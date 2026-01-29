Congelamiento del alquiler en NYC: Mamdani aclaró los requisitos para acceder al programa en un video junto a Jimmy Fallon

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, compartió durante el show de Jimmy Fallon algunos detalles sobre la medida de congelamiento del alquiler en Nueva York. El programa buscará beneficiar a los residentes de la Gran Manzana que cumplan con los requisitos de elegibilidad.

Mamdani revela requisitos para acceder al congelamiento del alquiler en NYC

“Hace tanto frío en la ciudad de Nueva York que el alquiler se congela”, dice Zohran Mamdani en una breve aparición durante el programa de Jimmy Fallon.

En la grabación indica que los neoyorquinos mayores de 62 años de edad o con alguna discapacidad podrán congelar sus alquileres.

Para aplicar al plan, se debe ingresar al sitio web www.nyc.gov/site/rentfreeze/. Allí los usuarios encontrarán al detalle todos los lineamientos del Programa de Congelación de Alquileres de la Ciudad de Nueva York.

El proyecto incluye la Exención del Aumento del Alquiler para Personas Mayores (SCRIE, por sus siglas en inglés) y la Exención del Aumento del Alquiler para Personas con Discapacidad (DRIE, por sus siglas en inglés).

Se trata del congelamiento del alquiler a un precio accesible que protegerá a los beneficiarios de futuros aumentos, mientras que un crédito por reducción de impuestos a la propiedad cubrirá la diferencia entre el monto real del alquiler y la tasa congelada que paga el inquilino.

Se contempla que el beneficio será mayor para los inquilinos que permanezcan mayor tiempo en el programa; siempre y cuando cumplan con todos los requisitos de elegibilidad, podrán pagar el mismo monto incluso dentro de 20 años.

Requisitos para acceder al programa de congelamiento del alquiler

El gobierno de la ciudad de Nueva York explica que existen diferentes condiciones de elegibilidad, según el tipo de persona que aplique.

El programa de congelamiento del alquiler está dirigido a personas adultas mayores y personas con discapacidad (Pexels/Steppe Walker)

Para los adultos mayores, que ingresan a través del programa SCRIE, se precisa que:

Deben tener 62 años o más.

El ingreso total combinado de todos los miembros del hogar debe ser de US$50.000 o menos.

El gasto de alquiler debe representar más de un tercio de su ingreso familiar mensual.

Deben vivir en el apartamento y aparecer en el contrato de arrendamiento o alquiler.

El apartamento debe tener renta controlada, renta regulada o renta estabilizada.

Para las personas con discapacidad, que ingresan a través del programa DRIE, se requiere:

Tener al menos 18 años de edad.

Tener un ingreso total combinado de US$50.000 o menos por todos los miembros del hogar.

Que el gasto del alquiler sea más de un tercio del ingreso familiar mensual.

Residir en el apartamento y aparecer en el contrato de arrendamiento o alquiler.

El apartamento también deberá ser con renta controlada, renta regulada o renta estabilizada.

Algunas propiedades en Mitchell Lama, Sección 236 o Corporación del Fondo de Desarrollo de Vivienda y Battery Park City podrían ser elegibles.

Las personas con discapacidad deben haber recibido alguno de los beneficios de Ingreso de Seguridad Suplementario Federal (SSI); Seguro de Discapacidad del Seguro Social Federal (SSDI); pensión o compensación por discapacidad del Departamento de Asuntos de Veteranos de los EE.UU.; o Medicaid relacionado con la discapacidad.

Para acceder a los beneficios de congelamiento del alquiler, los neoyorquinos deben cumplir las condiciones de elegibilidad (Pexels/Tima Miroshnichenko)

En el mismo sitio web, el gobierno neoyorquino precisa que los apartamentos no elegibles son aquellos que pertenecen a unidades de vivienda pública administradas por la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA).

Además de las unidades que se pagan parcial o totalmente con un vale de la Sección 8, apartamentos sin alquiler regulado (como apartamentos en casas particulares o edificios cooperativos privados que no están sujetos a regulación de alquiler) y apartamentos subarrendados (incluso si el apartamento tiene alquiler regulado).