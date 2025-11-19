Buenas noticias en California: el plan de viviendas asequibles anunciado por Gavin Newsom
El proyecto cuenta con casas familiares de una a tres habitaciones y espacios comunes, como salón comunitario, laboratorio de computación, gimnasio y otros
El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el martes 18 de noviembre un plan con el que transformará una propiedad estatal subutilizada en Riverside en 209 viviendas asequibles. El proyecto contará con inmuebles de una a tres habitaciones y estará destinado a personas mayores y familias de bajos ingresos.
La oficina del gobernador informó mediante un comunicado que los líderes estatales ya dieron inicio a la construcción de un complejo de viviendas asequibles en Riverside.
El proyecto, denominado Mulberry Gardens, ahora atraviesa su fase II, que incluirá 150 viviendas asequibles para familias de bajos ingresos. La primera etapa, ya en construcción, cuenta con 59 propiedades para personas mayores de bajos ingresos.
El terreno, que anteriormente era del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios estatal (CAL FIRE), tiene una superficie de poco más de cuatro acres.
“Acabamos de comenzar un proyecto para convertir una propiedad estatal en Riverside en viviendas asequibles para californianos de bajos ingresos. Ya sea al transformar terrenos estatales o eliminar los obstáculos NIMBY, utilizamos una mentalidad integral para afrontar la crisis de la vivienda”, escribió Newsom en un mensaje en su cuenta de X.
Detalles del plan de Newsom para construir viviendas asequibles en California
La propuesta Mulberry Gardens Fase II contempla 150 viviendas familiares de una a tres habitaciones, según especificó el gobernador. Además, tendrá espacios comunes, como un salón comunitario, un laboratorio de computación, gimnasio y un área de juegos infantiles.
El desarrollo será realizado por la empresa Eden Housing. En cuanto a la ubicación, la construcción estará a menos de un kilómetro y medio del centro de Riverside, cerca del transporte público y otros servicios esenciales. Para la financiación se utilizaron los siguientes fondos:
- 37 vales de vivienda de la Sección 8.
- 4,5 millones de dólares en fondos locales.
- US$44,8 millones en fondos estatales.
- US$2 millones de aportaciones privadas.
Si bien Mulberry Gardens es un proyecto aún en construcción, las tareas del gobernador para abordar la crisis de vivienda en California comenzaron años atrás. En 2019, firmó la Orden Ejecutiva N-06-19.
Mediante esa acción, Newsom encomendó al Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCD, por sus siglas en inglés) y al Departamento de Servicios Generales (DGS, por sus siglas en inglés) la tarea de identificar terrenos estatales subutilizados que pudieran convertirse en viviendas asequibles.
La escasez de viviendas asequibles en California
El plan del demócrata responde a una situación crítica que se desarrolla en todo el Estado Dorado.
En un informe publicado en 2023, la organización California Housing Partnership estimó el déficit de hogares en 1,3 millones de unidades. La cifra corresponde a inmuebles que son asequibles para personas con ingresos inferiores a cierto umbral.
En diálogo con CalMatters, Daniel McCue, investigador del Centro Conjunto de Estudios de Vivienda de Harvard, enfatizó que se deben tomar medidas urgentes. “Ya sean un millón y medio o cinco millones y medio, son cifras importantes. Hay muchísimo por hacer. Queda muchísimo camino por recorrer”, sostuvo.
El estado ya comenzó a tomar medidas, y prevé que el programa de subvenciones para la revitalización equitativa de la comunidad del DTSC apoye a cerca de 5000 unidades de vivienda asequible en todo el estado.
Desde su lugar, la oficina de Newsom destacó que el gobierno desarrolla los siguientes proyectos para abordar la acuciante crisis de viviendas asequibles mediante la transformación de terrenos:
- Crossroads at Washington en Santa Ana: 86 viviendas asequibles ya están abiertas tras la limpieza apoyada por DTSC.
- Apartamentos Sra. Margaret Gordon en West Oakland: 58 viviendas asequibles ya disponibles, incluidas 30 para familias anteriormente sin hogar, en una antigua instalación de vehículos rehabilitada.
- Apartamentos Algarve en San José: 90 viviendas asequibles en construcción para residentes de bajos ingresos tras una financiación de 3 millones de dólares del DTSC.
- Lincoln Beach en Anaheim: 47 viviendas asequibles para personas mayores y jóvenes en construcción tras una financiación de US$1,3 millones del DTSC.
