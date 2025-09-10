Quién es el aliado de Karen Bass para y candidato para reemplazar a Gavin Newsom en California

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, tomó partido en la disputa por la gobernación de California y eligió respaldar a Antonio Villaraigosa, exmandatario de la ciudad y una de las figuras con mayor recorrido político en el estado. Su decisión lo coloca en el centro de la competencia para suceder a Gavin Newsom, quien termina su mandato y no podrá presentarse nuevamente.

Karen Bass respalda a Antonio Villaraigosa en la carrera por la gobernación de California

El anuncio se realizó en un acto frente al periódico Los Angeles Sentinel, en el sur de la ciudad. Allí, Bass destacó la trayectoria de Villaraigosa y el trabajo compartido durante décadas, según informó Los Angeles Times. “Antonio y yo nos conocemos y hemos trabajado juntos toda nuestra vida adulta”, afirmó. “He visto de cerca el impacto que ha tenido no solo en nuestra ciudad, sino en todo el estado. Estados Unidos se encuentra en una encrucijada y es vital que nuestro estado tenga un líder que guíe a California hacia el futuro”.

Karen Bass apoyó la candidatura a la gobernación de Antonio Villaraigosa Flickr/Mayor Karen Bass

Villaraigosa respondió con palabras de gratitud hacia su antigua aliada. “Es un honor para mí contar con el respaldo de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. Agradezco enormemente su apoyo en esta campaña y espero colaborar con ella por la salud, la seguridad y el bienestar de los angelinos y de todos los californianos”, declaró, según CBS News.

También definió a Bass como “una feroz defensora de las familias trabajadoras, los niños, los adultos mayores y las comunidades marginadas y una incansable defensora de la justicia social y económica y de la gente de Los Ángeles”.

El vínculo entre ambos líderes demócratas se remonta a la década de 1970, cuando coincidieron como activistas comunitarios en temas relacionados con la epidemia de drogas, la rendición de cuentas policial y la pobreza. Desde entonces sostuvieron una relación de apoyo mutuo. Villaraigosa fue uno de los primeros en respaldar la campaña de Bass para la alcaldía en 2022 e incluso formó parte de su equipo de transición.

Quién es Antonio Villaraigosa: biografía, origen latino e historia personal

Antonio Villaraigosa nació en Los Ángeles el 23 de enero de 1953, en el seno de una familia de origen mexicano. Creció en City Terrace, al este del centro de la ciudad, en un hogar marcado por las dificultades económicas tras el abandono de su padre. Desde joven trabajó en empleos temporales como repartidor de diarios y empleado de supermercado.

Villaraigosa fue alcalde de la ciudad de Los Ángeles antonio2026.com

A los 16 años recibió el diagnóstico de un tumor benigno en la columna que lo dejó paralizado de manera temporal, consignó Academy of Achievement. Superó la enfermedad, pero atravesó una etapa de violencia y problemas de conducta que derivaron en su expulsión de la escuela secundaria Cathedral.

Finalmente, retomó sus estudios gracias al apoyo de su madre y de un profesor que lo animó a completar la secundaria con clases extra por las tardes. Luego ingresó al East Los Angeles College y más tarde se trasladó a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), donde obtuvo la licenciatura en Historia.

Trayectoria política de Antonio Villaraigosa en Los Ángeles y California

Villaraigosa inició su carrera política en la Asamblea Estatal en 1994, donde permaneció hasta 2000 y llegó a ocupar la presidencia. Posteriormente, fue miembro del Concejo Municipal de Los Ángeles entre 2003 y 2005. En 2005, ganó las elecciones a la alcaldía de la ciudad y se convirtió en el primer latino en ocupar ese cargo desde 1872. Fue reelegido y permaneció hasta 2013.

En una de las publicaciones del sitio institucional, recordó cómo durante su gestión en Los Ángeles impulsó iniciativas de gran alcance en transporte, seguridad y energía sostenible. Entre ellas destacó la Medida R, un plan de financiamiento que destinó miles de millones de dólares a proyectos de transporte público. También puso énfasis en la infraestructura y en la seguridad comunitaria.

En 2021, Gavin Newsom lo convocó como asesor de infraestructura estatal para canalizar fondos federales hacia proyectos de modernización. Desde esa posición trabajó con líderes locales y nacionales para asegurar inversiones estratégicas en el estado.

Qué propone Antonio Villaraigosa para gobernador de California

Villaraigosa presentó su candidatura con un mensaje directo: “Soy Antonio Villaraigosa. No huyo de los problemas difíciles. Los resuelvo. Eso es precisamente lo que haré como gobernador”. En su primer spot habló de reducir costos para las familias, construir más viviendas asequibles y frenar la especulación de precios, según KTLA.

Antonio Villaraigosa se postuló como candidato a gobernador de California

También utilizó sus redes sociales para reforzar esa idea. “Me postulo para gobernador porque soy un solucionador de problemas comprobado, que ofrece resultados en tiempos difíciles en cuestiones importantes como la reducción del crimen, la mejora de las escuelas y el equilibrio del presupuesto estatal”, expresó en un video.

El demócrata busca un hito histórico: convertirse en el primer gobernador latino de California. No es su primera carrera por el puesto. En 2018 compitió en las primarias, pero fue superado por Gavin Newsom, quien ganó ese año y luego consiguió la reelección en 2022. Ahora, con 71 años, vuelve a intentarlo con el respaldo de líderes como Bass.