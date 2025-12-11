Cuál es el nivel de aprobación de Gavin Newsom para las elecciones de California 2026, según una nueva encuesta
Un sondeo realizado en noviembre analizó cómo ven los votantes a la administración del gobernador demócrata
Una nueva encuesta analizó la evolución de la percepción de los residentes de California sobre Gavin Newsom y su gestión. En cuanto al rumbo de gobierno, casi la mitad apoyó una continuidad de sus políticas camino hacia las elecciones de 2026, en las que no podrá presentarse debido al límite de dos mandatos.
Gavin Newsom alcanzó un 54% de aprobación en California, según una nueva encuesta
Los datos se desprenden de la encuesta que llevó a cabo el Public Policy Institute of California (PPIC) entre el 13 y 19 de noviembre. Con una muestra de 1676 personas, el sondeo evaluó la opinión sobre la gestión de Newsom, además de otras cuestiones vinculadas con su administración.
En ese sentido, los resultados indicaron que el 54% de los participantes aprueba la gestión del gobernador demócrata. La cifra aumenta levemente hasta el 56% si se tienen en cuenta solo los potenciales votantes durante los próximos comicios estatales.
El número de aprobación se mantuvo estable en comparación con la medición anterior. De acuerdo con el PPIC, Newsom había obtenido el mismo porcentaje en octubre pasado.
Esta nueva encuesta se llevó a cabo días después de que se votó la Proposición 50, que redefinió los mapas electorales en California. La medida tuvo un gran impulso del demócrata, que la presentó como una respuesta directa a la iniciativa de Donald Trump en estados republicanos, especialmente en Texas.
En ese sentido, el sondeo evaluó tanto la imagen del gobernador como del cuerpo legislativo del Estado Dorado en conjunto. En la comparación, Newsom alcanzó una aprobación levemente mayor que los legisladores, cuyo porcentaje se ubicó en 51% a nivel general y 53% entre potenciales votantes.
Casi la mitad de los encuestados quiere que el próximo gobernador de California siga el rumbo de Newsom
Dentro de las preguntas de la encuesta del PPIC, se incluyó una consulta para los potenciales votantes: “De manera general, ¿preferirías que el próximo gobernador de California electo en noviembre de 2026 siga con las políticas de Newsom o las cambie?“. Las respuestas arrojaron estos porcentajes:
- 45% quiere que el siguiente gobierno continúe la línea de Newsom.
- 54% prefiere un cambio de políticas.
Quiénes son los candidatos a gobernador de California para las elecciones 2026
Según una recopilación de Ballotpedia, hasta el momento esta es la lista de candidatos a gobernador de California confirmados:
Demócratas
- Ethan Agarwal
- Xavier Becerra
- Ian Charles Calderon
- Katie Porter
- Raji Rab
- Thomas Steyer
- Eric Swalwell
- Tony Thurmond
- Antonio Villaraigosa
- Betty Yee
- Michael Younger
Republicanos
- Chad Bianco
- Sharifah Hardie
- Steve Hilton
- Brandon Jones
- Kyle Langford
- Daniel Mercuri
- Jon Slavet
- Leo Zacky
Otros partidos/sin afiliación
- Nicholas Thompson: libertario
- Jesse Alberti: independiente
- Tony Fitzpatrick: independiente
Según una encuesta que realizó el Emerson College en noviembre, cuatro nombres del listado se destacan con los porcentajes de intención de voto más altos de cara a la elección primaria no partidista de California, que se realizará el 2 de junio de 2026.
Sin un liderazgo claro, los republicanos Chad Bianco y Steve Hilton se ubican en los primeros puestos con un 13% y 12% respectivamente. En tanto, los demócratas Eric Swalwell y Katie Porter aparecen con 12% y 11%, respectivamente.
