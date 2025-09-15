Bodie, el pequeño pueblo fantasma a menos de una hora de Bridgeport en California, donde comenzó la fiebre del oro
A mediados del siglo XIX este pueblo cobró fama, pero hoy en día es un pueblo fantasma y considerado monumento histórico
La llamada fiebre del oro comenzó en 1859, en un pueblo en el desierto de Estados Unidos, después de que un grupo de buscadores, entre ellos un fabricante de estaño, encontraron el preciado metal en California. Poco a poco las personas que buscaban riqueza se establecieron en el lugar hasta que la recolección de oro llegó a su apogeo en 1880.
Bodie, el pueblo donde comenzó la fiebre del oro en Estados unidos
Todo comenzó en 1859, cuando WS Bodey, un fabricante de estaño, encontró oro en el condado de Mono, California. Aunque murió pocos meses después, en noviembre de 1860, durante una ventisca en la que buscaba provisiones, su hallazgo atrajo a decenas de buscadores de fortuna, de acuerdo con Business Insider.
En 1861, con la apertura de nuevas minas, nació el pueblo de Bodey, que pronto cambió su nombre a Bodie en honor a su descubridor. En poco tiempo, el lugar pasó de ser un campamento minero a un poblado en expansión, con casas de madera, una iglesia, una escuela, un banco, una cárcel y múltiples tiendas.
Según la Asociación de Parques Estatales de California, el gran despegue llegó en 1875, cuando un derrumbe en una mina reveló una rica veta de minerales. La Standard Company adquirió el yacimiento en 1877 y desató una verdadera fiebre del oro. Para 1880, Bodie alcanzó su punto máximo: unas 10.000 personas vivían en la localidad, que se convirtió en uno de los centros mineros más importantes de la región.
Con la riqueza también llegó la violencia. Los relatos de la época describen a Bodie como un pueblo difícil, con frecuentes enfrentamientos, bares abarrotados y un ambiente de ley del más fuerte. Sin embargo, esa prosperidad duró poco. Hacia 1881 comenzó el declive: los yacimientos se agotaban y los habitantes fueron abandonando el lugar poco a poco.
Incendios consumen el pueblo de Bodie
Bodie ahora es un pueblo fantasma y reconocido como Monumento Histórico Nacional, que cada año es visitado por alrededor de 200.000 personas, que hoy en día se conoce como Bodie State Historic Park, según Visit California.
En 1892 y 1932, dos grandes incendios consumieron gran parte del pueblo de Bodie, que redujeron las estructuras del lugar a menos del 10% de su construcción original, de las 2000 que una vez estuvieron de pie en el desierto californiano.
Actualmente, solo sobrevive una pequeña parte del poblado, aunque su interior se conserva tal y como fue dejado hace más de medio siglo por sus habitantes. Bodie fue nombrado también Parque Histórico Estatal en 1962, y se conserva en un estado de “decadencia controlada”, indicó Parques Nacionales.
Cómo visitar Bodie
El acceso a Bodie se realiza por la carretera estatal 270 (Bodie Road), a unos 19 kilómetros de Bridgeport. Los últimos 4 kilómetros no están asfaltados, por lo que el camino puede complicarse en temporada de lluvias.
No hay restaurantes, hoteles ni gasolineras dentro del parque: la idea es mantener la atmósfera lúgubre de un pueblo abandonado. El único rastro de modernidad es una librería ubicada dentro del museo local.
Quien se adentra en Bodie no solo recorre un sitio histórico, sino que revive la memoria de la fiebre del oro que transformó a California y dejó, en medio del desierto, un testimonio único del pasado minero de Estados Unidos.
Esto es lo que se puede hacer y lo que hay en Bodie:
- Se permite la entrada con mascotas en el pueblo, pero deben tener siempre su correa puesta
- Está prohibido volar drones en el lugar o cualquier otra aeronave no tripulada
- Tampoco se permite acampar en Bodie, aunque hay sitios cercanos donde sí es posible
- El pueblo sí cuenta con baños con sistema de drenaje, que se ubican únicamente en el estacionamiento y en el área de picnic
- El horario del museo es de 10.00 a 17.00 hs, pero suele cerrar entre octubre y mayo por el clima
- Quienes entren al parque fuera del horario habitual serán multados
