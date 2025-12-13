A 30 minutos de San Francisco: el sitio ideal para ver ballenas en California durante el invierno

En la temporada invernal, la costa de California se convierte en un verdadero espectáculo natural al albergar el avistamiento de la ballena gris. A media hora de San Francisco, este sitio costero se convierte en el destino principal para presenciar la majestuosa migración de la fauna marina durante los meses más fríos del año.

Dónde ver ballenas durante el invierno cerca de San Francisco

Devil’s Slide, fácilmente accesible por la Autopista 1, es una de las joyas naturales más impactantes que se encuentra a 30 minutos de San Francisco. El antiguo tramo de carretera es ahora un sendero pavimentado de 1.3 millas (2 kilómetros) que bordea acantilados espectaculares.

Devil’s Slide se encuentra a 30 minutos de San Francisco y es perfecto para el avistamiento de ballenas (Archivo) Foto: Pixabay

Su principal atractivo invernal es el avistamiento de ballenas grises que se acercan a 30 metros de la costa durante su migración de diciembre a mayo, consignó Secret San Francisco.

Desde el sitio oficial del Gobierno de San Francisco, destacan que el sendero Devil’s Slide se diseñó para múltiples actividades y se distingue por su diseño inteligente, ya que ofrece carriles direccionales para peatones y bicicletas.

A lo largo del camino, los usuarios pueden aprovechar numerosas facilidades, que incluyen bebederos, baños, estacionamiento para bicicletas y estaciones para mascotas.

Los visitantes pueden detenerse en los miradores para usar los telescopios, aprender sobre el ecosistema local y presenciar la migración anual de las ballenas grises.

Cómo es el avistamiento de ballenas en Devil’s Slide

La ballena gris suele nadar más cerca de la orilla que otras especies, por lo que se puede ver desde diversos puntos de la costa californiana. Devil’s Slide destaca por ser un punto donde se pueden identificar los soplidos y movimientos de la cola de las ballenas, en especial durante las mañanas.

En Devil's Slide las ballenas se pueden ver a tan solo 30 metros (Benny F. Nielsen, Polfoto vía AP, Archivo) Benny F. Nielsen - POLFOTO

Cerca de 15 mil ballenas grises protagonizan cada invierno uno de los movimientos migratorios más extensos a lo largo de la costa de California. Con un total de 14 mil millas (22.500 kilómetros).

En su viaje de ida y vuelta, estas gigantes marinas se dirigen hacia el sur, de diciembre a febrero, para dar a luz en México, y luego vuelven al Ártico, de febrero a mayo, destacó GetYourGuide.

Qué tipos de ballenas se pueden ver en la costa de California

La temporada de ballenas dura casi todo el año en la costa de California. Entre los diferentes tipos de ballenas que se pueden ver, se encuentran las siguientes, según Top Villas:

Ballenas grises : realizan su migración entre diciembre y enero, y la septentrional de febrero a mayo. Las ballenas grises pasan por California como parte de su gran migración entre Alaska y México.

: realizan su migración entre diciembre y enero, y la septentrional de febrero a mayo. Las ballenas grises pasan por California como parte de su gran migración entre Alaska y México. Ballenas jorobadas : la temporada alta es de mayo a noviembre. Con su distintiva cabeza prominente y largas aletas pectorales, la ballena jorobada es fácilmente reconocible.

: la temporada alta es de mayo a noviembre. Con su distintiva cabeza prominente y largas aletas pectorales, la ballena jorobada es fácilmente reconocible. Orcas: se ven de abril a mayo. Se pueden identificar al instante por sus largas y prominentes aletas dorsales negras, sus cuerpos lisos y oscuros y sus manchas blancas sobre los ojos.

se ven de abril a mayo. Se pueden identificar al instante por sus largas y prominentes aletas dorsales negras, sus cuerpos lisos y oscuros y sus manchas blancas sobre los ojos. Ballenas azules : se pueden ver entre abril y mayo frente a la costa del sur de California. Las ballenas azules se alimentan de kril y nadan cerca de la superficie para engullir la mayor cantidad posible de estos diminutos organismos.

: se pueden ver entre abril y mayo frente a la costa del sur de California. Las ballenas azules se alimentan de kril y nadan cerca de la superficie para engullir la mayor cantidad posible de estos diminutos organismos. Rorcuales comunes : suelen migrar por aguas californianas entre junio y octubre.

: suelen migrar por aguas californianas entre junio y octubre. Rorcual aliblanco : son más comunes en verano y otoño, pero pueden verse durante todo el año.

: son más comunes en verano y otoño, pero pueden verse durante todo el año. Ballenas minke: son las ballenas barbadas más pequeñas de California y también uno de los avistamientos más raros.

Las ballenas se pueden ver desde diferentes puntos de California (JODIFREDIANI.NOAA) JODI FREDIANI. NOAA - JODI FREDIANI. NOAA

California es famosa por sus playas y espectaculares paisajes costeros, lo que la hace perfecta para el avistamiento de ballenas. Entre los mejores lugares que se pueden visitar, se encuentran los siguientes, según GetYourGuide: