por los participantes de los estudios fueron irritación (20%), visión borrosa (16%) y cefalea (13%).

Las reacciones adversas notificadas en más del 5% de los participantes fueron hiperemia conjuntival (8%) e hiperemia ocular (7%). “La mayoría de las reacciones adversas fueron leves, transitorias y de resolución espontánea”, señalan.