La TSA refuerza controles en vuelos internos de EE.UU.: qué documentos piden en noviembre de 2025
La agencia tiene una lista con la documentación aceptada para abordar vuelos nacionales; los requisitos
La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos es la agencia del gobierno que se encarga de garantizar la protección de los pasajeros y la carga. En noviembre de 2025, mantiene vigente su lista con una serie de documentos para poder abordar vuelos nacionales que todos deben seguir.
La lista completa de documentos que pide la TSA para vuelos en EE.UU.
De acuerdo con la web oficial de la TSA, los pasajeros adultos mayores de 18 años tienen que presentar una identificación válida para abordar un vuelo interno en EE.UU. ante los oficiales de control.
Esta es la lista de documentos aceptados:
- Licencias de conducir que cumplan con la ley REAL ID u otras tarjetas de identificación con foto estatales emitidas por el Departamento de Vehículos Motorizados (o equivalente)
- Licencia de conducir mejorada (EDL, por sus siglas en inglés) o identificación mejorada (EID, por sus siglas en inglés) emitidas por el estado
- Pasaporte estadounidense
- Tarjeta de pasaporte estadounidense
- Tarjetas de viajero confiable del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), estas son Global Entry, NEXUS, SENTRI y FAST
- Documento de identidad del DHS, incluidos los documentos de identidad emitidos a los dependientes
- Tarjeta de residente permanente (green card)
- Tarjeta de cruce fronterizo
- Documento de identidad con foto válido emitido por una nación tribal o tribu indígena reconocida federalmente, incluidas las tarjetas tribales mejoradas (ETC, por sus siglas en inglés)
- Tarjeta PIV HSPD-12
- Pasaporte expedido por un gobierno extranjero
- Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá
- Credencial de Identificación de Trabajador del Transporte (TWIC, por sus siglas en inglés)
- Tarjeta de autorización de empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (I-766)
- Credencial de marino mercante estadounidense
- Tarjeta de identificación de salud para veteranos (VHIC, por sus siglas en inglés)
Qué hay que presentar ante la TSA para viajar con un menor de edad
La TSA explicó que no requiere que los menores de 18 años presenten una identificación para vuelos dentro de Estados Unidos. No obstante, aquellos que viajen solos y cumplan las condiciones para usar TSA PreCheck sí deberán mostrar un documento válido para acceder a ese control de seguridad agilizado.
Real ID para volar en Estados Unidos: los detalles clave que hay que conocer
Desde el 7 de mayo de 2025, las licencias de conducir y documentos de identidad estatales que no cumplan con la normativa REAL ID dejarán de ser aceptados como identificación válida en los aeropuertos de Estados Unidos.
Quienes no cuenten con un documento compatible deberán viajar con una alternativa admitida por la TSA.
Qué sucede si no tengo un documento válido para presentar ante la TSA en Estados Unidos
El personal de la TSA puede solicitar al pasajero que complete un procedimiento de verificación de identidad que incluye aportar datos como nombre y domicilio actual para confirmar su información.
Si la identidad es validada, se permitirá el acceso al puesto de seguridad, aunque el viajero podría quedar sujeto a controles adicionales.
No se autorizará el ingreso al área de inspección si el pasajero se niega a presentar una identificación válida, rechaza colaborar con el proceso de comprobación o si la autoridad no logra confirmar su identidad.
