Buenas noticias para los migrantes: el Super Bowl dice adiós al ICE y confirma que no habrá operativos en el evento

El próximo domingo 8 de febrero se celebrará en Santa Clara, en California, el Super Bowl LX, que contará con la destacada participación del artista latino Bad Bunny. A pocos días del evento, el comité anfitrión del juego adelantó que no habrá operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en las inmediaciones del estadio. No obstante, la seguridad contará con la participación de oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

El Super Bowl dice adiós al ICE y confirma que no habrá operativos en el evento

El revuelo generado por la presencia de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo atrajo la mirada del presidente Donald Trump y puso en el foco de atención a los migrantes.

Con las especulaciones sobre posibles redadas de inmigración, el comité aclaró en un memorando citado por The Washington Post que no habrá agentes del ICE en el área.

El comité anfitrión del Super Bowl adelantó que no habrá presencia de agentes del ICE en el evento Archivo

“La seguridad pública es nuestra principal prioridad para el Super Bowl LX. Hemos estado en contacto diario con la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), que ha confirmado lo siguiente con el DHS: no hay operaciones planificadas de aplicación de inmigración de ICE asociadas con el SBLX”, escribieron las autoridades.

Pese a que el comité remarcó que no habrá presencia de agentes del ICE, el comité reparó luego en que el DHS tendrá agentes federales en el Super Bowl “para mantener a los fanáticos seguros”.

Sin embargo, el texto aclaró luego que la “presencia de seguridad federal en SBLX es consistente con los Super Bowls pasados y comparable a cómo el DHS protege otros eventos deportivos importantes como los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo”.

Por su parte, en un comunicado de prensa, Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, evitó brindar detalles de las tareas que cumplirán los agentes. “No revelaremos operaciones futuras ni discutiremos el personal. La seguridad del Super Bowl implicará una respuesta general del gobierno llevada a cabo en línea con la Constitución de Estados Unidos”, indicó.

Para concluir, la funcionaria sentenció: “Aquellos que están aquí legalmente y no están infringiendo otras leyes no tienen nada que temer”.

Bad Bunny y el ICE: el discurso que puso la migración en el centro del Super Bowl

Uno de los temas centrales de cara al evento deportivo del próximo domingo corresponde a la presentación de Bad Bunny, de nombre real Benito Antonio Martínez Ocasio.

En el discurso de aceptación en el marco de la entrega de los Premios Grammy el domingo pasado, el cantante lanzó un dardo para la agencia encargada de realizar las operaciones de control migratorio.

Bad Bunny lanzó críticas al ICE a una semana de presentarse en Estados Unidos para el Super Bowl

"Antes de darle las gracias a Dios, voy a decir ‘ICE Out’”, manifestó. En esa línea, continuó luego: “El odio se vuelve más fuerte con más odio. Lo único más poderoso es el amor. Si luchamos, debemos hacerlo con amor. No los odiamos. Amamos a nuestra gente. Amamos a nuestra familia, y hay una manera de hacerlo: con amor".

Anteriormente, el cantante había expresado que no se presentaría en Estados Unidos a causa de las intensas redadas migratorias de la agencia federal.

Desde su lugar, el presidente Donald Trump, que había asistido al evento el año pasado en Nueva Orleans, confirmó que no irá este año. Sobre esto, citó la distancia del juego desde la costa este y la selección de los artistas musicales.

Sin ir más lejos, la semana pasada el mandatario criticó al artista puertorriqueño y a la organización de la NFL. “Estoy en contra de ellos. Creo que es una decisión terrible. Lo único que hace es sembrar el odio. Terrible”, expresó en declaraciones citadas por New York Post.

Super Bowl LX en California: fecha, sede y operativo de seguridad

El partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks se desarrollará en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, a partir de las 18.30 (hora del Este) del próximo domingo.

El Super Bowl 2026 se desarrollará en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, y no tendrá presencia del ICE Facebook Levi's Stadium / ICE

De acuerdo con The Washington Post, el Super Bowl se clasifica como un evento de Nivel 1 de Calificación de Evaluación de Eventos Especiales (SEAR, por sus siglas en inglés). El DHS define esto como “eventos significativos con importancia nacional y/o internacional que requieren un amplio apoyo interinstitucional federal”.

Si bien no está claro cómo se desarrollarán las operaciones del DHS, la ausencia del ICE durante el acontecimiento deportivo se traduce en un alivio para los migrantes que acudirán a ver el partido y disfrutar de la presentación de Bad Bunny.