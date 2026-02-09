¿Adiós Karen Bass? El emprendedor tecnológico que quiere quedarse con la alcaldía de Los Ángeles

Los Ángeles se encamina a una contienda electoral. A pocos meses para las primarias municipales, se produjo la irrupción de un nuevo candidato que llega desde fuera del mundo político tradicional. Con un discurso enfocado en la gestión, la eficiencia y la necesidad de un liderazgo fuerte, el emprendedor tecnológico Adam Miller decidió postularse para desafiar a Karen Bass.

Adam Miller se suma a la carrera por la alcaldía de Los Ángeles

El escenario electoral de Los Ángeles sumó un nuevo protagonista con la entrada formal de Adam Miller en la carrera por la alcaldía. El ejecutivo tecnológico de 56 años presentó la documentación necesaria para competir en las elecciones primarias del 2 de junio de 2026.

Miller fundó y dirigió durante dos décadas Cornerstone OnDemand, una firma global de software de capacitación que empleó a más de 3000 personas antes de ser vendida por US$5200 millones en 2021 betterangels.la

Según Los Angeles Times, Miller sostiene que la ciudad atraviesa una etapa de deterioro generalizado y que los principales desafíos no se resolverán sin una conducción con capacidad de gestión. En declaraciones concedidas tras oficializar su postulación, afirmó que muchos de los problemas de Los Ángeles responden a fallas administrativas más que a la falta de diagnósticos.

Desde el entorno de la alcaldesa, la reacción fue inmediata. Un vocero de Bass desestimó la candidatura de Miller, a quien calificó como un “inversionista de riesgo adinerado”. Asimismo, cuestionó el origen de su fortuna, al señalar que su empresa desarrolló un software utilizado por grandes compañías para despedir empleados.

La respuesta del empresario no tardó en llegar. Los Angeles Times explicó que Miller explicó que la tecnología que impulsó estaba orientada a la capacitación y al desarrollo de habilidades laborales. Además, aclaró que, si bien aportará un préstamo inicial para poner en marcha su campaña, su intención es recaudar fondos de la misma manera que cualquier otro candidato.

Quién es Adam Miller: del software educativo a la filantropía

Adam Miller construyó su carrera lejos de la política. Durante más de dos décadas fue el principal responsable de Cornerstone OnDemand, una empresa global de capacitación y desarrollo profesional que llegó a emplear a más de 3000 personas. En 2021, la compañía fue vendida a un fondo de capital privado por 5200 millones de dólares.

Residente del barrio de Brentwood, Miller volcó buena parte de su tiempo posterior a esa venta en actividades filantrópicas. Actualmente preside 1P.org, una fundación que canaliza recursos hacia organizaciones sin fines de lucro.

Junto a su esposa, Staci, definió una estrategia de donaciones orientada a problemas que considera estructurales y difíciles de resolver, tanto a nivel local como global. En el ámbito de Los Ángeles, la prioridad elegida fue la situación de las personas sin hogar, según explicó Los Angeles Times.

El 2 de junio de 2026 se llevará a cabo la elección primaria no partidaria Imagen de Freepik

Fechas clave del proceso electoral en Los Ángeles

De acuerdo con la información recopilada por Ballotpedia, el calendario electoral en Los Ángeles ya está definido:

Elección primaria no partidaria : 2 de junio de 2026.

: 2 de junio de 2026. Elección general : 3 de noviembre de 2026.

: 3 de noviembre de 2026. Fechas límite para presentar candidaturas: 6 de marzo de 2026 y 7 de agosto de 2026, según el tipo de postulación.

En esa primaria competirán, además de Bass y Miller, otros candidatos ya confirmados, entre ellos el exsuperintendente escolar Austin Beutner, la organizadora comunitaria Rae Huang y el personaje televisivo Spencer Pratt, junto a casi una veintena de postulantes adicionales.