Buenas noticias para trabajadores: Kroger busca 18.000 empleados para Navidad en EE.UU.

La cadena de supermercados Kroger lanzó 18.000 puestos de empleo para Navidad de 2025 en Estados Unidos. La compañía detalló las vacantes de trabajo disponibles y señaló que la contratación puede extenderse más allá de las fechas festivas. Entre ellas, se encuentran cajeros, empacadores, atención al cliente y en charcutería, panadería y técnicos de farmacia.

Los puestos de trabajo vacantes en Kroger para Navidad

Kroger ofrece 18.000 vacantes laborales de cara a las fiestas de 2025, con la posibilidad de extender la contratación después de las fechas. La firma indicó que los seleccionados recibirán salarios competitivos, atención médica asequible y planes de ahorro para la jubilación.

Kroger detalló las características de los 18.000 puestos de empleo vacantes en EE.UU. Google Maps

Las vacantes que anunció la cadena de supermercados para la Navidad de este año registró un descenso con respecto a la contratación de 2024, de 25.000 empleados temporales. El comunicado, publicado el lunes 20 de octubre, se produjo semanas después de que la compañía anunciara el cierre de 60 sucursales en EE.UU. y el despido de 1000 trabajadores.

Algunos de los puestos de trabajo que ofrece Kroger, la mayoría de los cuales contemplan salarios por hora y son de carácter temporal, son:

Cajero : en Portland, Oregón, a tiempo parcial.

: en Portland, Oregón, a tiempo parcial. Técnico de farmacia : en Gillette, Wyoming, a tiempo parcial.

: en Gillette, Wyoming, a tiempo parcial. Dependiente de tienda : en Puyallup, Washington, en horario nocturno.

: en Puyallup, Washington, en horario nocturno. Receptor de tienda de alimentos : en Phoenix, Arizona, a tiempo parcial.

: en Phoenix, Arizona, a tiempo parcial. Operador de montacargas : en Denver, Colorado, de 16 horas a 4 hs.

: en Denver, Colorado, de 16 horas a 4 hs. Empleado jefe de lácteos : en Plymouth, Michigan, a tiempo completo.

: en Plymouth, Michigan, a tiempo completo. Supervisor de entrega en camioneta : en Louisville, Kentucky, como asalariado a tiempo completo.

: en Louisville, Kentucky, como asalariado a tiempo completo. Productor: en Long Beach, California, a tiempo parcial.

En 2025, Kroger advirtió el cierre de 60 sucursales en Estados Unidos Google Maps

La cadena de supermercados destacó su presencia y la de sus socios en 2800 tiendas de 35 estados del territorio norteamericano. “Al comenzar esta temporada especial de generosidad y gratitud, nos complace dar la bienvenida a nuevos asociados para que se unan a nosotros y ofrezcan alimentos frescos y asequibles, así como experiencias excepcionales para nuestros clientes”, expresó el vicepresidente ejecutivo y director de experiencia Tim Massa.

Cuáles son los salarios que ofrece Kroger en los puestos de empleo vacantes para Navidad

Si bien la firma no detalló los salarios de los puestos de empleo ofertados, según GlassDoor los trabajadores que se desempeñan como cajeros perciben un sueldo anual de entre 28.000 dólares y US$35.000, mientras que los técnicos de farmacia oscilan los US$34.000 y US$42.000, y los productores rondan entre los US$30.000 y los US$38.000.

La mayoría de los puestos ofertados contemplan la atención al cliente en la compañía Google Maps

Cuáles son los beneficios que ofrece Kroger en los empleos de EE.UU.

La compañía destacó un reembolso de matrícula de hasta US$21.000 para trabajadores de tiempo parcial y completo, destinados a programas como el doctorado. Además, indicó que los empleados cuentan con: