Cuántas pulgadas de nieve se esperan en Nueva York y Nueva Jersey este fin de semana invernal

En Nueva York y Nueva Jersey, donde el frío extremo ya está instalado, ahora se suma la incertidumbre por un posible sistema costero durante el fin de semana. Aunque los modelos todavía muestran variaciones en la trayectoria de la tormenta, las oficinas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) coinciden en que el escenario desde la noche del jueves en adelante estará marcado por temperaturas peligrosamente bajas. Además, se experimentará una sensación térmica bajo cero y habrá probabilidad de acumulaciones de nieve.

Pronóstico para la ciudad de Nueva York: frío durante las madrugadas

La oficina del NWS en la Ciudad de Nueva York anticipó que, desde la noche del jueves y durante el viernes, el frío será el factor dominante. Se emitirán advertencias por clima frío debido a sensaciones térmicas peligrosamente bajas, producto de la combinación entre temperaturas bajo cero y vientos persistentes. El panorama se mantendrá seco, con cielos mayormente despejados a parcialmente nublados, al menos hasta la primera mitad del sábado, lo que permitirá que el aire polar se asiente con fuerza.

El NWS en Nueva York advierte que, debido a los vientos persistentes del norte, las sensaciones térmicas se mantendrán peligrosamente bajo cero de forma consecutiva desde la noche del jueves hasta la mañana del sábado SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De acuerdo con el análisis oficial, el ingreso continuo de masas de aire ártico provocará que las sensaciones térmicas bajo cero se extiendan durante varias noches consecutivas. Los especialistas del NWS remarcan que, si bien algunos modelos exageran los mínimos en sectores donde el viento no disminuye, el giro del flujo hacia el norte y noreste favorecerá un enfriamiento adicional.

En este contexto, el foco de atención se traslada al desarrollo de una tormenta costera durante el fin de semana. Según detalla el NWS de Nueva York, el sistema comenzará a intensificarse frente al sudeste de Estados Unidos y su eventual impacto dependerá de la trayectoria final. El momento más sensible se ubica entre la noche del sábado y el domingo, con una posible extensión hasta la tarde-noche dominical en sectores orientales.

Condiciones extremadamente frías desde el jueves por la noche hasta al menos la mañana del sábado, con sensaciones térmicas bajo cero.

Tiempo seco y estable hasta gran parte del sábado, sin precipitaciones significativas.

Desarrollo de una tormenta costera entre la noche del sábado y el domingo. Riesgo de impactos costeros menores, como inundaciones costeras leves, si el sistema se acerca más de lo previsto.

Cuánta nieve podría caer en Nueva York

En el caso específico de Nueva York, la probabilidad de acumulaciones significativas sigue siendo baja en el área metropolitana. El NWS local señala que, de mantenerse la trayectoria actual, la ciudad no experimentaría impactos relevantes por nieve. No obstante, el este de Long Island y otros puntos más expuestos podrían quedar más cerca del borde del sistema.

Esto implica que, si se producen nevadas, serían en general leves y localizadas. Por ahora, no hay cifras concretas de acumulación para la ciudad, lo que refuerza la idea de un evento marginal en términos de nieve, aunque acompañado por viento fuerte y temperaturas muy bajas.

Para el área metropolitana de la ciudad, el NWS estima que la probabilidad de acumulaciones significativas es baja SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pronóstico para Nueva Jersey: bajas temperaturas desde la noche del jueves

En Nueva Jersey, el panorama descrito por la oficina del NWS en Mount Holly es similar en cuanto al frío, pero con una mayor atención puesta en los posibles efectos de la tormenta costera. La advertencia por clima frío se extendió hasta la mañana del viernes y no se descarta que continúe más allá, dado que se espera uno de los pulsos de aire más intensos de la temporada.

Desde el jueves por la noche y durante el viernes, las temperaturas se mantendrán muy por debajo de los valores normales, con máximas diurnas que difícilmente superen los 32°F (0°C) y mínimas nocturnas que podrían acercarse a 0°F (-18°C) en varios sectores. Estas condiciones darán lugar a sensaciones térmicas bajo cero, reforzadas por vientos persistentes.

A diferencia de Nueva York, Nueva Jersey presenta una mayor probabilidad de nieve; el modelo europeo proyecta acumulaciones de entre una y dos pulgadas (2,5 a cinco centímetros) en sectores del este SPENCER PLATT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Nueva Jersey: el estado con mayor probabilidad de acumulación

El NWS de Mount Holly reconoció que, aunque persiste una “cantidad considerable de incertidumbre”, hay una probabilidad más clara de impactos invernales, especialmente en áreas costeras y del sureste del estado. Los modelos de referencia ofrecen escenarios dispares, pero algunos coinciden en la posibilidad de acumulaciones medibles.

En particular, el modelo europeo mantiene una señal constante de nieve ligera a moderada, con estimaciones de una a dos pulgadas (2,5 a cinco centímetros) para sectores del este de Nueva Jersey.

Además, los datos probabilísticos indicaron que, cerca de la costa, la chance de superar las dos pulgadas (cinco centímetros) se ubica entre el 60% y el 70%, mientras que cerca del corredor de la I-95 esas probabilidades bajan a un rango de 25% a 35%.