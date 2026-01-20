SEAR 1: la clasificación que preocupa a los migrantes que quieren ir a ver el Super Bowl 2026 en California
La final de la NFL en Santa Clara espera la presencia de latinos; sin embargo, podrían estar en riesgo por el despliegue de agentes federales
- 4 minutos de lectura'
De cara al Super Bowl 2026, las autoridades federales de Estados Unidos se preparan para el operativo que se llevará a cabo tanto dentro como en los alrededores del Levi’s Stadium en Santa Clara, California. En ese contexto, los migrantes que quieran acudir al estadio deben tener en cuenta que el evento tiene una clasificación de Special Event Assessment Rating (SEAR). Esto implica que fuerzas federales se harán presentes y pueden tomar el control de la escena.
Qué son los eventos SEAR y por qué esto puede perjudicar a migrantes en el Super Bowl
Según el documento oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), los SEAR son eventos especiales en los que la Oficina de Coordinación de Operaciones (OPS, por sus siglas en inglés), realiza una evaluación de riesgo.
De acuerdo con el nivel que se asigne a cada evento, fuerzas federales de distintos departamentos prestan cierto grado de asistencia a la organización del mismo. Estos son:
- Nivel 1: eventos de importancia nacional o internacional que requieren apoyo federal interagencial extenso.
- Nivel 2: mismo tipo de sucesos que pueden requerir algún nivel de apoyo federal.
- Nivel 3: eventos en los que únicamente es necesario apoyo federal limitado.
- Nivel 4: los que tienen importancia nacional limitada, gestionados a nivel estatal y local.
- Nivel 5: eventos que, aunque reconocidos nacionalmente, suelen tener solamente relevancia local o estatal.
Debido a la magnitud del Super Bowl y su relevancia en Estados Unidos y en el plano internacional, la final de la NFL se considera de nivel 1. Por eso, habrá un amplio despliegue de agentes federales en las cercanías al estadio de California.
De acuerdo con una publicación del sitio web del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), las fuerzas federales de los eventos SEAR se encargan de:
- Detectar y desbaratar operaciones terroristas.
- Hallar casos de trata de personas y explotación infantil.
- Garantizar la ciberseguridad de la infraestructura crítica que sea necesaria para el correcto funcionamiento del evento.
- Hacer cumplir las leyes contra la venta de productos falsificados.
- Desplegar agentes especiales, analistas y equipos de respuesta especiales como forma de apoyo operativo.
El ICE, presente: las agencias federales que participaron en el Super Bowl en el pasado
Aunque para la edición 2026 no hubo tanto nivel de detalle, en el 2021, la administración federal a cargo de Joe Biden comunicó cuáles serían las fuerzas estadounidenses que formarían parte de la escena en la final de la NFL.
En aquel entonces, entidades como el Servicio Secreto, la Guardia Costera, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el ICE estuvieron en el Super Bowl. Con un enfoque migratorio más duro por parte del gobierno de Donald Trump, el riesgo para extranjeros en presencia de agentes federales podría aumentar.
La amenaza de la administración Trump para los migrantes que quieran ir al Super Bowl en California
Meses antes de la realización del evento, Corey Lewandowski, exjefe de campaña de Trump, fue consultado sobre si el ICE aplicaría medidas de seguridad en el Super Bowl. La pregunta fue en el marco del show de medio tiempo de Bad Bunny, que anticipa la llegada de muchos latinos.
“No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país sin documentos. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos, los arrestaremos, los internaremos en un centro de detención y los deportaremos", respondió Lewandowski en diálogo con The Benny Show.
En ese sentido, remarcó que la aplicación de las normas migratorias “será en todas partes donde Bad Bunny toque” si existe presencia de extranjeros sin estatus regular.
