Nuevo reglamento federal de licencias comerciales CDL: guía completa y quiénes están vetados

El gobierno de Donald Trump implementó nuevas regulaciones sobre el acceso de ciudadanos migrantes a las licencias de conducir comerciales (CDL, por sus siglas en inglés). A partir de una serie de restricciones, ciertos extranjeros en Estados Unidos no podrían solicitar un permiso de manejo, a no ser que cumplan con criterios más estrictos.

De qué trata la nueva regla sobre licencias de conducir comerciales en Estados Unidos

El Departamento de Transporte (DOS, por sus siglas en inglés) anunció una “medida de emergencia” para restringir la licencia de conducir comercial a personas no domiciliadas en Estados Unidos. Esta norma impacta de forma directa en aquellos migrantes que no cuenten con estatus legal en ese país.

El gobierno estadounidense halló trámites otorgados de manera irregular, advirtió en un comunicado en el que anunció la nueva medida Freepik - Freepik

"Los no ciudadanos no podrán obtener una licencia de conducir comercial para no residentes, a menos que cumplan con una serie de requisitos mucho más estrictos", aseveró el secretario del DOS, Sean Duffy, en un comunicado oficial el 26 de septiembre de 2025.

Esta regla, que entró en vigor de forma inmediata, impacta en los solicitantes de CDL no domiciliados que no son ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes, incluso si son operadores de camiones de transporte.

La disposición también modificó la elegibilidad para los peticionarios de permisos de aprendiz de conducción comercial (CPL) no domiciliados.

Duffy advirtió a los estados sobre la emisión de licencias de conducir comerciales Rod Lamkey - FR172078

“Se están expidiendo licencias para conducir camiones enormes de 36 toneladas a conductores extranjeros peligrosos, muchas veces de forma ilegal", expresó el funcionario. Duffy calificó este proceso como “una amenaza directa para la seguridad de todas las familias en la carretera".

En el comunicado, el DOS anticipó que las medidas implementadas obligarán a los estados a invalidar de inmediato los permisos de manejo expedidos a extranjeros en situación irregular. En total, 19 territorios y el Distrito de Columbia otorgan licencias comerciales sin tener en cuenta el estatus migratorio.

Qué requisitos se añaden a las licencias de conducir comerciales para migrantes

Duffy recalcó que los extranjeros que no sean ciudadanos estadounidenses ni titulares de la green card deberán aportar una serie de documentos concretos para realizar el trámite, como:

Una visa de trabajo.

La verificación obligatoria del estatus migratorio mediante el sistema SAVE.

La directriz se aplica a los trámites de emisión, renovación, transferencia o actualización de los permisos de manejo comerciales. Así, quedarían excluidos de las peticiones los refugiados, beneficiarios de DACA y solicitantes de asilo.

Cuáles son los estados bajo advertencia por la nueva regla sobre licencias comerciales

El organismo gubernamental indicó que California es el estado “con mayor incidencia”, con más del 25% de las CDL emitidas de forma irregular a conductores no domiciliados. A su vez, Duffy señaló que se identificaron trámites de este tipo “de forma incorrecta” en los siguientes territorios:

Colorado

Pensilvania

Dakota del Sur

Texas

Washington

“Estos estados deben saber que las acciones de cumplimiento en su contra están por venir. Mi mensaje es muy simple: cumplan con la ley ahora o retiraremos los fondos y les obligaremos a hacerlo", concluyó.

El DOS señaló a California como el estado que emitió más licencias comerciales a no domiciliados de forma irregular DMV California - DMV California

Por su parte, Florida apoyó la normativa federal a través de un comunicado el 30 de septiembre pasado.

El recaudador de impuestos Dariel Fernández precisó que los solicitantes que no sean ciudadanos o residentes permanentes “deberán presentar un pasaporte extranjero vigente y un formulario I-94 que muestre autorización bajo una categoría específica de no inmigrante basada en el empleo".