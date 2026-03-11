Alerta máxima: el FBI revela el plan de Irán para atacar California con drones desde buques secretos

Según un informe revelado por ABC News, el FBI advirtió que Irán evalúa lanzar un ataque con drones en California como represalia por la ofensiva de la administración Trump. Asimismo, la agencia federal expresó su profunda preocupación por el uso creciente de estas aeronaves no tripuladas por parte de los cárteles mexicanos.

Qué se sabe del presunto plan de Irán para atacar California con drones

El documento al que accedió la cadena de noticias se refirió al plan de Irán para ejecutar un ataque sorpresa con vehículos aéreos no tripulados (drones).

Según el informe, la ofensiva se lanzaría desde embarcaciones frente a las costas de Estados Unidos, teniendo a California como objetivo principal.

“Irán pretendía llevar a cabo un ataque con vehículos aéreos no tripulados desde una embarcación no identificada frente a las costas de Estados Unidos”, dice el informe redactado a finales de febrero.

Luego se puede leer: “No disponemos de información adicional sobre el momento, el método, el objetivo ni los autores de este presunto ataque”.

Qué dijeron Gavin Newsom y Donald Trump sobre las amenazas a California

La oficina de Gavin Newsom, gobernador de California, indicó que el boletín era una de las muchas actualizaciones de seguridad que el estado recibe de manera diaria de sus socios federales, según consignó Reuters.

Debido a esto, el Estado Dorado reforzó su estrategia de seguridad desde el inicio del conflicto.

“La Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador trabaja de manera activa con funcionarios de seguridad estatales, locales y federales”, dijo Diana Crofts-Pelayo, portavoz de Newsom.

El presidente Donald Trump, por su parte, expresó su postura poco antes de conocerse el informe. Cuando fue consultado si le preocupaban las posibles represalias del ataque a Irán, respondió: “No, no me preocupa”.

La otra amenaza para EE.UU.: drones de carteles mexicanos en la frontera, según el FBI

Además de la alerta sobre Irán, el reporte de ABC News sacó a la luz la creciente preocupación de la inteligencia de EE.UU. por la expansión del uso de drones por parte del crimen organizado en México.

Según un boletín revisado por la cadena, existe información que sugiere que líderes de carteles habrían autorizado el uso de vehículos aéreos no tripulados cargados con explosivos para atacar a las fuerzas del orden y al personal militar estadounidense a lo largo de la frontera.

Los carteles mexicanos usan drones para transportar droga, vigilar y atacar enemigos en la frontera AP

Aunque un ataque directo de este tipo dentro de territorio estadounidense sería un hecho sin precedentes, el FBI considera que es un “escenario plausible” dada la reciente evolución táctica y armada de estas organizaciones criminales.