Calendario y resultados de las finales de conferencia de la NBA

A continuación el programa y los resultados de las finales de conferencia de la NBA (entre paréntesis el número de cabeza de serie de cada equipo):

- CONFERENCIA ESTE

New York Knicks (n. 3) - Cleveland Cavaliers (n. 4)

(Knicks ganaron la serie 4-0)

19 de mayo en Nueva York: Knicks - Cavaliers 115-104 tras prórroga

21 de mayo en Nueva York: Knicks - Cavaliers 109-93

23 de mayo en Cleveland: Cavaliers - Knicks 108-121

25 de mayo en Cleveland: Cavaliers - Knicks 93-130

- CONFERENCIA OESTE

-- Oklahoma City Thunder (n. 1) - San Antonio Spurs (n. 2)

(Thunder lidera la serie 3-2)

18 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Spurs 115-122 tras doble prórroga

20 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Spurs 122-113

22 de mayo en San Antonio: Spurs - Thunder 108-123

24 de mayo en San Antonio: Spurs - Thunder 103-82

26 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Spurs 127-114

28 de mayo en San Antonio: Spurs - Thunder

30 de mayo en Oklahoma City: Thunder - Spurs (si es necesario)