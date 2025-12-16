El grupo que estaba detrás del supuesto atentado terrorista frustrado en Los Ángeles por el FBI

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) informaron sobre la desarticulación de un presunto atentado que tenía como objetivo realizar ataques con explosivos en el área metropolitana de Los Ángeles durante la víspera de Año Nuevo. El anuncio se produjo tras una serie de arrestos realizados en el desierto de Mojave, donde los sospechosos habrían comenzado los preparativos del plan.

Qué se sabe sobre el atentado truncado en Los Ángeles

De acuerdo con la información oficial, el caso involucra a cuatro presuntos integrantes de una organización identificada como el Frente de Liberación de la Isla Tortuga. Este grupo que, según los investigadores, mantiene posiciones anticapitalistas y antigubernamentales.

Los cuatro individuos fueron capturados el viernes en el desierto de Mojave Captura de pantalla video facebook FBI - Los Angeles

El DOJ señaló que la intervención evitó la concreción de un ataque que habría incluido el uso de dispositivos explosivos improvisados contra empresas privadas y posibles objetivos vinculados a organismos de inmigración. Las detenciones se produjeron antes de que los artefactos estuvieran completamente ensamblados y listos para su uso.

“Después de una intensa investigación, se evitó lo que habría sido un complot masivo y horrible en el Distrito Central de California (Condado de Orange y Los Ángeles)”, informó la fiscal general Pamela Bondi en su cuenta de X.

“El grupo también planeaba atacar a agentes y vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)”, agregó.

De acuerdo a la acusación, el plan incluía:

Instrucciones específicas para la fabricación de artefactos explosivos caseros.

Recomendaciones destinadas a reducir la posibilidad de que las acciones fueran rastreadas hasta sus autores.

Los dispositivos debían ser complejos y ensamblados con materiales adquiridos previamente por los acusados.

Probar los componentes de las bombas.

En el lugar, los agentes hallaron componentes para ensamblar los dispositivos de explosión Captura de pantalla video facebook FBI - Los Angeles

Quiénes son los detenidos acusados de organizar un presunto atentado en Los Ángeles

Las personas arrestadas el viernes 12 de diciembre en el desierto de Mojave fueron identificadas como:

Audrey Illeene Carroll, de 30 años.

Zachary Aaron Page, de 32.

Dante Gaffield, de 24.

Tina Lai, de 41.

“En EE.UU. tenemos tolerancia cero con el terrorismo interno”, enfatizó el primer fiscal adjunto para el Distrito Central de California, Bill Essayli, en una publicación de X. Allí señaló que son acusados de “presuntamente conspirar para bombardear empresas estadounidenses esta Nochevieja”.

Está previsto que los imputados comparezcan ante un juez federal en Los Ángeles para las audiencias iniciales del proceso judicial.

Los cargos presentados incluyen conspiración y tenencia de un dispositivo destructivo sin registro correspondiente X @USAttyEssayli

“Operación Sol de Medianoche”: los detalles del plan terrorista atribuido a un grupo de orientación ideológica extrema

Según los documentos judiciales, el Frente de Liberación de la Isla Tortuga se presenta en redes sociales como una organización que promueve la descolonización, la soberanía indígena y la oposición al sistema capitalista. El término “Isla Tortuga” es utilizado por algunos pueblos originarios para referirse al continente norteamericano.

Los investigadores sostienen que el grupo habría difundido mensajes que respaldan acciones violentas contra funcionarios del gobierno estadounidense y estructuras económicas.

Por su parte, Audrey Illeene Carroll fue señalada como una de las figuras centrales del presunto complot, al haber elaborado un documento manuscrito que detallaba el plan operativo.

Ese texto mencionado en el informe oficial, de ocho páginas y titulado “Operación Sol de Medianoche”, habría sido compartido con los demás implicados a fines de noviembre. En él se describía una acción coordinada que contemplaba la colocación simultánea de mochilas con explosivos en al menos cinco ubicaciones, con el objetivo de afectar a dos empresas estadounidenses en la medianoche de Año Nuevo.

“Este país protege el derecho a tener opiniones extremas sobre su pasado, presente y futuro, pero la violencia es una línea inequívoca y de obligado cumplimiento”, declaró el fiscal general adjunto de Seguridad Nacional, John A. Eisenberg.

El colectivo identificado como Frente de Liberación de la Isla Tortuga mantiene una línea ideológica que combina elementos anticapitalistas con posturas críticas hacia las estructuras de poder actuales Captura de pantalla video facebook FBI - Los Angeles

Qué condenas podrían tener los acusados si se determina su culpabilidad

El caso es investigado por el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI, con la colaboración de múltiples agencias locales y federales. Entre ellas se encuentran el Departamento de Policía de Los Ángeles, la oficina del sheriff del condado de Los Ángeles, el sheriff del condado de San Bernardino y el Departamento de Policía de Palm Springs.

El proceso judicial está a cargo de fiscales federales del Distrito Central de California, con asistencia de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.

De ser hallados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de hasta cinco años de prisión federal por el cargo de conspiración y hasta diez años adicionales por la posesión de un dispositivo destructivo no registrado.