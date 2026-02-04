Buenas noticias para los trabajadores de la frontera de Tijuana y San Diego: anuncian un carril especial en febrero 2026

Un nuevo programa permitirá a los residentes de México que trabajen en Estados Unidos, cruzar la frontera en un carril especial que será más rápido. Solo deberán cumplir con los requisitos, incluido el pago de una cuota mensual.

El carril especial para los trabajadores de la frontera de Tijuana y San Diego

Los programas de viajero confiable cuentan con nuevas vías de despacho acelerado para que sus miembros puedan cruzar fronteras internacionales terrestres y marítimas, o tener despachos acelerados en los aeropuertos, según el gobierno estadounidense.

Estados Unidos y México tienen programas especiales para cruces fronterizos más rápidos (Pexels/Soly Moses)

Existen diferentes tipos de programas y para saber a cuál aplicar se debe visitar el portal del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Recientemente, se anunció un carril especial para trabajadores que constantemente cruzan la frontera de Tijuana y San Diego.

Los trabajadores transfronterizos recibirán su propio carril especial, de acuerdo con San Diego Union Tribute, especialmente los que residen en Baja California y cruzan la frontera de EE.UU. y México por cuestiones laborales.

El programa llamado Carril Rápido permitirá que los miembros usen carriles especiales para acceder rápidamente en los cruces de San Ysidro y Otay Mesa, aunque deberán cumplir los requisitos, como el pago de una cuota mensual.

El precio será de alrededor de US$905 mensuales para dos cruces diarios a través de carriles designados en los cruces fronterizos anteriormente nombrados.

Para el cruce rápido de México hacia Estados Unidos es necesario pagar una cuota mensual (Archivo) X/@elimparcialcom

Existe una segunda opción que consiste en un pago de US$614 mensuales, aunque solo permite un cruce diario y solo se puede usar el carril en el puerto de entrada de Otay Mesa, con la opción de registrar hasta dos vehículos y tres miembros adicionales para compartir el viaje.

Cómo funciona el nuevo carril para trabajadores transfronterizos

A diferencia de los programas de viajero confiable, el FastLane es manejado por la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana, y no por las autoridades norteamericanas.

Para registrarse a este programa es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Certificado de nacimiento del y los beneficiarios que acredite su nacionalidad estadounidense (usuario titular y 3 usuarios adicionales).

Comprobantes de domicilio del Estado de Baja California (agua, luz, teléfono, no mayor a dos meses).

El registro de uno o dos vehículos con placas nacionales o estadounidenses el cual será el único medio de transporte autorizado para acceder por el carril del cruce ágil.

Identificación oficial vigente.

Contrato laboral, recibos de nómina o carta de trabajo que comprueben su relación laboral con la empresa en Estados Unidos de América.

Dos contactos de referencia (nombre completo, parentesco, teléfono).

Visa de trabajo temporal o permanente expedida por el gobierno de los Estados Unidos de América (en caso de nacionalidad mexicana).

Convenio de adhesión al programa de Cruce Ágil para usuarios transfronterizos procedentes de o con destino a los Estados Unidos de América.

Para registrarse es necesario acceder al portal web fastlane.tijuana.gob.mx o en las oficinas de atención ubicadas en el Centro de Atención al Emprendedor (CAE), 1.er. Nivel, Ayuntamiento de Tijuana. Estás se encuentran abiertas de lunes a viernes de 8.00 hs a 15.00 hs o al teléfono (664) 973-7000 ext. 7125.

Los trabajadores transfronterizos deberán presentar algunos documentos para registrarse al programa de cruce rápido (ARCHIVO-AP Photo/Gregory Bull) Gregory Bull - AP

Los puntos de acceso a los carriles de cruce ágil se encuentran en San Ysidro All Traffic, San Ysidro Ready Lane y en Otay All Traffic. Los horarios de cruce pueden varias de acuerdo con el tipo de servicio de cruce que se contrate, así como el sitio.

Para los trabajadores transfronterizos que se suscriban al programa con un cruce al día en la garita de Otay, podrán acceder al cruce rápido las 24 horas del día. Mientras que en los cruces de San Ysidro los horarios serán de 00.00 hs a 8.00 hs y de 16.00 hs a 20.00 hs.