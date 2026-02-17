Buenas noticias del Mundial 2026: cómo conseguir boletos gratis para ver el tour de la copa por Estados Unidos

La gira del máximo trofeo del fútbol organizada por la FIFA ya comenzó su recorrido mundial con miras al Mundial 2026. El tour contempla 38 paradas en Estados Unidos, México y Canadá, permitiendo que miles de aficionados puedan ver de cerca el galardón antes del inicio del torneo.

Cómo obtener un boleto para ver el trofeo del Mundial 2026 en Estados Unidos

Los aficionados que deseen acudir al Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA necesitan un boleto para poder entrar a la experiencia.

Aunque es un evento gratuito en todo el planeta, es necesario registrarse para obtener una entrada digital.

Los pasos para conseguir una entrada digital son:

Registrarse en línea en el sitio oficial del Trophy Tour en EE.UU.

Participar en la dinámica interactiva y verificar si se obtiene un pase ganador.

Recibir un código digital en caso de resultar seleccionado.

Elegir ciudad, fecha y horario disponibles.

Guardar el código QR, que será solicitado el día del evento.

La gira inició el 3 de enero en Riad y recorrerá durante 150 días distintos países y ciudades sede.

Cuándo llegará el Tour del Trofeo del Mundial 2026 a Estados Unidos

El tour de la Copa Mundial 2026 de la FIFA contempla un recorrido de 150 días con varias paradas en todo el mundo, para convertirse en una de las giras más grandes de la historia.

Se prevé que el trofeo llegue a Estados Unidos entre el cuarto y quinto mes de este año, para que los fanáticos lo contemplen antes de que se resguarde hasta la final del torneo.

El Tour de la Copa Mundial de la FIFA no tiene costo de entrada (FIFA)

El recorrido comenzará en Estados Unidos el 24 de marzo en Los Ángeles y continuará con un recorrido de costa a costa de 21 paradas y pasará por las 11 ciudades sedes del país y otros 10 mercados importantes.

Las ciudades y fechas en las que estará la Copa Mundial en el país norteamericano son las siguientes:

24 y 25 de marzo: Los Ángeles

28 de marzo: Las Vegas

29 y 30 de marzo: San Francisco

1 de abril: Salt Lake City

4 de abril: Portland

5 y 6 de abril: Seattle

14 y 15 de abril: Chicago

17 de abril: San Luis

18 y 19 de abril: Kansas City

25 y 26 de abril: Dallas

28 y 29 de abril: Austin

30 de abril: San Antonio

2 y 3 de mayo: Houston

5 de mayo: Nueva Orleans

7 de mayo: Birmingham

9 y 10 de mayo: Miami

9 y 10 de mayo: Orlando

15 y 16 de mayo: Atlanta

21 de mayo: Filadelfia

30 y 31 de mayo: Boston

3 de junio: Nueva York, Nueva Jersey

De acuerdo con la FIFA, el trofeo también visitará las próximas sedes del certamen, tanto masculinas como femeninas, entre las que están Marruecos, Portugal, España, Arabia Saudí y Brasil.

En cada parada, los fanáticos podrán disfrutar de experiencias inmersivas y desafíos futbolísticos.

Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en Nueva York y Nueva Jersey

La gran final del Mundial 2026 se llevará a cabo en el MetLife Stadium de Nueva York y Nueva Jersey el próximo domingo 19 de julio, donde el ganador levantará la copa de la FIFA, después del tour mundial que inició en enero de este año.

El Tour de la Copa Mundial de la FIFA visitará las 11 ciudades sedes en Estados Unidos (X @fifaworldcup_es)

Además de la final, esta sede albergará los siguientes encuentros:

13 de junio: Brasil vs. Marruecos (Grupo C)

16 de junio: Francia vs. Senegal (Grupo I)

22 de junio: Noruega vs. Senegal (Grupo I)

25 de junio: Ecuador vs. Alemania (Grupo E)

27 de junio: Panamá vs. Inglaterra (Grupo L)

30 de junio: 1I vs. 3C/D/F/G/H (Dieciseisavos – Partido 77)

5 de julio: Ganador Partido 76 vs. Ganador Partido 78 (Octavos – Partido 91)

Tras su recorrido internacional, el trofeo permanecerá resguardado hasta el día de la final, cuando el nuevo campeón del mundo lo levante ante millones de espectadores.