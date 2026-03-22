No solo en California: el éxodo masivo que vive Florida por los altos costos de vida

En California, las propuestas de altos impuestos para millonarios alimentaron el debate sobre un posible éxodo de habitantes acaudalados, pero no es el único estado que enfrenta esta situación. Florida vive un escenario similar con los estudiantes. De acuerdo con los informes recientes, muchos jóvenes comenzaron a abandonar la jurisdicción a causa del elevado costo de vida, lo que también provoca una escasez en la mano de obra. De cara al futuro, los expertos advierten por los problemas que podría ocasionar esta tendencia.

El éxodo masivo que vive Florida por los altos costos de vida

A principios de año, la propuesta de un impuesto único para multimillonarios suscitó una reacción generalizada de varios residentes del Estado Dorado, quienes decidieron marcharse pese a que la medida aún está en etapa inicial. Ahora, el éxodo también comenzó a notarse en Florida, en donde es el alto costo de vida el que impulsa a los jóvenes a mudarse. Allí, según un informe del Miami Herald, la tendencia provocó una disminución en la población de entre 20 y 29 años.

La universidad de Florida comenzó a ver un éxodo de estudiantes debido al alto costo de los alquileres en la jurisdicción Universidad de Florida

El medio citado menciona el ejemplo de Helen Gomez, una joven de 21 años que se trasladará a Washington, D.C., tras completar sus estudios en la Universidad Internacional de Florida. En una situación similar se encuentra Jenny Li, de 22 años, quien se matriculó en el Wentworth Institute of Technology de Boston.

Los dos ejemplos evidencian la visión de las personas más jóvenes, que ven más factible su vida adulta fuera del sur de Florida. De sostenerse, esta realidad podría resultar en un cambio estructural que limitaría el número de personas que pueden vivir allí a partir de nuevas regulaciones y políticas.

Además, estos casos forman un reflejo de la situación económica que asfixia a los estudiantes. El grupo de edad entre 20 y 29 años ha estado en disminución desde 2018, lo que coincide con el inicio de la “crisis de vivienda”, según los especialistas.

Los problemas que enfrenta Florida por el éxodo masivo de jóvenes

Una de las mayores dificultades que enfrenta el Estado por el éxodo masivo de habitantes corresponde a la escasez de personal laboral.

“La pérdida de trabajadores jóvenes, tanto con estudios como sin ellos pero con cualificaciones básicas, ha provocado una creciente escasez de mano de obra”, analizó Edward “Ned” Murray, director asociado del Centro Metropolitano de la Universidad Internacional de Florida, en diálogo con Miami Herald.

Los expertos advierten que el éxodo de jóvenes de Florida podría provocar un fuerte cambio en la sociedad Freepik

Según Murray, el impacto ya se siente en el ámbito laboral, pero también “en la sociedad en general”, debido a los cambios en la dinámica familiar. “La población joven optará por posponer la maternidad por motivos económicos o se mudará a otros lugares donde el coste de vida les permita formar una familia”, sostuvo.

Costo de vida: la razón principal detrás del éxodo masivo de Florida

Aunque ciudades como Boston o Washington D.C. parecen más caras, Miami presenta una brecha de alquiler crítica en relación con los salarios.

En el caso de Gomez, la joven calcula que el dinero que deberá abonar en su nueva ciudad será de aproximadamente US$2000, mientras que en el Estado del Sol debería pagar entre US$2500 y US$3000.

De acuerdo con la plataforma Numbeo, los gastos mensuales estimados para una sola persona en la ciudad floridana alcanzan los US$1431, sin incluir el alquiler. Para poner en contexto, la renta en Miami es, en promedio, un 42,5% más cara que en Austin, en Texas.

En cuanto a lo económico, las ofertas salariales iniciales en Miami también suelen ser más bajas. En el campo de la ciberseguridad, se estima que un trabajo en la jurisdicción podría tener un sueldo de US$90.000, mientras que en D.C. se alcanzan las seis cifras por el mismo puesto.

Por último, los analistas resaltan que es una ciudad “basada en el automóvil”, lo que añade gastos significativos en seguro, gasolina y mantenimiento. En contraparte, otras regiones en EE.UU. permiten vivir sin vehículo gracias a sus sistemas de transporte público y sus planes de transitabilidad.