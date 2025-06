Calculadora en mano, Boca sale obligado a ganar y a encomendarse al Bayern

La última jornada del Grupo C promete grandes emociones, con un Boca Juniors obligado a vapulear al débil Auckland City y un Benfica que buscará al menos retener el segundo lugar ante el Bayern de Múnich, cómodamente clasificado.

En dos partidos, Boca ha tenido momentos de intensidad y buen juego, pero no ha podido cerrarlos. Ahora debe sacar la calculadora.

Primero dejó escapar una ventaja de dos goles frente a Benfica y luego no pudo sostener un trabajado empate frente al Bayern. Ahora, ambos resultados obligan a Boca a ganar y a depender de una victoria de los alemanes sobre los portugueses para soñar con meterse en octavos.

"Es muy difícil todo este tipo de cosas, hay que jugar y competir", dijo el director técnico Miguel Ángel Russo al ser consultado sobre la posibilidad de un empate entre Benfica y Bayern Múnich en la última jornada, que eliminaría automáticamente al Xeneize.

"Nosotros buscaremos lo nuestro y luego veremos lo demás, nos concentramos en lo nuestro y nada más", reiteró el estratega argentino de 69 años.

Bayern lidera el grupo con seis unidades, seguido de Benfica con cuatro, por lo que un empate los clasifica a ambos independientemente del resultado de Boca ante el cuadro neozelandés.

Auckland City, pese a encajar 16 goles en sus dos salidas, sigue viendo el torneo como una oportunidad única.

"Es un privilegio para nosotros estar en este torneo y vamos a jugar con todo lo que tengamos", comentó el entrenador, Paul Posa. "Es raro que tengamos la oportunidad de enfrentar rivales de este nivel, no vamos a hacerle ningún favor a Boca".

El Auckland, un equipo semiamateur ultracampeón en Oceanía, es uno de cuatro equipos que no ha podido anotar en el Mundialito.

Frente a Boca Juniors no la tendrá más fácil, pues el cuadro Xeneize tiene la expectativa de recuperar al uruguayo Edinson Cavani tras algunas molestias musculares que lo marginaron de los dos primeros partidos.

En el Grupo C la diferencia de goles podría ser clave en caso de empate en puntos entre Boca y Benfica. El cuadro azul y oro tiene una diferencia de -1 contra un +6 de los europeos. En las cuentas de Boca no solo está ganar, necesita revertir la diferencia de goles y embolsarle al equipo neozelandés tantas dianas como pueda, lo que en cualquier caso deja un espectáculo servido para los hinchas y los neutrales. Russo, quien se encuentra en las primeras semanas de su tercer mandato en Boca, no podrá contar con el defensor Ayrton Costa, quien según reportes sufrió un desgarro, además de Nicolás Figal y Ander Herrera, que cumplirán la segunda de cuatro fechas de suspensión. La tercera fecha del Grupo C se disputará en horario simultáneo, Boca enfrentará a Auckland City en el Geodis Park (Nashville), mientras que el duelo entre Bayern y Benfica tendrá como sede Bank of America Stadium (Charlotte). Alineaciones probables: Boca Juniors: Agustín Marchesín, Luis Advíncula, Marcos Rojo, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blando, Tomás Belmonte, Rodrigo Batagglia, Kevin Zenón, Carlos Palacios, Alan Velasco, Miguel Merentiel. Auckland City: Nathan Garrow, Mario Ilich, Adam Mitchell, Nikko Boxall, Adam Bell, Michael Den Heijer, David Yoo, Haris Zeb, Zhou Tong, Myer Bevan, Herson Lagos. str/ag