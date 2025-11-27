Buenas noticias para trabajadores: el bono de US$10.000 anunciado por Kristi Noem en EE.UU.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, anunció que, junto con el presidente Donald Trump, decidió pagar un bono de 10.000 dólares a trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés). La funcionaria aseguró que el objetivo es retribuirles el esfuerzo que hicieron durante el cierre del gobierno federal, que se convirtió en el más extenso de la historia de Estados Unidos.

El bono de US$10.000 anunciado por Kristi Noem para trabajadores de la TSA

Según explicó Kristi Noem en su discurso desde el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Paulen, en Minnesota, se otorgarán US$1000 millones a los equipos de la TSA para mejorar las operaciones de la agencia. Además, confirmó la entrega de los bonos de US$10.000 destinados a los trabajadores.

Kristi Noem anunció una importante recompensa económica para trabajadores de la TSA X @Sec_Noem

“Lo que vimos durante ese período fue extraordinario”, enfatizó la titular del DHS, en referencia a la labor que hicieron los empleados durante el cierre del gobierno federal.

En esa misma línea, continuó: “Vimos a personas que reconocieron que su propósito era servir a la gente, salir y seguir asistiendo a trabajar, a veces haciendo turnos extra, cuidando a otras personas, pero asegurándose de que manteníamos a la gente segura y de que nuestros sistemas y estándares de seguridad eran altos”.

Noem ya había anunciado a través de su cuenta de X que se iban a efectuar los pagos. “Los estadounidenses pueden estar orgullosos de los trabajadores de la TSA en todo el país que continuaron prestando sus servicios con excelencia durante el cierre del gobierno”, escribió en redes sociales.

Kirsti Noem anunció los pagos de US$10.000 para empleados de la TSA en sus redes sociales X @Sec_Noem

El plan de modernización de Kristi Noem para la TSA

Según explicó Noem, la inversión de US$1000 millones para la TSA está relacionada con una importante actualización en los controles de la agencia gubernamental.

En específico, adelantó que se comprarán nuevos equipos de escaneo, de rayos X y de tecnología avanzada de imágenes. En tanto, subrayó que la entidad no destina dinero a estas herramientas “hace más de una década”.

Cuándo se realizarán los pagos de US$10.000 para empleados de la TSA

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), los bonos serán enviados, a más tardar, el 9 de diciembre.

En esa línea, avisaron que los trabajadores beneficiados recibirán una notificación durante la semana del 24 de noviembre sobre el cheque que les corresponde recibir.

El DOT aseguró que un total de 776 empleados de la TSA percibirán el pago por su desempeño durante el cierre de gobierno

Kristi Noem junto a los trabajadores de la TSA X @Sec_Noem

Sean P. Duffy, secretario de Transporte, apoyó el bono de reconocimiento para estos trabajadores: “Estos hombres y mujeres patriotas no fallaron ni un segundo y mantuvieron a los pasajeros seguros durante el cierre”.

“Quizás a los demócratas no les importe su bienestar financiero, pero al presidente Trump sí. Este premio reconoce su dedicación y un sincero agradecimiento por su gran esfuerzo al servicio de la nación”, agregó.

Es esa misma línea se manifestó Bryan Bedford, encargado de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés): “Estoy profundamente orgulloso y agradecido con el personal de tráfico aéreo que trabajó durante desafíos operativos extraordinarios”.