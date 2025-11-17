La TSA refuerza controles en vuelos internos de EE.UU.: qué documentos piden en noviembre de 2025

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos es la agencia del gobierno que se encarga de garantizar la protección de los pasajeros y la carga. En noviembre de 2025, mantiene vigente su lista con una serie de documentos para poder abordar vuelos nacionales que todos deben seguir.

La lista completa de documentos que pide la TSA para vuelos en EE.UU.

De acuerdo con la web oficial de la TSA, los pasajeros adultos mayores de 18 años tienen que presentar una identificación válida para abordar un vuelo interno en EE.UU. ante los oficiales de control.

Antes de abordar hay que presentarle una identificación válida a los oficiales de la TSA KAMIL KRZACZYNSKI� - AFP�

Esta es la lista de documentos aceptados:

Licencias de conducir que cumplan con la ley REAL ID u otras tarjetas de identificación con foto estatales emitidas por el Departamento de Vehículos Motorizados (o equivalente)

u otras tarjetas de identificación con foto estatales emitidas por el Departamento de Vehículos Motorizados (o equivalente) Licencia de conducir mejorada (EDL, por sus siglas en inglés) o identificación mejorada (EID, por sus siglas en inglés) emitidas por el estado

(EDL, por sus siglas en inglés) o identificación mejorada (EID, por sus siglas en inglés) emitidas por el estado Pasaporte estadounidense

Tarjeta de pasaporte estadounidense

Tarjetas de viajero confiable del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), estas son Global Entry, NEXUS, SENTRI y FAST

del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), estas son Global Entry, NEXUS, SENTRI y FAST Documento de identidad del DHS , incluidos los documentos de identidad emitidos a los dependientes

, incluidos los documentos de identidad emitidos a los dependientes Tarjeta de residente permanente (green card)

(green card) Tarjeta de cruce fronterizo

Documento de identidad con foto válido emitido por una nación tribal o tribu indígena reconocida federalmente, incluidas las tarjetas tribales mejoradas (ETC, por sus siglas en inglés)

o tribu indígena reconocida federalmente, incluidas las tarjetas tribales mejoradas (ETC, por sus siglas en inglés) Tarjeta PIV HSPD-12

Pasaporte expedido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá

o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá Credencial de Identificación de Trabajador del Transporte (TWIC, por sus siglas en inglés)

(TWIC, por sus siglas en inglés) Tarjeta de autorización de empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (I-766)

del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (I-766) Credencial de marino mercante estadounidense

estadounidense Tarjeta de identificación de salud para veteranos (VHIC, por sus siglas en inglés)

La TSA no requiere que los menores de 18 años presenten una identificación para vuelos dentro de Estados Unidos TSA

Qué hay que presentar ante la TSA para viajar con un menor de edad

La TSA explicó que no requiere que los menores de 18 años presenten una identificación para vuelos dentro de Estados Unidos. No obstante, aquellos que viajen solos y cumplan las condiciones para usar TSA PreCheck sí deberán mostrar un documento válido para acceder a ese control de seguridad agilizado.

Real ID para volar en Estados Unidos: los detalles clave que hay que conocer

Desde el 7 de mayo de 2025, las licencias de conducir y documentos de identidad estatales que no cumplan con la normativa REAL ID dejarán de ser aceptados como identificación válida en los aeropuertos de Estados Unidos.

Quienes no cuenten con un documento compatible deberán viajar con una alternativa admitida por la TSA.

La Real ID es una de las formas de identificación aceptadas por la TSA AP News

Qué sucede si no tengo un documento válido para presentar ante la TSA en Estados Unidos

La TSA solicita a todos los pasajeros una identificación válida antes de abordar RONALDO SCHEMIDT� - AFP�

El personal de la TSA puede solicitar al pasajero que complete un procedimiento de verificación de identidad que incluye aportar datos como nombre y domicilio actual para confirmar su información.

Si la identidad es validada, se permitirá el acceso al puesto de seguridad, aunque el viajero podría quedar sujeto a controles adicionales.

No se autorizará el ingreso al área de inspección si el pasajero se niega a presentar una identificación válida, rechaza colaborar con el proceso de comprobación o si la autoridad no logra confirmar su identidad.