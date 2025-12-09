Alerta para migrantes: el Uscis intensifica las investigaciones sobre extranjeros que trabajan en EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció que intensificará las investigaciones sobre migrantes que trabajan en el país norteamericano. Esta acción responde a una actualización de las políticas que redujo el período máximo de validez de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) de ciertos extranjeros.

Cómo cambiarán las investigaciones del Uscis sobre extranjeros que trabajan en EE.UU.

A través de un comunicado de prensa, el Uscis informó los nuevos cambios en los períodos de validez de los EAD para determinados extranjeros. De acuerdo con la agencia, esta reducción resultará en investigaciones de seguridad más frecuentes de los extranjeros que solicitan autorización para trabajar en EE.UU.

La actualización de políticas resultará en investigaciones de seguridad más frecuentes de los extranjeros que buscan trabajar en EE.UU. Freepik

La agencia remarcó que examinar con mayor frecuencia estas solicitudes le permitirá disuadir el fraude y detectar a los migrantes con intenciones potencialmente dañinas para que puedan ser procesados para su deportación del país norteamericano.

El director del Uscis, Joseph Edlow, sostuvo que “reducir el período máximo de validez de las EAD asegurará que aquellos que buscan trabajar en el país no amenacen la seguridad pública ni promuevan ideologías antiestadounidenses dañinas”.

En esa misma línea, completó: “Después del ataque a los miembros de la Guardia Nacional en la capital de nuestra nación por parte de un inmigrante que fue admitido por la administración anterior, resulta aún más claro que el Uscis debe realizar investigaciones de seguridad de extranjeros con más frecuencia”.

Detalles de los cambios en las investigaciones sobre extranjeros que trabajan en EE.UU.

El período máximo de validez de las EAD iniciales y de renovación se cambiará de cinco años a 18 meses para varias categorías de extranjeros:

Migrantes admitidos como refugiados.

Migrantes a los que se les concedió asilo.

Extranjeros a los que se les otorgó la suspensión de la deportación o remoción.

Extranjeros con solicitudes pendientes de asilo o suspensión de remoción.

Inmigrantes con solicitudes pendientes de ajuste de estatus bajo la sección 245 de la INA.

Extranjeros con solicitudes pendientes de suspensión de deportación, cancelación de remoción o ayuda bajo la Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda a Centroamérica.

De acuerdo con la agencia encargada de procesar los trámites migratorios, el cambio afecta a los extranjeros que tienen solicitudes de autorización de empleo en trámite o presentadas en o después del 2 de diciembre de 2025.

El período de las EAD se cambiará de cinco años a 18 meses para ciertos extranjeros que trabajan en EE.UU. 123RF - 123RF

Excepciones a la reducción en la vigencia del permiso de trabajo

En el caso de los migrantes con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), los términos son distintos, así como también ocurre para los refugiados.

Bajo las disposiciones establecidas por la ley One Big Beautiful Bill, el período de validez de las EAD será de un año o la fecha de finalización del período de permiso de permanencia temporal autorizado para las siguientes categorías:

Extranjeros que recibieron permiso de permanencia temporal como refugiados.

Extranjeros a los que se les otorgó TPS.

Inmigrante a los que se les otorgó el permiso de permanencia temporal (“parole”).

Extranjeros con una solicitud de TPS pendiente.

Cónyuge extranjero de empresario con permiso de permanencia temporal.

Los extranjeros que trabajan representan una gran parte de las plantillas de empleados de la construcción en EE.UU. Freepik

Cuántos migrantes trabajan en EE.UU.

En enero de 2025, 53,3 millones de inmigrantes vivían en Estados Unidos, la mayor cifra jamás registrada, según un estudio del Pew Research Center.

En los meses siguientes, fue mayor la cantidad de extranjeros que abandonaron el país o fueron deportados en comparación con los que llegaron. Para junio, la población de EE.UU. nacida en el extranjero se había reducido en más de un millón de personas.

Con base en los datos de la Oficina del Censo, el análisis de la organización revela que a junio de 2025: