Fue estrella de la NFL, pero ahora vende pollo frito en un restaurante en Miami

Randy Moss, leyenda de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), sorprendió al convertirse en socio de un local gastronómico ubicado en Miami, Florida. El exreceptor de los Minnesota Vikings repartió platos personalmente en la inauguración de Crisppi’s Chicken, un restaurante especializado en pollo frito que, además, ofrecerá su menú en el estadio de los Miami Dolphins.

Randy Moss abre su propio restaurante de pollo frito en Miami

El exjugador de la NFL inauguró oficialmente su franquicia de Crisppi’s Chicken, situada en Biscayne Boulevard, justo al norte del downtown de Miami. El viernes 11 de julio, Moss recibió a los clientes, firmó autógrafos y atendió pedidos en persona.

Randy Moss abrió una franquicia de su marca de pollo frito en Miami

En el local se sirven sándwiches de pollo frito con salsas como mango con habanero o chile tailandés dulce. También está disponible la opción de pollo con waffles, con una variedad cubierta con cereal Fruity Pebbles.

De acuerdo con El Nuevo Herald, Moss, de 48 años, comentó: “Creo que cuando vienes de un pueblo pequeño, creces con mucha incertidumbre. Todas las relaciones que he forjado y cultivado con el tiempo me han traído hasta aquí. Me siento muy afortunado y agradecido de estar en esta posición”.

El pollo frito de Crisppi’s también llegará al estadio de los Dolphins

La cadena de restaurantes Crisppi’s Chicken firmó un acuerdo con los Miami Dolphins para ofrecer sus productos en el Hard Rock Stadium. Danielle Pierce, vicepresidenta de desarrollo de alianzas del equipo, confirmó que Crisppi’s se ubicará en las suites 102 y 329.

“Ofrecer opciones gastronómicas de calidad siempre es una prioridad para nosotros”, afirmó Pierce, al destacar que la alianza con Crisppi’s busca mejorar la experiencia de los aficionados en el estadio.

Para Moss, ingresar en el negocio alimentario representa un nuevo desafío. El oriundo de Virginia Occidental explicó que durante su carrera de 14 años como jugador profesional de la NFL, donde ganó unos 84 millones de dólares, aprendió la importancia de prepararse para el retiro.

Crisppi’s Chicken firmó un acuerdo para ofrecer sus productos en las suites 102 y 329 del Hard Rock Stadium, sede de los Dolphins X (@WOWK13News)

De la NFL a emprendedor: la nueva etapa de Randy Moss

Según Fox Business, el 78% de los atletas profesionales se arruinan financieramente apenas tres años después de retirarse. “Al principio de mi carrera me enseñaron que hay vida después del fútbol”, indicó Moss.

“Creo que muchos jugadores jóvenes, a medida que se acercan al final de su tiempo en la NFL, ni siquiera tienen un camino claro. Eso genera mucha incertidumbre. Yo solo quería encontrar mi nicho y algo distinto”, explicó Moss.

En su caso, encontró en Crisppi’s Chicken una forma de combinar su pasión por el pollo frito con un proyecto de negocio sustentable. Según contó, antes de asociarse con la marca, Moss prefería los sándwiches de pollo de Nashville, pero cambió de opinión al probar el de chile tailandés dulce de Crisppi’s durante la pandemia.

La fundadora de Crisppi’s, Brittany Tolliferreo, resaltó que el proyecto tiene un componente social. La directiva explicó que uno de los objetivos es colaborar con instituciones locales para ofrecer comidas nutritivas y apoyar a comunidades necesitadas.

Moss explicó que decidió invertir en el negocio alimentario como forma de asegurar su futuro tras retirarse de la NFL, donde ganó 84 millones de dólares Scot Tucker - FR171633 AP

El impacto de Moss en Crisppi’s Chicken y su compromiso social

Por su parte, Kirk Tolliferreo, gerente de operaciones de Crisppi’s, destacó que contar con Randy Moss como socio impulsa el crecimiento de la cadena. Tolliferreo aseguró que ambos comparten una filosofía de trabajo basada en el esfuerzo y la dedicación.

El local está ubicado en el 2917 de Biscayne Boulevard y Moss insiste en que el verdadero protagonista es el pollo frito, no él. “Si no estás dispuesto a sacrificarte, esto no va a funcionar. Pero cuando te sacrificas, la recompensa es generosa”, afirmó Tolliferreo.