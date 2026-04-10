Advierten a viajeros por ciclón que provocará vientos destructivos, fuertes lluvias e inundaciones este domingo
Se activaron protocolos de emergencia estadounidenses que residan o viajen a Nueva Zelanda este fin de semana
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Un potente sistema meteorológico amenaza con alterar los planes de viaje entre Estados Unidos y Nueva Zelanda este fin de semana. Autoridades oficiales emitieron advertencias ante la posible llegada de un ciclón tropical que podría generar condiciones extremas.
Múltiples riesgos climáticos en desarrollo: cómo impacta en los viajeros de Estados Unidos
De acuerdo con información difundida por el Departamento de Estado, particularmente Asuntos Consulares, a través de su cuenta oficial en X, el ciclón tropical Vaianu avanzará hacia el sur y cruzará la Isla Norte de Nueva Zelanda el domingo 12 de abril.
El organismo subrayó que la combinación de vientos destructivos, precipitaciones intensas e inundaciones costeras configura un evento “de múltiples amenazas” con potencial riesgo para la vida.
Este escenario genera especial preocupación para los viajeros estadounidenses que tienen previsto arribar a Nueva Zelanda o regresar a Estados Unidos en los próximos días, ya que la evolución del fenómeno podría provocar interrupciones en el transporte aéreo.
Regiones bajo alerta y posibles impactos para los viajeros de Estados Unidos
La Embajada de Estados Unidos en Nueva Zelanda emitió una alerta meteorológica en donde detalla que las zonas más afectadas serán la Isla Norte y el norte de la Isla Sur. Sin embargo, el alcance exacto de los daños dependerá de la trayectoria final del ciclón, que aún es monitoreada por los servicios meteorológicos locales.
Entre las consecuencias más probables se encuentran:
- Cortes de energía eléctrica en distintas comunidades
- Caída de árboles debido a ráfagas intensas
- Inundaciones en áreas urbanas y rurales
- Deslizamientos de tierra (slips) en zonas montañosas
- Cierre de carreteras clave
- Comunidades aisladas por condiciones extremas
Las autoridades advierten que estos efectos podrían dificultar el acceso a aeropuertos, modificar itinerarios y generar demoras o cancelaciones en vuelos internacionales.
Alertas meteorológicas vigentes en Nueva Zelanda
El servicio meteorológico de Nueva Zelanda emitió una serie de advertencias de distinto nivel para amplias regiones del territorio, en función de la intensidad esperada del fenómeno.
En cuanto a los vientos, se establecieron los siguientes niveles de alerta:
Alerta Roja por vientos fuertes:
- Península de Coromandel
- Isla Gran Barrera
Alerta Naranja por vientos intensos:
- Northland
- Auckland
- Waikato, Waitomo, Taupo y Taumarunui
- Taranaki y Wanganui
- Gisborne/Tairawhiti, Hawke’s Bay y Taihape
- Bay of Plenty y Rotorua
En paralelo, también se encuentran vigentes advertencias por lluvias intensas en varias zonas clave:
- Northland (desde Bay of Islands hacia el sur hasta Hokianga Harbour)
- Auckland y la Isla Gran Barrera
- Península de Coromandel y Bay of Plenty al oeste de Whakatane, incluida Rotorua
- Gisborne/Tairawhiti al norte de Tolaga Bay
Estas condiciones podrían agravarse con el paso de las horas, ya que las autoridades anticipan que algunas áreas escalarían a niveles de alerta más severos —naranja o rojo— a medida que el ciclón se acerque y su trayectoria se defina con mayor precisión.
Recomendaciones oficiales para mantenerse a salvo
La Embajada de Estados Unidos en Nueva Zelanda difundió una serie de medidas preventivas destinadas tanto a residentes como a visitantes, con el objetivo de reducir riesgos ante el impacto del ciclón:
- Monitorear alertas meteorológicas oficiales a través de los canales correspondientes
- Consultar el estado de rutas y carreteras antes de desplazarse
- Asegurar objetos en propiedades que puedan ser arrastrados por el viento
- Reunir suministros esenciales como alimentos, agua y medicamentos
- Evitar ingresar en zonas inundadas o con acumulación de agua
- No viajar hacia áreas afectadas por el fenómeno
- Prepararse para evacuaciones en caso de aumento del nivel del agua
- Contar con un kit de emergencia dentro del vehículo
- Anticipar posibles cortes de energía y fallas en comunicaciones
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