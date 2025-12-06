Busquets y Alba tienen una despedida de campeones en la final de MLS

La era de los Cuatro Fantásticos del Inter Miami tuvo un cierre soñado este sábado con el triunfo en la final de la MLS, en la que Sergio Busquets y Jordi Alba se despidieron del fútbol con un último trofeo en sus manos.

Las dos leyendas españolas salieron victoriosas de una última batalla con su amigo y socio inseparable Lionel Messi, venciendo 3-1 al Vancouver Whitecaps y coronando por primera vez al Inter frente a 25.000 aficionados.

"Estoy feliz por lo que conseguimos, por ellos, porque puedan terminar su carrera de esta manera. Es muy lindo para todos", afirmó Messi después del partido.

"Se lo merecían después de lo que fueron como jugadores, cada uno entre los más grandes de su historia en su posición", señaló el astro argentino, quien ganó todos los títulos posibles junto a ellos en el club azulgrana.

Desde su sonado desembarco en Miami a mediados de 2023, las exfiguras del Barcelona y la selección española han ejercido de escuderos de lujo de Messi en un proyecto creado con la indisimulada ambición de dominar el fútbol norteamericano.

La última oportunidad de lograrlo todos juntos era en la final del sábado, la primera del Inter en la liga doméstica, en la que se desataron todas las emociones.

Tras una fase de sufrimiento, en la que Vancouver estuvo cerca de adelantarse en el marcador, la magia de Messi decantó el triunfo para Miami con dos mágicas asistencias para sus compatriotas Rodrigo De Paul y Tadeo Allende.

El tanto de Allende, en el minuto 90+6, tuvo su origen en un robo y pase de Alba, quien vio tendido como su compañero sentenciaba la victoria y el título.

Sin que el árbitro hubiera decretado el final, el entrenador Javier Mascherano corrió desde el banco para fundirse en un emotivo abrazo sobre el césped con Alba, ambos entre lágrimas.

"Es una sensación rara, era el último partido con la tensión de una final y de irnos por la puerta grande", explicó después el lateral zurdo, que cierra su palmarés con 23 títulos a los 36 años.

"Estoy muy feliz de lo que hemos conseguido, muy saciado", dijo de su lado Busquets, campeón mundial con España en 2010 y coleccionista de 36 trofeos.

"Muy contento de cerrar el círculo aquí juntos en una MLS que cuando llegamos estaba muy difícil porque era un equipo en crecimiento", recordó el mediocentro.

- Terminó algo muy hermoso -

La llegada a Miami de Messi, Alba y Busquets, a los que meses después se unió el uruguayo Luis Suárez, transformó de arriba a abajo la joven franquicia floridana, que pasó de la noche a la mañana a pelear por cada título.

La vitrina quedó inaugurada en la Leagues Cup de 2023 pero desde entonces los torneos fueron pasando sin que el Inter capitalizara a la mayor colección de leyendas jamás reunida en la MLS.

Tanto Busquets como Alba anunciaron unas semanas atrás que colgarían las botas tras esta temporada, lo que sirvió de motivación a sus compañeros para llegar lo más lejos posible en los playoffs.

"Este título no se podía escapar ante nuestra gente, nuestra familia, en el último partido de Jordi y Busi", dijo Mascherano, compañero de ambos como jugador del Barcelona.

"Los dos podían seguir tranquilamente jugando porque han estado a un nivel increíble pero fue una decisión pensada", señaló. "Su carrera no merecía terminar de otra forma que irse como campeón".

"Creo que hoy no son conscientes todavía de lo que están viviendo, del retiro. Hoy se les terminó algo muy hermoso, a lo que dedicaron toda su vida", agregó Messi.

"A partir de ahora empieza otra vida en la que les deseo siempre lo mejor porque son dos amigos a los que quiero mucho", resumió.

- ¿Y Suárez? -

Tras el adiós de los españoles, el gran interrogante es si Luis Suárez tomará también el mismo camino.

El Pistolero, que en enero cumplirá 39 años, ha expresado su deseo de renovar el contrato que expira este mes, pero las negociaciones no han comenzado.

La perspectiva de que el uruguayo siga acompañando a su buen amigo Messi se oscureció todavía más tras perder la titularidad en estos playoffs.

Suárez ni siquiera pisó el césped en la final del sábado y el dueño mayoritario del club, Jorge Mas, dijo que es el uruguayo quien debe tomar una decisión sobre su futuro.

