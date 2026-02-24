Newsom vs. Trump: la nueva contienda política en redes y una eventual candidatura presidencial en 2028

El presidente Donald Trump cruzó al gobernador de California, Gavin Newsom, a través de las redes sociales y afirmó que el demócrata retiró su candidatura para las elecciones presidenciales de 2028. Por su parte, el mandatario estatal respondió con el mismo tono, aunque no emitió declaraciones sobre la contienda electoral.

Trump y Newsom cruzan mensajes en redes en medio de rumores sobre 2028

El 20 de enero de 2025, Trump asumió su segundo mandato al frente de Estados Unidos, y desde entonces mantuvo una línea política republicana dura con discusiones contra varios gobernadores demócratas.

Del otro lado, Newsom emerge como una figura que puede dar pelea, y como este año termina su periodo y no puede presentarse para otro, los analistas políticos especulan con una posible candidatura para 2028.

Trump cruzó a Newsom en redes sociales y aseguró que retiró su candidatura presidencial para el 2028 @realDonaldTrump

A dos años de los comicios de 2028, el mandatario republicano ya comenzó a preparar el escenario. “¡Guau! ¡Gavin Newsom acaba de retirarse de la carrera presidencial!”, afirmó en un mensaje en su cuenta oficial en Truth Social.

El equipo de prensa de Newsom respondió rápidamente y escribió en X: “¡Guau! ¡¡¡Esta noche el presidente está cayendo más fuerte que de costumbre!!!”.

Al escribir la respuesta, utilizó el término “sundowning”, conocido también como “síndrome del ocaso”. Esta expresión alude a un patrón de mayor confusión, agitación y otros trastornos del comportamiento entre algunas personas que padecen demencia. Esto aumenta a medida que disminuye la luz del día.

Newsom vs. Trump: la pelea con la esposa del gobernador

El intercambio ocurrió tras un cruce reciente entre Trump y Jennifer Siebel Newsom sobre el equipo olímpico femenino de hockey de Estados Unidos. La esposa del gobernador se burló del presidente luego de que las deportistas declinaran la visita a la Casa Blanca.

La negativa surgió luego de que el presidente le dijera al equipo masculino que sería “destituido” si no invitaba a ambos planteles ganadores de la medalla de oro. “¡Claramente prefieren ámbitos donde las mujeres sean realmente respetadas! Como debe ser”, escribió Jennifer Siebel Newsom.

El gobernador de California, Gavin Newsom, impulsó una estrategia para frenar el avance republicano de Donald Trump en las próximas elecciones Archivo

Un portavoz del seleccionado femenino estadounidense de hockey expresó: “Agradecemos sinceramente la invitación a nuestro Equipo Femenino de Hockey de EE. UU., ganador de la medalla de oro, y apreciamos profundamente el reconocimiento a su extraordinario logro”.

Citado por NBC News, señaló que “debido a las fechas y a los compromisos académicos y profesionales programados tras los Juegos, las atletas no podrán participar”.

Una eventual candidatura presidencial en 2028: qué dijo Newsom

Las próximas elecciones en California definirán al nuevo gobernador, ya que Newsom no puede postularse por el límite de mandatos que determina la ley estatal.

Como dejará su cargo a finales de año, las especulaciones sobre su posible presentación a la contienda presidencial de 2028, con su posición como una de las figuras más relevantes en la actualidad del Partido Demócrata, estuvieron en auge durante los últimos meses.

En declaraciones anteriores, el mandatario del Estado Dorado esquivó las preguntas, pero a finales de octubre del año pasado admitió en una entrevista con CBS News Sunday Morning que sopesará la candidatura.

Al ser consultado sobre si “consideraría seriamente” lanzar su postulación una vez que terminen las elecciones de medio término en 2026, respondió: “Sí. Si te dijera que no, estaría mintiendo. Solo estaría mintiendo. Y no puedo hacerlo”.

Más cerca en el tiempo, en una entrevista publicada el 22 de febrero por CNN, Newsom sostuvo que tomaría la decisión en conjunto con su familia. “Mi hijo… fue muy conmovedor, me envió un mensaje de texto hace unos meses cuando salió un titular que sugería que había tomado alguna decisión y me dijo: ‘Papá, ¿te postularás a presidente?’“, relató.

En esa línea, concluyó: “Le dije que no, que tomaríamos esta decisión en familia. Y él me respondió que no podía. Y le pregunté por qué. Me respondió: ‘Soy demasiado joven. Necesitas pasar más tiempo con nosotros’”.

Con estas declaraciones y sus afirmaciones previas, su posible candidatura a la Casa Blanca permanece aún en un estado de incertidumbre. No obstante, el gobernador no descartó definitivamente lanzarse a una carrera presidencial.