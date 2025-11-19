Buenas noticias en California: el plan de viviendas asequibles anunciado por Gavin Newsom

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el martes 18 de noviembre un plan con el que transformará una propiedad estatal subutilizada en Riverside en 209 viviendas asequibles. El proyecto contará con inmuebles de una a tres habitaciones y estará destinado a personas mayores y familias de bajos ingresos.

El plan de viviendas asequibles anunciado por Gavin Newsom en California

La oficina del gobernador informó mediante un comunicado que los líderes estatales ya dieron inicio a la construcción de un complejo de viviendas asequibles en Riverside.

El proyecto, denominado Mulberry Gardens, ahora atraviesa su fase II, que incluirá 150 viviendas asequibles para familias de bajos ingresos. La primera etapa, ya en construcción, cuenta con 59 propiedades para personas mayores de bajos ingresos.

El plan anunciado por Gavin Newsom contará con 209 viviendas asequibles para hogares de bajos ingresos Eden Housing - Eden Housing

El terreno, que anteriormente era del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios estatal (CAL FIRE), tiene una superficie de poco más de cuatro acres.

“Acabamos de comenzar un proyecto para convertir una propiedad estatal en Riverside en viviendas asequibles para californianos de bajos ingresos. Ya sea al transformar terrenos estatales o eliminar los obstáculos NIMBY, utilizamos una mentalidad integral para afrontar la crisis de la vivienda”, escribió Newsom en un mensaje en su cuenta de X.

Detalles del plan de Newsom para construir viviendas asequibles en California

La propuesta Mulberry Gardens Fase II contempla 150 viviendas familiares de una a tres habitaciones, según especificó el gobernador. Además, tendrá espacios comunes, como un salón comunitario, un laboratorio de computación, gimnasio y un área de juegos infantiles.

El desarrollo será realizado por la empresa Eden Housing. En cuanto a la ubicación, la construcción estará a menos de un kilómetro y medio del centro de Riverside, cerca del transporte público y otros servicios esenciales. Para la financiación se utilizaron los siguientes fondos:

37 vales de vivienda de la Sección 8.

4,5 millones de dólares en fondos locales.

US$44,8 millones en fondos estatales.

US$2 millones de aportaciones privadas.

Si bien Mulberry Gardens es un proyecto aún en construcción, las tareas del gobernador para abordar la crisis de vivienda en California comenzaron años atrás. En 2019, firmó la Orden Ejecutiva N-06-19.

El gobierno de California espera crear casi 5000 unidades de vivienda asequible mediante el programa de subvenciones Eden Housing - Eden Housing

Mediante esa acción, Newsom encomendó al Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCD, por sus siglas en inglés) y al Departamento de Servicios Generales (DGS, por sus siglas en inglés) la tarea de identificar terrenos estatales subutilizados que pudieran convertirse en viviendas asequibles.

La escasez de viviendas asequibles en California

El plan del demócrata responde a una situación crítica que se desarrolla en todo el Estado Dorado.

En un informe publicado en 2023, la organización California Housing Partnership estimó el déficit de hogares en 1,3 millones de unidades. La cifra corresponde a inmuebles que son asequibles para personas con ingresos inferiores a cierto umbral.

En diálogo con CalMatters, Daniel McCue, investigador del Centro Conjunto de Estudios de Vivienda de Harvard, enfatizó que se deben tomar medidas urgentes. “Ya sean un millón y medio o cinco millones y medio, son cifras importantes. Hay muchísimo por hacer. Queda muchísimo camino por recorrer”, sostuvo.

El estado ya comenzó a tomar medidas, y prevé que el programa de subvenciones para la revitalización equitativa de la comunidad del DTSC apoye a cerca de 5000 unidades de vivienda asequible en todo el estado.

Gavin Newsom abordó la crisis de viviendas asequibles en 2019 mediante la firma de una orden ejecutiva y planea continuar con la construcción de unidades en los próximos años Marcio Jose Sanchez - AP

Desde su lugar, la oficina de Newsom destacó que el gobierno desarrolla los siguientes proyectos para abordar la acuciante crisis de viviendas asequibles mediante la transformación de terrenos: