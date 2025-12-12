Adiós Newsom: quién es Ian Calderón, el demócrata que quiere reemplazarlo en California y lleva un apellido de peso
El político de 40 años aparece como una de las fuertes alternativas para las próximas elecciones a gobernador
- 3 minutos de lectura'
El nombre de Ian Charles Calderón apareció como uno de los posibles sucesores de Gavin Newsom como gobernador de California de cara a las elecciones de 2026. El demócrata aseguró que, en muchas cosas, no coincide con su propio partido, y está impulsado por el poderío que tienen sus padres.
Todo sobre Ian Charles Calderón, el demócrata que aspira a reemplazar a Newsom en California
Ian Charles Calderón, de 40 años, lanzó su candidatura a gobernador del Estado Dorado a través de un video que publicó en su cuenta de X. Las bases de su postulación se vinculan con los precios de la vivienda y la asequibilidad, según The Fresno Bee.
“Soy demócrata, pero no sigo órdenes de nadie y, desde luego, no siempre estoy de acuerdo con mi partido”, reconoció Calderón en el video.
Luego, agregó: “Soy un demócrata que cree en las familias trabajadoras, las pequeñas empresas y soluciones sensatas, no en los extremos políticos que frenan a California”.
En el spot, el candidato menciona tres factores centrales en los que se enfocará:
- Posicionar al territorio californiano como el “mejor lugar del mundo” para criar una familia.
- Mejorar la asequibilidad para la vivienda y “construir un futuro”.
- Crear una nueva generación de liderazgo que “escuche, se adapte y consiga resultados”.
Calderón es un exlíder demócrata en la Asamblea estatal, para la cual en 2012, con 27 años, se convirtió en el primer “millennial” elegido con un cargo. Luego, en 2016, se posicionó como el mandatario de la mayoría más joven de la Cámara.
Sin embargo, en 2020 decidió dar un paso al costado y abandonar su lugar como asambleísta al no postularse para la reelección con el objetivo de dedicarle más tiempo a su familia.
Por qué el apellido de Ian Charles Calderón tiene mucho poder en California
De acuerdo con The Fresno Bee, principalmente en el área de Los Ángeles, Calderón es un apellido con mucho poder por los cargos que ocuparon Charles y Lisa Calderón, padres de Ian.
Charles sirvió durante décadas en la Legislatura y también supo liderar las mayorías. Lisa, por su parte, se postuló para reemplazarlo en 2020 y no solo ganó, sino que hoy en día todavía ocupa ese escaño.
A su vez, Tom y Ron Calderón, tíos de Ian, no se quedaron atrás y también tuvieron su lugar en la Legislatura. Luego, se declararon culpables de cargos de corrupción en 2016.
Quiénes son los demócratas que están en carrera por suceder a Gavin Newsom en California
Hay varios candidatos demócratas que se sumaron a la carrera para convertirse en el nuevo gobernador de California en 2026.
Según una recopilación de Ballotpedia, hasta el momento esta es la lista de candidatos a gobernador de California confirmados:
Demócratas
- Ethan Agarwal
- Xavier Becerra
- Ian Charles Calderón
- Katie Porter
- Raji Rab
- Thomas Steyer
- Eric Swalwell
- Tony Thurmond
- Antonio Villaraigosa
- Betty Yee
- Michael Younger
Republicanos
- Chad Bianco
- Sharifah Hardie
- Steve Hilton
- Brandon Jones
- Kyle Langford
- Daniel Mercuri
- Jon Slavet
- Leo Zacky
Otros partidos/sin afiliación
- Nicholas Thompson: libertario
- Jesse Alberti: independiente
- Tony Fitzpatrick: independiente
Cabe recordar que las elecciones a gobernador de California se desarrollarán en noviembre de 2026. Newsom no podrá postularse porque ya tuvo dos mandatos consecutivos.
