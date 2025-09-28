Buenas noticias en California: la cadena de supermercados Sprouts Farmers Market llega con nuevos empleos

El Área de la Bahía, en California, recibirá una nueva tienda de Sprouts Farmers Market, la reconocida cadena de supermercados especializada en alimentos frescos y orgánicos. La apertura, prevista para noviembre en San Leandro, generará cerca de 100 empleos de tiempo completo y parcial.

Sprouts abre en San Leandro: empleos y feria de contratación en septiembre

La sucursal de Sprouts llegará a San Leandro en noviembre y estará ubicada en 1188 E. 14th St. Además de representar una gran noticia para los clientes, también implicará un impulso para la economía local y nuevas oportunidades para residentes de la zona.

La cadena de supermercados Sprouts Farmers Market está ofreciendo vacantes en California Freepic

La compañía anunció que organizará una feria de contratación presencial el próximo 30 de septiembre en el hotel Crowne Plaza Silicon Valley N, en Union City. El evento se desarrollará de 8 hs a 16 hs (hora local), y permitirá a los interesados entregar su currículum, conversar con reclutadores y programar entrevistas en el momento. Algunos de los puestos requieren experiencia específica.

También se podrá aplicar de manera en línea en el sitio oficial de Sprouts. A continuación, los puestos vacantes en la sucursal de San Leandro:

Gerente de Vitaminas/HBA (Hogar, Belleza y Salud)

Empleado de Vitaminas/HBA

Empleado de Carnes y Mariscos

Empleado de Fiambrería/Delicatessen

Cajero Principal

Gerente de Fiambrería/Delicatessen

Suplente de Asistente de Caja

Empleado de Panadería

Gerente de Productos a Granel

Gerente de Carnes y Mariscos

Subgerente de Carnes y Mariscos

Subgerente de Panadería

Empleado de Abarrotes

Suplente de Coordinador de Escaneo

Empleado de Productos a Granel

Receptor/Encargado de Recepción de Mercancía

Subgerente de Abarrotes

Anfitrión de Autocobro

Gerente de Frutas y Verduras

Cajero

Subgerente de Fiambrería/Delicatessen

Empleado de Frutas y Verduras

Gerente de Lácteos

Empleado de Lácteos

Gerente de Panadería

Coordinador de Escaneo

Coordinador de Planogramas/Esquemas de Tienda

Empleado de Compras en Tienda (pick-up/pedidos online)

Gerente de Abarrotes

Embajador de Ventas

Empleado de Atención al Cliente/Empacador

Gerente de Servicios

Subgerente de Frutas y Verduras

Sprouts Farmers Market: historia y expansión de la cadena de alimentos orgánicos

Sprouts Farmers Market es una cadena de Estados Unidos especializada en alimentos frescos, naturales y orgánicos, que combina el ambiente de un mercado de granja (farmers market) con el formato de supermercado moderno.

Sprouts Farmers Market se destaca por ofrecer productos frescos y orgánicos Sprouts

En 1943, Henry Boney abrió un puesto de frutas frescas en San Diego, California, que con el tiempo se convirtió en varios mercados al aire libre. En 2002, Sprouts Farmers Market fue formalmente fundada en Chandler, Arizona, por miembros de la familia Boney, de acuerdo a su sitio web.

En los años siguientes, la compañía se consolidó al fusionarse con otras cadenas del mismo estilo, como Henry’s y Sun Harvest, bajo el paraguas de un mismo grupo inversor (Apollo Global Management), que reorientó esas firmas hacia la marca Sprouts.

Cuántas sucursales tiene Sprouts Farmers Market en California

Con la apertura de la nueva sucursal en San Leandro, la compañía refuerza su presencia en el Estado Dorado. Según su propia web, cuenta con 156 tiendas, lo que representa aproximadamente un 33% del total nacional.

Sprouts cuenta con 156 sucursales en California Sprouts

Adicionalmente, en noticias de la cadena se menciona que un nuevo centro de distribución en California dará soporte para más de 95 ubicaciones en la región sur del estado.