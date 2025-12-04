Busquets, Alba y ¿Suárez? Una despedida de gigantes en la final de MLS

La era de los Cuatro Fantásticos del Inter Miami tendrá un cierre por todo lo alto en la final del sábado de la MLS, en la que Sergio Busquets y Jordi Alba quieren despedirse del fútbol con un último trofeo en sus manos.

Durante los dos últimos años, las exfiguras del Barcelona y la selección española han ejercido de escuderos de lujo de Lionel Messi en un proyecto creado para dominar la liga norteamericana.

El aterrizaje en Miami del trío, al que meses después se unió el uruguayo Luis Suárez, transformó de arriba a abajo la joven franquicia floridana atrayendo la atención del fútbol mundial.

Uno de los peores equipos de la MLS pasó de la noche a la mañana a pelear por cada título bajo el mando de un cuarteto de veteranos de entre 36 y 38 años.

La vitrina quedó inaugurada en la Leagues Cup de 2023 pero desde entonces los torneos fueron pasando sin que el Inter capitalizara a la mayor colección de leyendas jamás reunida en el fútbol norteamericano.

La última oportunidad de lograrlo todos juntos será este sábado en una final, la primera del Inter en la liga doméstica, que los enfrentará al Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller, otro ícono europeo recién desembarcado en la MLS.

A 48 horas del choque, que el Inter jugará como local, Jordi Alba admitió que le espera un cóctel de emociones impredecible.

"Esta final es diferente porque va a ser mi último partido", remarcó el jueves ante la prensa. "Nos estamos jugamos un título que para mí es importante pero creo que es más importante para el club".

"Mi último partido con el Barcelona fue muy emotivo, muy emocionante. Sabía que no iba a volver a vestir esa camiseta que tanto me dio. Pero ahora se trata de dejar el fútbol y obviamente es un paso más grande", comparó.

- "Me da pena que termine" -

Tanto Alba como Busquets anunciaron sus planes de retirada antes de que iniciaran los playoffs, por lo que cada eliminatoria disputada por el Inter era a todo o nada para ellos.

Miami despachó con goleadas a Nashville, FC Cincinnati y New York City con un Messi supersónico y un Alba que sigue siendo un puñal ofensivo desde la banda izquierda.

Su espectacular nivel, reflejado en los seis goles y 15 asistencias de esta temporada, y su telepática conexión con Messi alimentó el deseo de los aficionados de que se replantee la retirada.

"Por nivel físico podría jugar más pero hay otras cosas (...) Me da pena que se termine pero no he tenido dudas", confirmó este jueves antes de rebobinar la memoria hacia su elección de Miami como destino final.

"Sabía que era una experiencia diferente pero atractiva y me podía reunir con antiguos compañeros. Desde entonces el club ha tenido un crecimiento importante", recordó. "Nos ha costado mucho llegar hasta aquí y es una final, que para el club es histórico".

- La incógnita Suárez -

Más allá del sábado, el Inter tiene asegurada la continuidad de su proyecto "galáctico" a pesar de la partida de sus dos fundadores españoles.

El club copropiedad de David Beckham acaba de lograr la renovación de Messi hasta 2028 y el fichaje de otro campeón mundial argentino, Rodrigo De Paul.

También está en marcha el baile de posibles refuerzos para la próxima temporada, en la que el Inter inaugurará su flamante nuevo estadio, el Miami Freedom Park.

El gran interrogante es si Luis Suárez seguirá vistiendo de rosa después de la final del sábado o también colgará las botas.

El Pistolero, que en enero cumplirá 39 años, ha expresado su deseo de renovar el contrato que expira este mes pero hasta el momento no se ha reportado el inicio de negociaciones.

La perspectiva de que el uruguayo siga acompañando a su buen amigo Messi se agrietó todavía más en estos playoffs, en los que perdió la titular en favor de Mateo Silvetti, una promesa argentina de 19 años.

gbv/raa/