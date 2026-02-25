¿Adiós Trump? Quién va ganando en las encuestas presidenciales de EE.UU. 2028

El escenario político estadounidense comienza a perfilarse de cara a las elecciones presidenciales de 2028 con un elemento central: la imposibilidad legal de que Donald Trump vuelva a competir por la Casa Blanca tras dos mandatos. Este límite condiciona tanto las estrategias republicanas como las demócratas y abre una disputa interna por el liderazgo futuro.

Encuestas 2028: Harris y Newsom lideran la interna demócrata

Las proyecciones sobre los candidatos demócratas para la nominación presidencial de 2028 muestran una contienda competitiva, liderada por la exvicepresidenta Kamala Harris y el actual gobernador de California, Gavin Newsom, seguidos por un grupo sólido de otras figuras del partido.

Kamala Harris mantiene una ventaja sobre Gavin Newsom en una de las encuestas para las elecciones presidenciales 2028 Jacquelyn Martin - AP

De acuerdo con el promedio de RealClear Polling (RCP), que agrega datos de diversas encuestas realizadas entre enero y febrero de 2026, la situación es la siguiente:

Kamala Harris : lidera el promedio nacional con un 28,3% .

: lidera el promedio nacional con un . Gavin Newsom: se sitúa en segundo lugar con un 20,7%.

Sin embargo, sondeos individuales muestran variaciones. Por ejemplo, el de Yahoo/YouGov de febrero de 2026 sitúa a Newsom ligeramente por delante con un 19%, frente al 18% de Harris, entre votantes registrados demócratas o que simpatizan con el partido.

Otras proyecciones como la de Echelon Insights, según RCP, también muestran a Newsom con una ventaja de hasta seis puntos sobre Harris. Detrás de los dos punteros, aparecen varios nombres con niveles significativos de apoyo:

Pete Buttigieg : promedia un 9,3% en RCP y alcanza un 13% en la encuesta de Yahoo/YouGov.

: promedia un en RCP y alcanza un en la encuesta de Yahoo/YouGov. Alexandria Ocasio-Cortez : cuenta con un 8,1% de apoyo promedio y un 12% en el sondeo individual de Yahoo.

: cuenta con un de apoyo promedio y un en el sondeo individual de Yahoo. Mark Kelly : registra un 5,8% en el promedio nacional y un 9% en la medición de Yahoo.

: registra un en el promedio nacional y un en la medición de Yahoo. Josh Shapiro : empatado con Kelly en el promedio de RCP con un 5,8% .

: empatado con Kelly en el promedio de RCP con un . JB Pritzker: registra un 4,6% promedio.

Cory Booker (3,8%), Andy Beshear (2,3%) y Gretchen Whitmer (1,8%) también figuran en las encuestas. Por otro lado, un 19% de los demócratas consultados por Yahoo/YouGov aún declaran “no estoy seguro” sobre su preferencia para 2028.

Harris y Newsom se presentan como los dos demócratas favoritos para las elecciones de 2028 en EE.UU. Archivo

Sin Trump en la boleta: JD Vance domina las encuestas republicanas

En el Partido Republicano, la ausencia obligada de Trump deja espacio para una nueva conducción. El actual vicepresidente JD Vance surge como el principal heredero del electorado conservador.

Las encuestas muestran que JD Vance mantiene una ventaja en las preferencias para la nominación republicana de 2028. Según los datos:

A nivel nacional : el promedio de RCP sitúa al vicepresidente con una ventaja de +28 puntos sobre sus competidores.

: el promedio de RCP sitúa al vicepresidente con una ventaja de sobre sus competidores. En las primarias de Nuevo Hampshire: domina con un promedio del 55% de apoyo. Esta cifra representa una brecha de 47 puntos respecto a su seguidor más cercano.

Detrás de Vance, el resto de los aspirantes republicanos registra porcentajes de un solo dígito en el promedio de Nuevo Hampshire:

Marco Rubio : 8%.

: 8%. Nikki Haley : 6,5%.

: 6,5%. Ron DeSantis : 6,5%.

: 6,5%. Tulsi Gabbard : 3%.

: 3%. Ted Cruz: 0,5%.

Otras figuras mencionadas en encuestas individuales, retomadas por RCP, incluyen a Rand Paul (alrededor del 5%), Vivek Ramaswamy (entre 3% y 4%), Tim Scott (entre 1% y 3%) y Josh Hawley (1%).

Debido a que Trump no podrá postularse para una nueva presidencia, JD Vance se ubica como el favorito, entre los republicanos, para sustituirlo CHIP SOMODEVILLA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

¿Por qué Donald Trump no puede postularse a la presidencia?

La barrera que separa a Donald Trump de una nueva candidatura en 2028 no es de carácter político, sino un blindaje legal histórico. El impedimento principal reside en la Vigésimosegunda Enmienda de la Constitución, ratificada en 1951, la cual decreta que "ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de presidente más de dos veces“.

El republicano llegó a la presidencia de EE.UU. el 20 de enero de 2017 y finalizó su primer mandato en 2021 tras perder las elecciones con Joe Biden. Para noviembre de 2024, Trump ganó la contienda que disputó contra Kamala Harris y el 20 de enero de 2025 comenzó su segundo mandato, que mantiene actualmente.

El límite de los dos periodos se forjó tras los cuatro mandatos de Franklin D. Roosevelt para evitar que un líder se “atrincherara” en el poder de forma vitalicia. Modificar esta regla requeriría una nueva enmienda, un camino complejo que exige mayorías de dos tercios en ambas cámaras del Congreso y la ratificación de los estados.