Alerta Super Bowl: lo que ICE puede hacer en un evento “Nivel 1″ y la policía de California no puede evitar
La designación de SEAR le da a los agentes federales la posibilidad de llevar a cabo determinadas acciones durante la final de la NFL
El Super Bowl 2026, que se realizará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, este domingo 8 de febrero, contará con la presencia de agentes federales en el operativo. En ese sentido, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) suele estar autorizado para llevar a cabo acciones tanto en las inmediaciones como dentro del estadio.
Qué puede y qué no puede hacer el ICE en un evento SEAR nivel 1
La presencia de agencias federales se determina a partir de la clasificación de la final de la NFL como un evento con un rango de Special Event Assessment Rating (SEAR) nivel 1.
Este rango lo determina la Oficina de Coordinación de Operaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Dado que se trata del nivel más alto, es la máxima escala posible de coordinación federal con fuerzas estatales para eventos masivos.
Según indica el sitio web oficial del ICE, no se suele distinguir un rol específico para cada fuerza. Sin embargo, las fuerzas federales están encargadas de ciertas tareas:
- Hallar y desarmar operaciones terroristas.
- Detectar casos de trata de personas y explotación infantil y actuar en consecuencia.
- Reforzar la ciberseguridad de la infraestructura crítica para que el evento tenga un funcionamiento óptimo.
- Asegurar el cumplimiento de las leyes contra la venta de productos falsificados.
- Participar del despliegue de agentes especiales, analistas y equipos de respuesta especiales como forma de apoyo.
En 2021, se comunicó oficialmente cuáles serían las fuerzas federales que participarían del operativo de esa edición del Super Bowl. En aquel entonces, además del ICE, se mencionó al Servicio Secreto, la Guardia Costera y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), entre otras.
Qué es un evento SEAR nivel 1 y por qué el Super Bowl tiene máxima seguridad
De acuerdo con lo que establece un documento de DHS, en los eventos SEAR hay colaboración federal con la participación de distintas agencias. Estas son las escalas de involucramiento:
- Nivel 1: se aplica para sucesos de importancia nacional o internacional que requieren apoyo federal interagencial extenso. Es el caso del Super Bowl.
- Nivel 2: también eventos nacionales o internacionales, pero donde solo se necesitaría aplicar algún nivel de apoyo federal.
- Nivel 3: eventos en los que el apoyo federal necesario es limitado.
- Nivel 4: los sucesos con relevancia nacional limitada, gestionados a nivel estatal y local.
- Nivel 5: eventos que únicamente tienen importancia local o estatal.
Dado que la final de la NFL se designa con el máximo rango, se puede esperar un importante despliegue de oficiales federales para participar del operativo de seguridad.
Super Bowl 2026: el ICE confirmó que no habrá redadas migratorias
A pesar de que la posible participación en la final de la NFL haría entrar las redadas dentro de sus posibilidades, el ICE confirmó que no realizará operativos contra extranjeros en el evento.
“Hemos estado en contacto diario con la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), que ha confirmado lo siguiente con el DHS: no hay operaciones planificadas de aplicación de inmigración de ICE asociadas“, reza un documento del comité anfitrión del partido al que tuvo acceso The Washington Post.
