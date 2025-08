Quién es Xavier Becerra, el ex mano derecha de Biden de origen latino que podría competir para gobernador de California

Xavier Becerra, secretario de Salud y Servicios Humanos durante la administración de Joe Biden, lanzó su candidatura para la gobernación de California. De origen mexicano y con una extensa trayectoria en cargos públicos, es uno de los principales aspirantes para suceder a Gavin Newsom en 2026. Con un discurso centrado en la reducción del costo de vida y la defensa de los derechos civiles, el demócrata promete recuperar el llamado “sueño californiano” para las familias trabajadoras del estado.

La extensa trayectoria de Xavier Becerra en la política de EE.UU.

Becerra cuenta con más de tres décadas de experiencia en el servicio público. Representó a California durante 14 años en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde ocupó puestos de liderazgo en el bloque demócrata. Desde el Congreso, impulsó iniciativas clave como la Ley de Cuidado de Salud Asequible (conocida como Obamacare), que permitió ampliar la cobertura médica a millones de estadounidenses.

En 2017 asumió como fiscal general de California, convirtiéndose en el primer latino en ejercer ese cargo. Desde allí encabezó una férrea oposición a las políticas del presidente Donald Trump en su primer mandato, con más de 120 demandas judiciales en defensa de los derechos reproductivos, la protección de inmigrantes y el financiamiento de programas públicos.

Durante el gobierno de Joe Biden, Becerra se desempeñó como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, donde lideró la respuesta federal ante la pandemia de Covid-19 y alcanzó un acuerdo histórico para reducir el precio de los medicamentos en Medicare.

Xavier Becerra fue la mano derecha del expresidente Joe Biden X: @XavierBecerra

Becerra, un candidato con raíces latinas y obreras

Xavier Becerra nació en Sacramento, capital de California. Es hijo de migrantes mexicanos. Su madre trabajaba como secretaria y su padre era obrero de la construcción. En repetidas ocasiones, Becerra destacó el valor del esfuerzo y la superación como los pilares de su vida familiar.

“Mis padres llegaron a California con apenas US$ 12 en el bolsillo. Construyeron una vida de la que se sintieron orgullosos. Ese es el sueño californiano, y voy a luchar para que siga siendo posible”, contó al anunciar su candidatura en sus redes sociales.

Y agregó que buscará ser el líder que “vuelva a recompensar el esfuerzo” de los californianos

En su lanzamiento oficial, Becerra subrayó que su principal objetivo es garantizar que California siga siendo “la quinta economía del mundo” sin que eso implique desigualdad ni exclusión. Advirtió sobre la necesidad urgente de resolver la crisis de vivienda y bajar el costo de vida. “Ahora es el momento de abordar los mayores problemas de nuestro estado y contribuir a California”, afirmó.

Kamala Harris anunció que no será candidata a gobernadora de California Jacquelyn Martin - AP

Kamala Harris no será candidata a gobernadora de California: las razones

La decisión de Kamala Harris de no postularse para gobernadora de California dejó el camino abierto a nuevos candidatos en el Partido Demócrata. En un comunicado publicado en sus redes sociales, la exvicepresidenta explicó que había considerado seriamente competir por la gobernación, pero que “después de una profunda reflexión” decidió no ser candidata.

“Amo este estado, a su gente y su promesa. Es mi hogar. Pero tras una profunda reflexión, he decidido que no me postularé para gobernadora en esta elección", señaló. Este anuncio abre las especulaciones sobre si la abogada buscará disputar nuevamente la presidencia de EE.UU. en 2028.

Según el último informe de McLaughlin & Associates, Harris se posiciona como la candidata favorita para la interna demócrata con el 30% de los votos para los próximos comicios presidenciales.