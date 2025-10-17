Cuál es la banda mexicana que tocó con Justin Bieber y cómo fue el inolvidable encuentro en Los Ángeles
La estrella del pop se unió al grupo durante un partido de fútbol y recibió como regalo una camiseta personalizada con los colores de la bandera de México
- 3 minutos de lectura'
La banda mexicana Fuerza Regida, reconocida por sus corridos tumbados y música urbana, protagonizó un encuentro inesperado con Justin Bieber en Los Ángeles. Durante el evento, el cantante canadiense se unió al grupo y tocó la tambora, un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
Cómo Justin Bieber compartió escenario con Fuerza Regida
El encuentro se produjo durante un partido de fútbol sala entre Skylrk, la marca de ropa fundada por Bieber, y el equipo participante Ah & Co, un evento que reunió a deportistas y celebridades. Tras el juego, la banda mexicana nominada al Latin Grammy, Fuerza Regida, coincidió con la estrella pop, y participaron juntos en una breve colaboración musical con tambora que sorprendió al público.
En un video que se viralizó en las redes sociales, se observa como el intérprete de Peaches preguntó si podía tocar la tambora, se acercó al escenario y tomó unas baquetas para acompañar al percusionista de la banda, mientras bailaba al ritmo de la música. Durante otra canción, Bieber tarareó la letra junto al cantante mexicano.
Al finalizar, los integrantes de Fuerza Regida le entregaron un regalo especial: una camiseta de fútbol personalizada con el número 10 y los colores de la bandera de México.
Justin Bieber y su creciente pasión por la música mexicana
En los últimos meses, Bieber demostró un interés creciente por la música mexicana. En mayo, sorprendió a su esposa Hailey con una serenata de mariachi para celebrar su primer Día de las Madres juntos. El cantante compartió el video en sus redes sociales donde se observó a un grupo cantar Cielito Lindo mientras su mujer disfrutaba del momento.
Más recientemente, el 7 de octubre de 2025, tras un evento de su marca de ropa en Los Ángeles, Bieber fue visto mientras se movía al ritmo de los mariachis.
Fuerza Regida: la banda mexicoamericana que revolucionó la música regional
Fuerza Regida es un grupo estadounidense de música regional mexicana, fundado en 2015 en San Bernardino, California. La banda está integrada por el cantante principal Jesús Ortiz Paz, conocido como JOP, Samuel Jaimez en el requinto, Khrystian Ramos en la guitarra y José García en la tuba.
El grupo alcanzó sus primeros éxitos con el álbum de 2018 En vivo puros corridos, que incluyó los populares sencillos “Radicamos en South Central”, “Fumé uno” y “El Fifty pa los gringos”, según detalló CMTV.
Con ocho álbumes publicados, incluido el destacado “Del barrio hasta aquí” Vol. 2, Fuerza Regida acercó la música urbana mexicana a audiencias más allá de la comunidad mexicoamericana, y recibió múltiples nominaciones y premios en reconocimiento a su trayectoria.
El nombre de la banda representa, para sus integrantes, una fuerza dominante o que lidera. Aunque la palabra “regida” no aparece en el diccionario de la Real Academia Española, en su lenguaje callejero refleja la identidad del grupo.
“Todos somos americanos, así que nos gusta vestirnos con estilo americano. Lo que cantamos no es lo típico del rancho. Se trata de lo que ocurre en el barrio, en California y en los distintos estados. Luego empezó a crecer”, afirmó JOP a Billboard Español.
Otras noticias de Justin Bieber
"Por ti siempre". El pedido de la madre de Justin Bieber que generó preocupación entre los fanáticos del artista
Escándalo retro. A siete años de la boda de Justin y Hailey Bieber: la teoría de los supuestos mensajes secretos a Selena Gómez
Terminó en la calle. Se hizo pasar por Justin Bieber en un hotel de Las Vegas y hasta dio un show, pero lo descubrieron
- 1
Rebelión de los contadores contra la IA: una app argentina generó un conflicto en la disciplina
- 2
Javier Milei dio detalles de la reforma laboral, habló de su vínculo con Macri y del cargo que puede ocupar Santiago Caputo
- 3
La pareja del fundador de Mango, clave para el giro en el caso de su muerte: pelea por la herencia y un testimonio revelador
- 4
Urtubey habló después de que balearan la camioneta en la que se trasladaba