¿Adiós Newsom y Bass?: estos empresarios de California contemplan mudarse ante el alto salario mínimo

La industria hotelera de California enfrenta un posible éxodo de inversores debido al proyecto que elevaría el salario mínimo a 30 dólares para 2028. Los empresarios advierten al gobernador Gavin Newsom que esta medida podría frenar proyectos millonarios y afectar la economía turística de Los Ángeles.

La amenaza del nuevo salario mínimo para los hoteles de Los Ángeles

Un nuevo proyecto impulsado por el Concejo de Los Ángeles contempla un aumento escalonado del salario mínimo hasta llegar a US$30 dólares en 2028. También impone un pago adicional de US$8,35 por hora para la cobertura de salud.

La medida impulsada por el Concejo de Los Ángeles contempla también un pago adicional de US$8,35 por hora para cubrir seguros médicos

De acuerdo con Los Angeles Times, empresarios como Mark Davis, presidente de Sun Hill Properties, advirtieron que cancelarán proyectos, como la ampliación de 395 habitaciones del Universal City Hilton, si se aprueba la normativa sin cambios. También señaló que retirarían la oferta para alojar visitantes durante los Juegos Olímpicos de 2028.

La oposición empresarial se apoya en ejemplos recientes como el cierre de dos hoteles importantes en el área del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX, por sus siglas en inglés) y Hollywood, que eliminaron 270 empleos. Además, plantean que la competencia con restaurantes fuera de hoteles se verá afectada.

California: cambios en los modelos de negocio hotelero

Tras este anuncio, Jon Bortz, de Pebblebrook Hotel Trust, confirmó que reconfigurará las operaciones gastronómicas en propiedades como el Kimpton Hotel Palomar y el W Los Angeles - West Beverly Hills. La estrategia incluye convertir restaurantes en servicios de desayuno autogestionados.

Otros hoteles, como el Moxy + AC Hotels y el Hotel Angeleno, también planean recortes en sus servicios, lo que implicaría cierres de restaurantes y despidos. Los responsables aseguran que no pueden asumir incrementos salariales del 50% en un contexto de baja de ingresos.

Según empresarios como Davis, las inversiones futuras apuntarán a otros mercados más rentables fuera de California. Afirmó que su compañía ya explora alternativas en otras zonas debido a las condiciones económicas locales.

Sindicatos como Unite Here Local 11 respaldaron el incremento salarial, al considerar que los empleados deben beneficiarse de los Juegos Olímpicos Damian Dovarganes - AP

Las críticas de los sindicatos y funcionarios a los hoteleros

Sindicatos como Unite Here Local 11 apoyan el aumento salarial bajo el argumento de que los trabajadores deben beneficiarse de los ingresos generados por los Juegos Olímpicos. Su copresidente, Kurt Petersen, acusó a los empresarios de “alarmismo” y negó que el sector se vea afectado gravemente.

El concejal Hugo Soto-Martínez rechazó los argumentos de los hoteleros. Afirmó que factores como las tasas de interés y la política comercial de Donald Trump son los verdaderos riesgos para la industria. También destacó que algunos hoteles ya pagan salarios superiores sin afectar su operación.

Víctor Sánchez, de la organización L.A. Alliance for a New Economy, citó el caso de Long Beach, donde los aumentos salariales coincidieron con un repunte del 15,7% en los ingresos hoteleros. Argumentó que el turismo no se verá impactado como temen los empresarios.

El futuro de la industria hotelera en California

Actualmente, el salario mínimo para trabajadores hoteleros en Los Ángeles es de US$20,32, mientras que en el Aeropuerto LAX asciende a US$25,23 con beneficios. Sin embargo, para el resto de los trabajadores, es de US$17,28.

La alcaldesa Karen Bass prometió buscar un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y la estabilidad económica del sector hotelero Karen Bass

Por su parte, la administración de la alcaldesa Karen Bass busca equilibrar las necesidades de los trabajadores y la viabilidad del sector hotelero. En declaraciones recientes, Bass afirmó que su prioridad es garantizar un salario digno sin perjudicar a las empresas.

Mientras tanto, organizaciones empresariales como la Hotel Assn. of Los Angeles presionan a Bass para frenar o modificar la propuesta. La tensión entre las autoridades, los sindicatos y los empresarios marca el futuro de los grandes proyectos turísticos en California.