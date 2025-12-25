Adiós Gavin Newsom: quién es Betty Yee, la candidata cuyos padres migrantes llegaron a EE.UU. sin saber español

Betty Yee es una dirigente demócrata de California que busca suceder al actual gobernador Gavin Newsom y acumula una extensa trayectoria en el sector público. Su perfil está asociado al manejo de las finanzas estatales y a una historia personal marcada por el origen migrante de su familia.

Quién es Betty Yee: su historia familiar y origen migrante

Betty Yee nació en San Francisco, en el seno de una familia china que había migrado a Estados Unidos. Creció en un monoambiente situado detrás de la tintorería familiar, donde compartía un sofá cama con sus hermanas, según relata en un video publicado en su sitio de campaña.

La experiencia como cuidadora de su padre durante su enfermedad reforzó su respaldo a un sistema de salud universal

Desde niña comenzó a asumir tareas administrativas en el negocio. En la misma pieza audiovisual recordó ese momento y afirmó que “el poder de liderar está en todos nosotros” y que ella encontró el suyo “cuando tenía ocho años”.

Sus padres no hablaban inglés, por lo que tuvo que encargarse de llevar las cuentas y de tratar con bancos y proveedores. “Aprendí cómo suman los números, pero también qué significan para una familia”, afirmó.

Su formación universitaria se desarrolló en paralelo al trabajo y a responsabilidades de cuidado Captura de video Betty Yee for California

Yee vinculó su experiencia temprana con una comprensión concreta de los desequilibrios económicos. “Cuando los ingresos no alcanzaban, sobrevivíamos con un cartón menos de leche o un pan menos”, señaló en su testimonio.

Según explicó, ese aprendizaje le permitió entender que, “cuando los números no cierran”, muchas comunidades quedan sin protección y dependen de sus propios recursos.

La infancia de Yee estuvo marcada por el trabajo familiar y la vida en condiciones económicas ajustadas Captura de video Betty Yee for California

Yee cuida actualmente a su madre, que supera los 100 años, y reside en el Área de la Bahía de San Francisco junto a su esposo, el rabino Steven B. Jacobs, a quien describe en su sitio web como “activista por los derechos civiles y los derechos humanos”.

La formación y trayectoria pública de Betty Yee en California

La líder demócrata cursó estudios en la Universidad de California en Berkeley y completó una maestría en Golden Gate University. Durante su etapa universitaria, trabajó para sostener su formación académica.

En ese período, su padre sufrió una insuficiencia renal y ella se convirtió en su principal cuidadora y gestora frente al sistema de salud, hasta que su progenitor falleció a los 63 años. Esa experiencia fortaleció su apoyo a un sistema de salud universal, según detalla en su biografía oficial.

Desde muy joven asumió responsabilidades administrativas que la vincularon con el manejo cotidiano del dinero Captura de video Betty Yee for California

A lo largo de casi 40 años de carrera, Yee ocupó cargos clave en la administración estatal. Fue directora de Presupuesto durante el gobierno de Gray Davis, donde lideró la elaboración de la partida presupuestaria y su tratamiento legislativo.

Más tarde, fue elegida como contralora estatal, el cargo por el que fue responsable de supervisar las finanzas del gobierno de California. En su mensaje institucional, afirmó que durante su vida profesional enfrentó “a grandes corporaciones”, combatió la “discriminación en el sistema impositivo” y detectó más de US$7000 millones en “gastos innecesarios”.

La experiencia con el sistema de salud reforzó su defensa de políticas de cobertura universal Captura de video Betty Yee for California

En la actualidad, Yee integra el directorio de organizaciones vinculadas a la acción climática y al acceso a la educación superior. También mantiene una actividad constante como mentora de futuros liderazgos en políticas públicas.

La formación y trayectoria pública de Betty Yee en California

Yee sostuvo en su video que California atraviesa un fuerte desequilibrio económico. Enumeró como principales tensiones el costo de la vivienda, los alimentos, la educación universitaria, el cuidado infantil y la atención de adultos mayores. “Las cosas ya no cierran”, afirmó. Y añadió: “La gente cree que no tiene poder sobre su futuro, pero yo sé que sí lo tenemos”.