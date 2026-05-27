Calendario y resultados de las finales de conferencia de la NBA
A continuación el programa y los resultados de las finales de conferencia de la NBA (entre paréntesis el número de cabeza de serie)
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A continuación el programa y los resultados de las finales de conferencia de la NBA (entre paréntesis el número de cabeza de serie de cada equipo):
- CONFERENCIA ESTE
New York Knicks (n. 3) - Cleveland Cavaliers (n. 4)
(Knicks ganaron la serie 4-0)
19 de mayo en Nueva York: Knicks - Cavaliers 115-104 tras prórroga
21 de mayo en Nueva York: Knicks - Cavaliers 109-93
23 de mayo en Cleveland: Cavaliers - Knicks 108-121
25 de mayo en Cleveland: Cavaliers - Knicks 93-130
- CONFERENCIA OESTE
-- Oklahoma City Thunder (n. 1) - San Antonio Spurs (n. 2)
(Thunder lidera la serie 3-2)
18 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Spurs 115-122 tras doble prórroga
20 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Spurs 122-113
22 de mayo en San Antonio: Spurs - Thunder 108-123
24 de mayo en San Antonio: Spurs - Thunder 103-82
26 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Spurs 127-114
28 de mayo en San Antonio: Spurs - Thunder
30 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Spurs (si es necesario)
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