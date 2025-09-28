Buenas noticias en California: la cadena de supermercados Sprouts Farmers Market llega con nuevos empleos
La apertura de una tienda en San Leandro refuerza la presencia de la compañía en el Estado Dorado con una nueva sucursal
- 3 minutos de lectura'
El Área de la Bahía, en California, recibirá una nueva tienda de Sprouts Farmers Market, la reconocida cadena de supermercados especializada en alimentos frescos y orgánicos. La apertura, prevista para noviembre en San Leandro, generará cerca de 100 empleos de tiempo completo y parcial.
Sprouts abre en San Leandro: empleos y feria de contratación en septiembre
La sucursal de Sprouts llegará a San Leandro en noviembre y estará ubicada en 1188 E. 14th St. Además de representar una gran noticia para los clientes, también implicará un impulso para la economía local y nuevas oportunidades para residentes de la zona.
La compañía anunció que organizará una feria de contratación presencial el próximo 30 de septiembre en el hotel Crowne Plaza Silicon Valley N, en Union City. El evento se desarrollará de 8 hs a 16 hs (hora local), y permitirá a los interesados entregar su currículum, conversar con reclutadores y programar entrevistas en el momento. Algunos de los puestos requieren experiencia específica.
También se podrá aplicar de manera en línea en el sitio oficial de Sprouts. A continuación, los puestos vacantes en la sucursal de San Leandro:
- Gerente de Vitaminas/HBA (Hogar, Belleza y Salud)
- Empleado de Vitaminas/HBA
- Empleado de Carnes y Mariscos
- Empleado de Fiambrería/Delicatessen
- Cajero Principal
- Gerente de Fiambrería/Delicatessen
- Suplente de Asistente de Caja
- Empleado de Panadería
- Gerente de Productos a Granel
- Gerente de Carnes y Mariscos
- Subgerente de Carnes y Mariscos
- Subgerente de Panadería
- Empleado de Abarrotes
- Suplente de Coordinador de Escaneo
- Empleado de Productos a Granel
- Receptor/Encargado de Recepción de Mercancía
- Subgerente de Abarrotes
- Anfitrión de Autocobro
- Gerente de Frutas y Verduras
- Cajero
- Subgerente de Fiambrería/Delicatessen
- Empleado de Frutas y Verduras
- Gerente de Lácteos
- Empleado de Lácteos
- Gerente de Panadería
- Coordinador de Escaneo
- Coordinador de Planogramas/Esquemas de Tienda
- Empleado de Compras en Tienda (pick-up/pedidos online)
- Gerente de Abarrotes
- Embajador de Ventas
- Empleado de Atención al Cliente/Empacador
- Gerente de Servicios
- Subgerente de Frutas y Verduras
Sprouts Farmers Market: historia y expansión de la cadena de alimentos orgánicos
Sprouts Farmers Market es una cadena de Estados Unidos especializada en alimentos frescos, naturales y orgánicos, que combina el ambiente de un mercado de granja (farmers market) con el formato de supermercado moderno.
En 1943, Henry Boney abrió un puesto de frutas frescas en San Diego, California, que con el tiempo se convirtió en varios mercados al aire libre. En 2002, Sprouts Farmers Market fue formalmente fundada en Chandler, Arizona, por miembros de la familia Boney, de acuerdo a su sitio web.
En los años siguientes, la compañía se consolidó al fusionarse con otras cadenas del mismo estilo, como Henry’s y Sun Harvest, bajo el paraguas de un mismo grupo inversor (Apollo Global Management), que reorientó esas firmas hacia la marca Sprouts.
Cuántas sucursales tiene Sprouts Farmers Market en California
Con la apertura de la nueva sucursal en San Leandro, la compañía refuerza su presencia en el Estado Dorado. Según su propia web, cuenta con 156 tiendas, lo que representa aproximadamente un 33% del total nacional.
Adicionalmente, en noticias de la cadena se menciona que un nuevo centro de distribución en California dará soporte para más de 95 ubicaciones en la región sur del estado.
Otras noticias de Agenda EEUU
- 1
Así quedó conformada la final del Mundial de vóley Filipinas 2025
- 2
Horóscopo: cómo será tu semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2025
- 3
Ciudad vs. provincia. Los recelos y los negocios que reveló el triple crimen de Florencio Varela
- 4
Isabel Allende, en Buenos Aires y a sala llena: “Me inspiran las mujeres fuertes que viven sin gloria”