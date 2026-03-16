Qué hacer si pierdes CalFresh: alternativas de alimentos gratis en California en marzo 2026
A partir de los cambios en la iniciativa, hay eventos programados para la entrega de ayuda alimentaria en el Estado Dorado
Ante la noticia de que muchos beneficiarios de CalFresh quedarán afuera del programa, existen otras alternativas de alimentos gratis en California. A partir de distintas organizaciones, hay calendarios y eventos para que quienes lo necesiten se puedan acercar y recibir la ayuda alimentaria. Los cambios en el programa comenzarán a regir el 1° de abril.
Dónde obtener alimentos gratis en California esta semana
El Central California Food Bank es uno de los principales bancos de alimentos del Estado Dorado. De acuerdo con lo que presenta en su sitio web, cuenta con un calendario en el que se da información sobre entregas para quienes lo necesiten.
Según ese calendario, estos son los eventos ya programados para esta semana:
Martes 17 de marzo
- De 6 a 8 hs: Woodlake Food Pantry
- De 9 a 13 hs: Coarsegold Historic Village-Mobile Pantry
- De 9 a 11 hs: EOC Orange Cove
- De 9 a 12 hs: Fresno - St. Rest Baptist Church
- De 9 a 11 hs Open Gates Orosi - Orosi Memorial Hall
- De 9:30 a 11:30 hs: St. James Episcopal Cathedral
- De 10 a 12 hs: Corcoran-Fountain of Life
- De 11 a 13 hs: Cantua Creek Education Center - NM
- De 14 a 16 hs: Rural Foundation for Community Advancement (Earlimart)-NM
- De 14:30 a 16:30 hs: Raisin City School District- USDA
Miércoles 18 de marzo
- De 9 a 12 hs: Coalinga - Chapel Grace
- De 9 a 12 hs: Malaga Community Center
- De 9 a 11 hs: Peanut Butter & Jelly Ministries -NM
- De 10 a 12 hs: Family Health Care Network-Goshen
- De 10 a 12 hs: San Joaquin Veterans Memorial Hall
- De 10 a 12 hs: Westside Family Services- Kerman
- De 14 a 16 hs: Fresno United
Jueves 19 de marzo
- De 8:30 a 10:30 hs: California Hotel
- De 9 a 11 hs: EOC Fresno - LLC
- De 9 a 11 hs: Mountain Valley Church
- De 9 a 12 hs: The Salvation Army Visalia
- De 9 a 14 hs: Westside Youth Center
- De 10 a 12 hs: Auberry - Big Sandy Rancheria
- De 10 a 12 hs: Clovis Community College
- De 10 a 12 hs: Episcopal Church of the Savior
- De 10 a 12 hs: Firebaugh
- De 10 a 12 hs: Lanare Community Center- Neighborhood Market
- De 12:30 a 14:30 hs: West Fresno Family Resource Center- NM
Viernes 20 de marzo
- De 8 a 11 hs: Calwa- Rapto Divino
- De 9 a 11 hs: Dinuba Hispanic SDA Church
- De 9 a 11 hs: EOC - Parlier
- De 9 a 11 hs: The Salvation Army Hanford
- De 10 a 12 hs: Celebration Nation Madera
- De 11 a 13 hs: Friends of Calwa
- De 11 a 13 hs: Tule River Justice Center-NM
- De 13 a 15 hs: Mt. Olive Baptist Church
- De 14 a 16 hs: Central Valley SDA Church
- De 15 a 17 hs: A Hopeful Encounter
- De 15 a 17 hs: Centro Familiar Cosecha Abundante
- De 15:30 a 16:30 hs: Harmony Korean Church
Dónde repartirán alimentos gratis en California durante el fin de semana del 21 y 22 de marzo
Según el calendario del Central California Food Bank, las ayudas para el fin de semana están concentradas en el sábado 21 de marzo, ya que el domingo no hay eventos programados. Estos son los lugares y horarios:
- De 8 a 10 hs: University Presbyterian Church
- De 9 a 11 hs: Annadale Baptist Church
- De 9 a 11:30 hs: Westside Church of God
- De 10 a 12 hs: New Kingdom Church
- De 10 a 12 hs: Pixley First Assembly of God
- De 10 a 12 hs: Valley Voices Stratford
- De 14 a 16 hs: Iglesia Jesucristo Mi Roca
- De 14 a 16 hs: Ministerio Cristiano Pentecostal La Voz De Dios
Quiénes perderán CalFresh desde el 1° de abril
La información sobre ayuda alimentaria se vuelve especialmente importante ante las disposiciones de la One Big Beautiful Bill que comenzarán a regir el 1° de abril. Desde esa fecha, ciertos migrantes perderán el acceso a CalFresh.
Según el sitio web del Departamento de Servicios Sociales de California, extranjeros con estatus de asilo y refugiados ya no podrán acceder al programa. Además, se incluyen también muchos inmigrantes con parole y ciudadanos de ciertos países en particular según su fecha de ingreso.
Otras noticias de Agenda EEUU
En Miami. Venezuela vs. Italia: hora y cómo ver en vivo la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026
California. Newsom pone en duda su candidatura presidencial y sigue la ola de calor extremo
Oklahoma. Último momento en un bastión republicano: la decisión de Trump que cambia los escaños en un estado clave
- 1
Una investigación periodística afirma haber identificado a Banksy
- 2
Caso $LIBRA | Las pruebas que derrumban todas las explicaciones de Milei
- 3
En fotos: todos los looks de las estrellas de Hollywood en la exclusiva fiesta de Vanity Fair
- 4
Adorni afirmó que el video del avión a Punta del Este surgió de “puertas adentro” del Gobierno y agitó la interna oficialista