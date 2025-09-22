La TSA en EE.UU. revela qué ven en un pasajero para revisarlo todo el tiempo

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) es la encargada de los controles en todos los aeropuertos de Estados Unidos. El organismo explicó qué factores hacen que ciertos pasajeros sean sometidos a revisiones adicionales.

A qué pasajeros revisa exhaustivamente TSA en un aeropuerto

La TSA utiliza tecnologías sofisticadas para inspeccionar a los viajeros en los puntos de control. El objetivo es reducir al mínimo los cacheos físicos y detectar amenazas sin necesidad de contacto directo.

Los agentes de la TSA pueden pedir que un pasajero abra su equipaje durante un control en un aeropuerto de EE.UU. Freepik

En algunos casos se ordenan inspecciones más detalladas. Esto ocurre cuando los sistemas identifican armas o explosivos, ya sean metálicos o no metálicos, que pueden estar ocultos bajo la ropa del pasajero.

Desde la agencia explican que algunos pasajeros no podrán optar por la Tecnología de Imagen Avanzada (AIT, por sus siglas en inglés) si su tarjeta de embarque “indica que han sido seleccionados para una inspección reforzada”. Aunque aclararon que esta situación se da en un número muy limitado de circunstancias y la gran mayoría de los pasajeros no se ve afectada por este tipo de controles.

Para la verificación con AIT se utilizan sistemas de tomografía computarizada y rayos X de tecnología avanzada para inspeccionar el equipaje de mano en busca de explosivos y artículos prohibidos en los puntos de control. Esta tecnología también aplica para la detección de rastros de explosivos en el equipaje facturado.

TSA prohíbe a ciertas personas volar en Estados Unidos

La agencia no solo controla el equipaje y a los pasajeros en los filtros de seguridad. También mantiene un listado de personas a las que se les prohíbe abordar un avión en Estados Unidos.

Esa base de datos se conoce como “No Fly List” y fue elaborada en conjunto con el Centro de Detección de Terroristas (TSC, por sus siglas en inglés). El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) también participa en la actualización de la lista.

TSA utiliza tecnología avanzada para revisar a los pasajeros Freepic

El protocolo se aplica en todos los aeropuertos del país. El TSC se encarga de identificar posibles amenazas a la seguridad nacional y pública, mientras que la TSA ejecuta las restricciones correspondientes.

Los tres artículos prohibidos por la TSA para llevar en el equipaje

TSA estableció restricciones para tres objetos que, a pesar de ser de uso diario, podrían suponer un problema de seguridad considerable. Están expresamente prohibidos para el equipaje facturado que va en la bodega del avión:

Rizadores y planchas de pelo inalámbricos que funcionan con gas butano.

Rizadores y planchas de pelo inalámbricos que contienen baterías de litio o de iones de litio.

Las recargas de gas (cartuchos de repuesto) para rizadores y planchas de pelo.

TSA podría multar a los pasajeros que lleven equipaje prohibido Ithaca Tompkins International Airport

Por otro lado, explicaron que los rizadores y planchas de pelo inalámbricos pueden llevarse en el equipaje de mano, siempre y cuando tengan una funda de seguridad que evite que se enciendan accidentalmente.

En su sitio web oficial, la TSA advierte que llevar elementos no permitidos puede “causar retrasos, además de multas e incluso arrestos”. Las autoridades tienen el derecho de imponer multas de hasta 17.062 dólares por infracción y por persona, según el tipo de objeto que se pretende transportar.