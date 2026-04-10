Advierten a viajeros por ciclón que provocará vientos destructivos, fuertes lluvias e inundaciones este domingo

Un potente sistema meteorológico amenaza con alterar los planes de viaje entre Estados Unidos y Nueva Zelanda este fin de semana. Autoridades oficiales emitieron advertencias ante la posible llegada de un ciclón tropical que podría generar condiciones extremas.

Múltiples riesgos climáticos en desarrollo: cómo impacta en los viajeros de Estados Unidos

De acuerdo con información difundida por el Departamento de Estado, particularmente Asuntos Consulares, a través de su cuenta oficial en X, el ciclón tropical Vaianu avanzará hacia el sur y cruzará la Isla Norte de Nueva Zelanda el domingo 12 de abril.

El Departamento de Estado de EE. UU. ha calificado el fenómeno como un evento de "múltiples amenazas" Stock en canva

El organismo subrayó que la combinación de vientos destructivos, precipitaciones intensas e inundaciones costeras configura un evento “de múltiples amenazas” con potencial riesgo para la vida.

Este escenario genera especial preocupación para los viajeros estadounidenses que tienen previsto arribar a Nueva Zelanda o regresar a Estados Unidos en los próximos días, ya que la evolución del fenómeno podría provocar interrupciones en el transporte aéreo.

Regiones bajo alerta y posibles impactos para los viajeros de Estados Unidos

La Embajada de Estados Unidos en Nueva Zelanda emitió una alerta meteorológica en donde detalla que las zonas más afectadas serán la Isla Norte y el norte de la Isla Sur. Sin embargo, el alcance exacto de los daños dependerá de la trayectoria final del ciclón, que aún es monitoreada por los servicios meteorológicos locales.

Entre las consecuencias más probables se encuentran:

Cortes de energía eléctrica en distintas comunidades

Caída de árboles debido a ráfagas intensas

Inundaciones en áreas urbanas y rurales

Deslizamientos de tierra (slips) en zonas montañosas

Cierre de carreteras clave

Comunidades aisladas por condiciones extremas

La Península de Coromandel y la Isla Gran Barrera se encuentran bajo Alerta Roja por vientos fuertes Stock en canva

Las autoridades advierten que estos efectos podrían dificultar el acceso a aeropuertos, modificar itinerarios y generar demoras o cancelaciones en vuelos internacionales.

Alertas meteorológicas vigentes en Nueva Zelanda

El servicio meteorológico de Nueva Zelanda emitió una serie de advertencias de distinto nivel para amplias regiones del territorio, en función de la intensidad esperada del fenómeno.

En cuanto a los vientos, se establecieron los siguientes niveles de alerta:

Alerta Roja por vientos fuertes:

Península de Coromandel

Isla Gran Barrera

Alerta Naranja por vientos intensos:

Northland

Auckland

Waikato, Waitomo, Taupo y Taumarunui

Taranaki y Wanganui

Gisborne/Tairawhiti, Hawke’s Bay y Taihape

Bay of Plenty y Rotorua

En paralelo, también se encuentran vigentes advertencias por lluvias intensas en varias zonas clave:

Northland (desde Bay of Islands hacia el sur hasta Hokianga Harbour)

Auckland y la Isla Gran Barrera

Península de Coromandel y Bay of Plenty al oeste de Whakatane, incluida Rotorua

Gisborne/Tairawhiti al norte de Tolaga Bay

Estas condiciones podrían agravarse con el paso de las horas, ya que las autoridades anticipan que algunas áreas escalarían a niveles de alerta más severos —naranja o rojo— a medida que el ciclón se acerque y su trayectoria se defina con mayor precisión.

La Embajada de EE. UU. en Nueva Zelanda advierte que la evolución de Vaianu podría generar interrupciones masivas en los vuelos internacionales Stock en canva

Recomendaciones oficiales para mantenerse a salvo

La Embajada de Estados Unidos en Nueva Zelanda difundió una serie de medidas preventivas destinadas tanto a residentes como a visitantes, con el objetivo de reducir riesgos ante el impacto del ciclón: