Es de origen migrante y cuenta cómo rescató el restaurante de su familia en California

Desde pequeño, Ben Yap creció con el restaurante fundado por sus padres en función. La historia de este negocio familiar comenzó en 1990 en Monrovia, en el Valle de San Gabriel, California. En un principio atendían por una ventanilla de servicio y tenían solo algunas mesas al aire libre. Sin embargo, en el medio, tuvieron que enfrentar una fuerte crisis y el joven tomó las riendas de la firma. Hoy, tres décadas más tarde, el menú se mantiene sin cambios y los clientes crecieron.

Cómo fue que un joven salvó el negocio de sus padres

El restaurante B&C Teriyaki funcionó sin problemas durante años en California, hasta que la situación cambió. Aimee, madre de Ben y fundadora del local, fue diagnosticada con una enfermedad. Si bien la mujer logró recuperarse y hoy se encuentra en perfecto estado, la familia consideró vender el negocio, según contaron en un video.

La idea de abandonar la tienda gastronómica no convencía a Ben, quien decidió intervenir en 2023 con tan solo 26 años. “Cuando contratamos a un agente inmobiliario para que tasara el restaurante, me sentí un poco enojado”, expresó. El joven también explicó que sus padres siempre quisieron que él terminara sus estudios y consiguiera otro trabajo distinto al que se encuentra dentro del mundo gastronómico: “No querían que me haga cargo”.

Sin embargo, su experiencia previa en comercio electrónico fue lo que le dio herramientas para volver a impulsar la empresa en ese momento de crisis. “Siempre supe que lo que mis padres tenían en el restaurante era realmente especial. Los clientes me conocen desde que era un niño. No podía imaginarme que ya no lo tuviéramos en nuestra familia”, agregó.

Ben implementó una estrategia de modernización sin alterar la esencia del negocio. Lanzó redes sociales, amplió el equipo de trabajo, comenzó a aceptar tarjetas de crédito, delivery y organizó eventos. Actualmente, la página de Instagram de B&C Teriyaki cuenta con más de 12.000 seguidores y el joven aparece en videos que se vuelven virales.

La historia de dos migrantes de Camboya y China que pusieron su restaurante en California

Ben muestra en un video cómo fue la historia de sus padres. Una de las primeras generaciones de migrantes de Camboya y China que llegaron al país norteamericano. John y Aimee arribaron a Estados Unidos en la década de 1980.

“Vine a California en 1987. Conocí a mi esposa, nos casamos y no teníamos nada”, relató John. Al poco tiempo, surgió la idea de abrir un negocio propio. “Después de abrir B&C, pensamos en algo picante. Así que comencé a hacer curry”, explicó.

A lo largo de los años, el restaurante se convirtió en el sustento de la familia. “Trabajé duro durante 32 años. Crie a mis tres hijos con este negocio y me siento feliz”, concluyó Aimee.

Dónde queda el restaurante de la familia de California

B&C Teriyaki se encuentra en Monrovia, en el sur de California y está ubicado en la calle 901 W Foothill Blvd.

En el menú predominan los “bowls” o “tazones” que combinan arroz, carne y verduras salteadas con salsa teriyaki y curry. Además, la especialidad de la casa es el sabor más picante que se puede pedir en los platos, para darle un toque distinto al menú tradicional del sudeste asiático.