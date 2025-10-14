Alerta en el sur de California: el mapa del área que piden evacuar por tormentas severas en Los Ángeles
Se activaron alertas debido al peligro extremo de deslizamientos de tierra e inundaciones en áreas afectadas por incendios forestales
El sur de California se encuentra este martes 14 de octubre en estado de alerta como consecuencia de un sistema de tormentas severas que avanza con fuerza sobre la región. Las autoridades emitieron órdenes de evacuación obligatoria en zonas de Los Ángeles afectadas por incendios recientes, ante el riesgo elevado de deslizamientos de tierra e inundaciones.
Zonas bajo evacuación y advertencias en el sur de California
El gobierno local ordenó la evacuación de 114 viviendas en áreas consideradas de alto riesgo por su cercanía a cicatrices de incendios, en especial en Pacific Palisades, una comunidad que aún se recuperaba del desastre causado por los incendios de enero. La orden se aplicó dentro de una zona más amplia de advertencia que incluyó sectores afectados por los incendios Palisades, Hurst y Sunset.
Según indicaron desde Fox Weather, las autoridades recorrieron puerta a puerta las residencias más expuestas, en donde alertaron a los vecinos sobre el peligro inminente de flujos de escombros y deslizamientos. La advertencia de evacuación permanecerá vigente hasta las 6 hs del miércoles.
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) explicó que las cenizas dejadas por los incendios forestales forman una capa impermeable sobre el suelo que impide la absorción del agua, lo que agrava la posibilidad de inundaciones repentinas. “Estos terrenos no pueden absorber el agua como lo harían en condiciones normales, por lo que el riesgo de deslizamientos es extremo”, detalló.
La primera gran alerta por fuertes tormentas en Los Angeles en 17 años
De acuerdo con Fox Weather, esta situación marcó un hecho histórico: es la primera vez en más de 17 años que Los Ángeles se encuentra bajo una alerta por Severe Thunderstorm Watch. La última vez que el Servicio Meteorológico emitió una advertencia de tormenta severa para el área fue el 27 de enero de 2008.
La actual vigilancia se extenderá hasta las 6 hs del miércoles y abarca amplias zonas del sur del estado, en donde se incluyen los condados de Los Ángeles, Ventura y Orange.
En paralelo, se emitieron alertas de inundación súbita para el condado de San Luis Obispo y advertencias por anegamientos para gran parte del condado de Los Ángeles, especialmente en los sectores donde el terreno sigue cubierto de cenizas tras los incendios de principios de año.
Lluvias torrenciales y amenaza de tormentas eléctricas para las próximas horas en California
El sistema de baja presión, que impactó primero en el norte del estado, avanzó rápidamente hacia el sur durante la madrugada del martes. En el área de la Bahía de San Francisco, las intensas precipitaciones provocaron anegamientos en la autopista Interestatal 280, cerca de San José, donde varios vehículos quedaron atrapados bajo el agua y debieron ser remolcados, según Fox Weather.
El frente frío alcanzó la ciudad el lunes con lluvias de moderadas a intensas que se desplazaron hacia el este hasta media mañana. Según el informe actualizado del NWS de Los Angeles, los montos de lluvia acumulada oscilaron entre 0,75 y 1,5 pulgadas (entre 19 y 38 milímetros) en la mayoría de las zonas, aunque en las laderas orientadas al sur los valores alcanzaron entre dos y cuatro pulgadas (de 50 a 100 milímetros).
Los especialistas advirtieron que las tasas máximas de precipitación llegaron a entre 0,5 y una pulgada por hora (12 a 25 milímetros), suficientes para provocar deslizamientos en zonas afectadas por incendios.
Qué se espera para las próximas horas en el sur de California
El frente principal se desplazará hacia el este durante la tarde del martes y se espera una mejora gradual de las condiciones a partir del anochecer. El NWS anticipó que el cielo comenzará a despejarse desde la costa hacia el interior, mientras la lluvia disminuya su intensidad.
El miércoles se pronostica un cambio drástico en el clima, con cielos despejados, ausencia de lluvias y temperaturas en ascenso de entre 5 °F y 10 °F. Para el jueves, el viento soplará desde el noreste con intensidad moderada, pero sin alcanzar niveles de advertencia.
