Buenas noticias para Texas y Nueva York: Anthropic invertirá US$50.000 millones en nuevos centros de datos para la IA

La empresa de inteligencia artificial (IA) Anthropic, desarrolladora del chatbot Claude, anunció una ambiciosa inversión de 50.000 millones de dólares destinada construir de nuevos y avanzados centros de datos en los estados de Texas y Nueva York.

Texas y Nueva York tendrán nuevos centros de datos para la IA

ARCHIVO - Dario Amodei, CEO y cofundador de Anthropic, asiste a la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el 23 de enero de 2025. (AP Foto/Markus Schreiber, Archivo) Markus Schreiber - AP

La iniciativa no solo busca satisfacer la creciente demanda de sus sistemas de IA, sino también consolidar la posición de la compañía en la vanguardia de la investigación y desarrollo tecnológico, según lo detalla el comunicado emitido por Anthropic.

El proyecto se llevará a cabo en colaboración con Fluidstack, una empresa con sede en Londres especializada en el desarrollo de centros de datos. La firma destacó que estas instalaciones serán “construidas a medida para Anthropic con un enfoque en maximizar la eficiencia para nuestras cargas de trabajo, permitiendo la investigación y el desarrollo continuos en la frontera”.

Si bien las ubicaciones exactas de estos complejos no han sido reveladas, ni tampoco la fuente específica de energía que utilizarán, se espera que las nuevas instalaciones entren en funcionamiento de forma progresiva a lo largo de 2026 en Texas y Nueva York.

El uso de la inteligencia artificial demanda una capacidad de cómputo a gran escala y crecen las tensiones por su impacto ambiental Ted Shaffrey - AP

Estiman 2.400 nuevos puestos de trabajo para la construcción de los centros de datos

Esta inversión generará un impacto considerable en el mercado laboral estadounidense. Anthropic prevé la creación de aproximadamente 800 empleos permanentes y 2.400 puestos de trabajo durante la fase de construcción.

La compañía enfatizó que este proyecto contribuirá a “impulsar los objetivos del Plan de Acción de IA de la administración Trump para mantener el liderazgo estadounidense en IA y fortalecer la infraestructura tecnológica nacional”.

Además, Anthropic expresó su orgullo por “crear buenos empleos estadounidenses y reforzar la competitividad de Estados Unidos”, reafirmando su compromiso con el desarrollo económico local.

Claude, la IA de Anthropic, ahora tiene un modo de interacción con la voz, al estilo de ChatGPT y Gemini Live Shutterstock - Shutterstock

¿Burbuja de la IA?

En un contexto más amplio, la industria tecnológica en su conjunto experimenta un período de gastos masivos para construir la infraestructura necesaria que soporte el rápido avance de la inteligencia artificial.

Este fenómeno se produce a pesar de las persistentes preocupaciones financieras sobre la posibilidad de una “burbuja” de inversión en IA, así como por las consideraciones ambientales y los efectos políticos derivados del aumento acelerado de las facturas de electricidad en las comunidades donde se erigen estos centros de alto consumo energético, según AP.

Centro de datos de Microsoft Azure Microsoft

La magnitud de esta inversión por parte de Anthropic es, en sus propias palabras, “necesaria para satisfacer la creciente demanda de Claude por parte de cientos de miles de empresas, mientras mantenemos nuestra investigación a la vanguardia”.

La elección de Fluidstack como socio estratégico no es casual. Gary Wu, cofundador y CEO, señaló que su empresa “fue construida para este momento” y se mostró orgulloso de “asociarse con líderes de IA de frontera como Anthropic para acelerar y desplegar la infraestructura necesaria para realizar su visión.

Fluidstack ya había sido mencionada anteriormente en relación con otros proyectos de centros de datos. En concreto, el desarrollador de centros de datos de minería de criptomonedas TeraWulf reveló previamente que trabaja con Fluidstack en iniciativas respaldadas por Google en Texas y Nueva York, específicamente a orillas del lago Ontario, según recuerda AP.

Crece la demanda de capacidad para la IA

La escalada en la demanda de capacidad informática para la IA ha sido documentada por diversos análisis del sector.

Un informe divulgado el mes pasado por TD Cowen indicó que los principales proveedores de computación en la nube alquilaron una cantidad “asombrosa” de capacidad de centros de datos en Estados Unidos durante el tercer trimestre fiscal del año.

Esta cifra superó los 7,4 gigavatios de energía, lo que representa más que la capacidad total alquilada durante todo el año anterior combinado.

Crece la demanda de energía eléctrica por la abundancia de centros de datos en Estados Unidos Mark J. Terrill - AP

En este período, Oracle se posicionó como el principal adquirente de capacidad, gran parte de la cual está destinada a soportar cargas de trabajo de IA para OpenAI, el principal rival de Anthropic y creador de ChatGPT.

Google ocupó el segundo lugar, seguido por Fluidstack en el tercero, superando a gigantes como Meta, Amazon, CoreWeave y Microsoft en esta métrica específica.

Microsoft, por su parte, también anunció la construcción de un nuevo centro de datos en Atlanta, Georgia. Este complejo, denominado Fairwater 2, se conectará con otro en Wisconsin, llamado Fairwater, para formar una “enorme supercomputadora” que operará con “cientos de miles de chips de Nvidia para impulsar la tecnología de IA”.

Escepticismo en los inversores

La significativa inversión que la industria tecnológica está realizando en infraestructura informática para startups de IA que aún no son rentables ha intensificado las preocupaciones sobre una posible “burbuja” de inversión en este sector.

Los inversores han seguido de cerca una serie de acuerdos interconectados en los últimos meses entre los principales desarrolladores de IA, como OpenAI y Anthropic, y las empresas encargadas de construir los costosos chips y centros de datos necesarios para alimentar sus productos.

Demanda creciente, la versión de Antrhopic

A pesar de la escala de la inversión, Anthropic aseguró que continuará “priorizando enfoques rentables y eficientes en capital” para escalar su negocio y mantener su trayectoria de crecimiento.

La empresa atiende actualmente a “más de 300.000 clientes empresariales”, y el número de sus “grandes cuentas” —clientes que representan más de 100.000 dólares en ingresos recurrentes— “ha crecido casi siete veces en el último año”, un claro indicio de la robusta demanda de sus soluciones.

La startup de IA Anthropic invertirá US$50.000 millones en centros de datos Shutterstock

Dario Amodei, CEO y cofundador de Anthropic, destacó la importancia de esta expansión: “Nos estamos acercando a una IA que puede acelerar el descubrimiento científico y ayudar a resolver problemas complejos de maneras que antes no eran posibles. Realizar ese potencial requiere una infraestructura que pueda soportar un desarrollo continuo en la frontera”.

Amodei añadió que “estos sitios nos ayudarán a construir sistemas de IA más capaces que puedan impulsar esos avances, al tiempo que creamos empleos estadounidenses”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.