Antes del 1° de abril: cómo hacer para no perder el beneficio de CalFresh si eres migrante en California

La iniciativa conocida como CalFresh, el equivalente del Programa de Cupones para Alimentos (SNAP, por sus siglas en inglés) en California, experimentará cambios a partir del 1° de abril. Desde ese momento, miles de migrantes ya no podrán aplicar. Sin embargo, los expertos señalaron que los extranjeros pueden conservar su beneficio temporalmente si realizan un proceso antes de la fecha mencionada.

El paso para evitar perder el beneficio de CalFresh si eres migrante en California

Con la medida impuesta a nivel federal, miles de migrantes perderán el beneficio de asistencia alimentaria en el Estado Dorado. Se estima que cerca de 72.000 personas se verán afectadas por el endurecimiento de los requisitos. Pese a este impacto, es posible conservar el beneficio.

Por la medida impuesta por Trump que impacta en CalFresh, cerca de 72.000 migrantes se verán afectados en California Freepick

Según Patricia Pérez, vocera del Departamento de Servicios Humanos de Contra Costa, no se van a suspender los beneficios inmediatamente, sino que serán reevaluados cuando tengan su recertificación anual.

De este modo, los migrantes que se inscriban antes del 1° de abril podrán mantener los beneficios hasta la recertificación, de acuerdo con Pérez, citada por Telemundo.

Según el sitio web oficial del condado de Los Ángeles, para anotarse, las personas deben cumplir con requisitos de ingresos. Además, tienen que atravesar un proceso de entrevista y su identidad debe ser verificada. La forma de inscribirse es:

En línea : presentar la solicitud a través del sitio web de BenefitsCal.

: presentar la solicitud a través del sitio web de BenefitsCal. Por teléfono : llamar al Centro de Servicio al Cliente (CSC) al (866) 613-3777.

: llamar al Centro de Servicio al Cliente (CSC) al (866) 613-3777. En persona: entregar la petición en cualquier oficina de distrito o sitio de difusión de alcance a la comunidad del Departamento de Servicios Sociales Públicos (DPSS, por sus siglas en inglés).

El programa CalFresh que otorga asistencia alimentaria en California

A qué migrantes afectará la revocación de CalFresh en California

El texto legislativo de la ley impulsada por el presidente Donald Trump endureció los requisitos para recibir beneficios del gobierno. De acuerdo con el sitio web del Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS, por sus siglas en inglés), los siguientes migrantes ya no podrán acceder a CalFresh desde el 1° de abril:

Asilados .

. Refugiados .

. Migrantes con parole , excepto si son cubanos o haitianos.

, excepto si son cubanos o haitianos. Personas cuyo proceso de deportación o expulsión está en suspenso .

. Quienes están en EE.UU. de manera condicional o por ser víctimas de tráfico de personas.

o por ser víctimas de tráfico de personas. Extranjeros que entraron al país norteamericano por otras cuestiones de maltrato .

. Iraquíes y afganos con visas especiales de inmigrante que no son residentes permanentes legales.

que no son residentes permanentes legales. Ciertos ciudadanos de Afganistán a los que se les concedió un parole entre el 31 de julio de 2021 y el 30 de septiembre de 2023 .

a los que se les concedió un . Inmigrantes ucranianos a los que se les concedió un parole entre el 24 de febrero de 2022 y el 30 de septiembre de 2024.

Desde el 1° de junio se aplicarán nuevas restricciones que afectarán a los migrantes beneficiarios del programa de CalFresh en California Freepik - Freepik

Requisitos más estrictos para CalFresh: la norma que entra en vigor en California en junio

Además de la revocación de beneficios para los migrantes en California, el programa experimentará otros cambios. Desde el 1° de junio, los adultos que tengan entre 18 y 64 años no podrán mantener los beneficios por más de tres meses en un período de 36 meses, a menos que cumplan con excepciones o que realicen una tarea laboral o comunitaria.

Actualmente, este rango de edad está establecido en 53 años, por lo que estará sujeto a una ampliación.

A su vez, una de las excepciones regirá para padres o personas que tengan a cargo un hijo menor de 14 años, cuando antes el límite máximo de edad era de 18 años.

Para evitar perder los beneficios de CalFresh en California, las personas que no cumplan los requisitos de edad deberán realizar una actividad habilitada. El tiempo mínimo es de 20 horas a la semana o un promedio de 80 horas al mes entre las siguientes tareas: