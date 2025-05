Kamala Harris vuelve a sonar como la candidata a destronar a Gavin Newsom en California: ¿se postulará?

Kamala Harris, exvicepresidenta de Estados Unidos, vuelve a ocupar titulares en California. Fuentes políticas y medios nacionales señalan que la dirigente demócrata evalúa presentarse como candidata a gobernadora en 2026, una posibilidad que la ubicaría como favorita en una contienda abierta tras el fin del mandato de Gavin Newsom.

La sucesión en California y el posible regreso de Harris

El nombre de Harris resurge con fuerza en su estado natal. Según Telemundo, tanto sus partidarios como detractores creen que tendría más posibilidades en una elección estatal que en una tercera primaria presidencial, donde enfrentaría una interna demócrata poblada de contendientes serios.

Con experiencia como fiscal, senadora y vicepresidenta, Harris suma una carrera política con alcance local, estatal y nacional CAMILLE COHEN - AFP

Con experiencia como fiscal de distrito en San Francisco, fiscal general de California, senadora y vicepresidenta, Harris cuenta con una trayectoria difícil de igualar. En ese contexto, el gobernador Gavin Newsom adelantó en el pódcast Next Up with Mark Halperin que la excandidata presidencial demócrata lideraría una primaria competitiva “si se presenta”.

Desde abril, la dirigente evita definiciones. En un acto en el condado de Orange, solo dijo: “Nos vemos allí. No me voy a ninguna parte”. Se espera que comunique su decisión antes del próximo verano boreal.

Argumentos a favor de una candidatura estatal

Para sectores del Partido Demócrata, la gobernación de California representa una oportunidad política más viable para Harris.

El fuerte perfil progresista del estado choca abiertamente con la administración de Donald Trump, lo que fortalece la posición de líderes demócratas como Harris Jae C. Hong - AP

El estado, con una de las economías más grandes del mundo, conserva un fuerte perfil progresista y mantiene choques abiertos con la administración de Donald Trump.

Entre los puntos a favor de una postulación se destacan:

Kamala Harris mantiene alta visibilidad nacional y respaldo en California

Cuenta con una red de recaudación de fondos consolidada

Tiene experiencia política y judicial local, estatal y federal

La elección presidencial de 2028 se perfila con una interna demócrata fragmentada

Según Roger Salazar, consultor demócrata y delegado presidencial en 2024, Harris tendría mejores perspectivas electorales en su estado natal, aunque aclara que la contienda sigue sin definirse.

Obstáculos en el camino a Sacramento

El desafío para Harris no será menor. Como recordó Kevin Madden, exasesor republicano de Mitt Romney, resulta inusual que un dirigente logre reposicionarse tras dos derrotas presidenciales. Además, el electorado californiano enfrenta problemas críticos: crisis de vivienda, déficit presupuestario de 12.000 millones de dólares, incendios forestales y tensiones por el costo de vida.

La escasez de viviendas asequibles presiona a los candidatos a gobernador a presentar soluciones urgentes y efectivas

Otro factor a considerar es el sistema de primarias abiertas de California, conocido como primaria jungla, donde los dos candidatos más votados avanzan a la elección general, sin importar su partido. Esto podría dejar a Harris enfrentando a otro demócrata competitivo, como la exrepresentante Katie Porter o el exalcalde Antonio Villaraigosa.

El consultor Eric Jaye advirtió a Telemundo que Harris sigue siendo una figura polarizante y deberá reconstruir vínculos con una base electoral diversa. “No está garantizado que gane”, señaló al respecto.

Cómo le va a Kamala Harris en las encuestas de California

Harris mantiene un respaldo sólido entre los votantes demócratas en California, según encuestas recientes. Un estudio de la firma Emerson, realizado entre el 10 y 11 de febrero de 2025, reveló que el 57% de los votantes demócratas probables en el estado apoyaría a Harris si decidiera postularse para gobernadora.

Este respaldo crece en sectores específicos: el 60% de las mujeres, el 61% de los votantes hispanos y el 64% de la comunidad afroamericana expresaron su preferencia por la exvicepresidenta. Por su parte, un sondeo de Capitol Weekly, publicado el 12 de febrero y basado en casi 1200 votantes, señaló que un 23% del electorado general se inclina hacia Harris como candidata.

En la misma línea, The New York Times destacó que Harris ganó todas las elecciones en California en las que participó, ya sea como candidata a presidente, vicepresidenta, senadora o fiscal general, lo que le otorga una ventaja clara en la contienda estatal. Aunque Harris no confirmó su postulación, tras la derrota en las presidenciales de 2024, intensificó su actividad pública visitando zonas afectadas por incendios y reafirmó su compromiso con California, sin aclarar su futuro político.